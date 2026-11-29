Αγρίνιο: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για την κακοποίηση της 15χρονης

Υπόθεση μαστροπείας στο Αγρίνιο: Απολογούνται την Κυριακή οι οκτώ κατηγορούμενοι για τη σεξουαλική εκμετάλλευση 15χρονης

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Αγρίνιο: Στην ανακρίτρια σήμερα οι επτά συλληφθέντες για σεξουαλική κακοποίηση της 15χρονης

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Έφθασαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 29 Νοεμβρίου στα Δικαστήρια Αγρινίου οι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 15χρονης κοπέλας. Η μεταγωγή τους έγινε μέσω του υπογείου πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου και όχι από την κύρια είσοδο.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν για τη σοβαρή υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αγρινίου και έχει προκαλέσει πανελλήνιο ενδιαφέρον.

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Στο σκέλος των κατηγοριών, οι δύο γονείς της ανήλικης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μαστροπείας, ενώ οι άλλοι πέντε συλληφθέντες κατηγορούνται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 15χρονης.

Μετά την προσαγωγή τους στον εισαγγελέα, άπαντες έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι απολογίες τους, καθώς και οι αποφάσεις των δικαστικών αρχών για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Στο μικροσκόπιο της ανάκρισης και άλλα πρόσωπα

Η υπόθεση, πάντως, δεν φαίνεται να εξαντλείται στους μέχρι στιγμής συλληφθέντες, καθώς συνολικά έχουν εκδοθεί οκτώ εντάλματα σύλληψης.

Όπως ανέφερε το Σάββατο στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, κατά τη δικανική εξέτασή της με τη συνδρομή παιδοψυχολόγου, η ανήλικη κατονόμασε έξι πρόσωπα πέραν των γονέων της.

Η ίδια δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει επακριβώς ούτε τη χρονική διάρκεια της φερόμενης κακοποίησης ούτε το σύνολο των προσώπων που ενδεχομένως εμπλέκονται.

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Από την αστυνομική έρευνα προκύπτουν ενδείξεις ότι η κακοποίηση της ανήλικης φέρεται να διαρκούσε τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια.

Στο πλαίσιο της ανάκρισης αναμένεται να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, μεταξύ των οποίων και κινητά τηλέφωνα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση – Η καθοριστική συμβολή του 47χρονου

Ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ένορκη κατάθεση του 47χρονου άνδρα, ο οποίος συνέβαλε στην αποκάλυψη όσων φέρεται να βίωνε η ανήλικη.

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Όπως αποκάλυψε το agrinionews.gr, ο άνδρας γνώρισε τη 15χρονη στα τέλη Αυγούστου και σταδιακά εκείνη άρχισε να του εμπιστεύεται τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Οι αρχικές αναφορές περί παραμέλησης και σωματικής βίας έδωσαν τη θέση τους σε ακόμη σοβαρότερες καταγγελίες περί σεξουαλικής εκμετάλλευσης, με τη μητέρα της να φέρεται, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο μάρτυρας, να την εξωθούσε σε πράξεις έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.

Κομβικό στοιχείο αποτέλεσε ένα χειρόγραφο σημείωμα της ανήλικης, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου, το οποίο παραδόθηκε ακολούθως στις αστυνομικές αρχές.

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Στις 21 Νοεμβρίου ο 47χρονος, με τη σύμφωνη γνώμη της ανήλικης, επικοινώνησε με την τηλεφωνική γραμμή SOS 1056 του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Την επομένη, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, συνόδευσε τη 15χρονη στην Αστυνομία, όπου και έδωσε ένορκη κατάθεση, παραδίδοντας στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η ανήλικη εμφανιζόταν ιδιαίτερα φοβισμένη απέναντι στο ενδεχόμενο να καταγγείλει όσα φέρεται να βίωνε και χρειάστηκε επανειλημμένη ενθάρρυνση προκειμένου να μιλήσει στους αστυνομικούς.

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Τι υποστηρίζει η πλευρά του πατέρα

Στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης βρίσκεται, όπως είναι φυσικό, ο ρόλος των δύο γονέων της ανήλικης.

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Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα υποστήριξε σε δηλώσεις του το Σάββατο ότι ο εντολέας του απουσίαζε για μεγάλα χρονικά διαστήματα από την οικογενειακή εστία και δεν είχε γνώση των όσων καταγγέλλονται.

Ο δικηγόρος N.Καζαντζής ανέφερε ότι ο πατέρας έχει εξοργιστεί με τις αποκαλύψεις, ενώ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να ζητήσει κατά τη σημερινή ανακριτική διαδικασία την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών των εμπλεκομένων, ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του καθενός.

Επιχείρησε, παράλληλα, να διαχωρίσει το ζήτημα της ενδεχόμενης παραμέλησης της ανήλικης από τις βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τη σεξουαλική της εκμετάλλευση.

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Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι για την υπόθεση είχαν υπάρξει καταγγελίες και κατά το παρελθόν, χωρίς από την τότε έρευνα να προκύψουν στοιχεία που να οδηγήσουν σε περαιτέρω ενέργειες.

Η σημερινή ανακριτική διαδικασία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο στη διερεύνηση της υπόθεσης, με τις δικαστικές αρχές να καλούνται να αξιολογήσουν το υλικό της δικογραφίας, τις καταθέσεις και τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.

Ζητούμενο παραμένει η πλήρης διαλεύκανση των καταγγελιών, η εξακρίβωση της έκτασης της φερόμενης κακοποίησης και η απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών, με πρωταρχικό μέλημα την προστασία της 15χρονης.

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