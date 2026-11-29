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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των γονέων της 15χρονης στο Αγρίνιο για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της ανήλικης.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν επίσης δύο άνδρες που κατηγορούνται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος του κοριτσιού έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η μητέρα διώκεται για μαστροπεία και συνέργεια σε βιασμό, ενώ ο πατέρας αρνείται κάθε εμπλοκή στα καταγγελλόμενα περιστατικά βίας.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων και αναζητούν ακόμα ένα άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση με εκδοθέν ένταλμα σύλληψης.

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Την προσωρινή κράτηση των δύο γονιών της 15χρονης κοπέλας αποφάσισαν Ανακρίτρια και Εισαγγελέας σχετικά με την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της ανήλικης κόρης τους στο Αγρίνιο, μετά το τέλος της απολογίας τους.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής (29/11) στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου μαζί με τους υπόλοιπους πέντε κατηγορουμένους, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, με τη διαδικασία να διαρκεί έως το βράδυ της ίδιας μέρας.

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Νωρίτερα δύο ακόμη άνδρες που φέρονται να τέλεσαν βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης έναντι αμοιβής πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Σύμφωνα με το agriniopress, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση και των δύο γονέων της 15χρονης, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον αριθμό των κατηγορουμένων που οδηγούνται στη φυλακή.

Οι απολογίες των υπόλοιπων τεσσάρων κατηγορουμένων αναμένεται να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ η εισαγγελική παραγγελία περιλαμβάνει αναφορά και σε άγνωστους δράστες.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο για την 38χρονη μητέρα, η οποία διώκεται για μαστροπεία, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και άμεση συνέργεια σε βιασμό κατά συρροή. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ανήλικη παρουσία παιδοψυχιάτρου, ο εφιάλτης της ξεκίνησε το 2022, σε ηλικία 11 ετών, υποδεικνύοντας τη μητέρα της ως το πρόσωπο που την εξανάγκαζε, εν γνώσει του πατέρα της, να συνευρίσκεται με ενήλικους άνδρες της περιοχής έναντι 10 και 15 ευρώ, εν μέσω συστηματικής σωματικής βίας. Το κορίτσι αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τους συλληφθέντες, ενώ κατήγγειλε ακόμη έναν άνδρα ότι την είχε θωπεύσει σε παιδική χαρά κατά την παιδική της ηλικία.

Από την πλευρά του, ο 44χρονος πατέρας, μέσω του συνηγόρου του Νίκου Καζαντζή, αρνείται κάθε εμπλοκή και γνώση των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι απουσίαζε επί μακρόν από το σπίτι.

Η υπόθεση ήρθε στο φως την περασμένη Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, όταν η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε όσα βίωνε σε έναν συγχωριανό της, ο οποίος την έπεισε να απευθυνθούν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Την επόμενη ημέρα ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι της οικογένειας, όπου οι γονείς συνελήφθησαν αρχικά για κατοχή ναρκωτικών, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια τις συνθήκες διαβίωσης της 15χρονης, η οποία φιλοξενήθηκε προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε υποβάλει σχετικές αναφορές τόσο το 2020 όσο και το 2024.

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