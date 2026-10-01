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Όχι μόνο του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα οδήγησης για άλλη παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και εκείνος συνέχισε να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, αλλά οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και προκάλεσε τραυματισμό.

Ένας 41χρονος οδηγός στις έντεκα και μισή το βράδυ της Τετάρτης κινούμενος επί της οδού Αχαρνών, στο ύψος του 130, συγκρούστηκε με ποδήλατο το οποίο οδηγούσε ένα δωδεκάχρονο αγόρι. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας πίσω του τραυματισμένο το παιδί, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω τον ακινητοποίησαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης.

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Τότε διαπίστωσαν ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί προγενέστερα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ στην μέτρηση να έχει καταναλώσει αλκοόλ παραπάνω από το επιτρεπτό όριο και το μηχάνημα έδειξε 0,55 με όριο το 0,24.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες για επικίνδυνη οδήγηση, συμπεριφορά μετά από ατύχημα, σωματική βλάβη και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Ο δωδεκάχρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο παίδων Αγλαΐα Κυριακού, χωρίς να αντιμετωπίζει πρόβλημα με την υγεία του.