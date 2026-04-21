Ο Eminem συμπλήρωσε 18 χρόνια νηφαλιότητας και θέλησε να το μοιραστεί με τους θαυμαστές του μέσα από μια ξεχωριστή ανάρτηση.

Ο παγκοσμίου φήμης ράπερ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία κρατά την χαρακτηριστική κονκάρδα των Ανώνυμων Αλκοολικών, συνοδεύοντάς τη με μια λιτή λεζάντα: «XVIII».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε σχόλια υποστήριξης, με τον ετεροθαλή αδελφό του, Νέιθαν Μάδερς, να του γράφει: «Είμαι περήφανος για σένα, μεγάλε αδερφέ».

Η διαδρομή του Eminem προς τη νηφαλιότητα ξεκίνησε το 2008, όταν αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια για τον εθισμό του σε ουσίες, μετά από υπερβολική δόση που είχε υποστεί το 2007.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Vibe το 2009, είχε αποκαλύψει ότι κατανάλωνε καθημερινά «από 10 έως 20» ναρκωτικά χάπια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τα νούμερα είχαν ξεφύγει τόσο πολύ που δεν ήξερα καν τι έπαιρνα».