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Συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαίου από τις λιμενικές αρχές ένας 38χρονος υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι της Χερσονήσου κατά τη διάρκεια χειρισμού σκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για παράβαση του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα σχετικά με επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία πλοίων.

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Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο 38χρονος χειριζόταν επαγγελματικό σκάφος το οποίο είχε μισθώσει. Κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι, το σκάφος φέρεται να συγκρούστηκε με άλλα σκάφη που βρίσκονταν αγκυροβολημένα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Μετά το συμβάν πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ, τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν ότι ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης κατά τον χειρισμό του σκάφους.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, ενώ στον 38χρονο επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.