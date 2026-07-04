Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό» ο 17χρονος υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος φέρεται να είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Τα αίτια της πτώσης από τον πρώτο όροφο παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου.

Advertisement

Advertisement



Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 5.00, όταν ο νεαρός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο. Παρελήθφη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό».

Ο συλληφθείς κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και παραβίαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ, καθώς φέρεται να πούλησε οινοπνευματώδες ποτό στον ανήλικο, ο οποίος, όπως αναφέρεται, είχε επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος βρέθηκε στο κενό από τον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου, λίγο μετά τις 05:00. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο φίλος του υποστήριξε ότι κατάφεραν να αγοράσουν αλκοόλ καθώς ο 17χρονος επέδειξε στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ πλαστό δίπλωμα οδήγησης.