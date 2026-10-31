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Ο πρέσβης Αχμέτ Γιλντίζ επιβεβαίωσε την κατάθεση της υποψηφιότητας στις 30 Οκτωβρίου 2026, υπογραμμίζοντας τη μακρά διπλωματική εμπειρία του υποψηφίου στον διεθνή οργανισμό.

Η υποψηφιότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και την Κύπρο, λόγω των παλαιότερων χειρισμών του Σινιρλίογλου σε ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Η τελική επιλογή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου κρίσιμο ρόλο διαδραματίζουν τα πέντε μόνιμα μέλη με δικαίωμα βέτο στη διαδικασία.

Η Ελλάδα, συμμετέχοντας ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καλείται να διαχειριστεί τη νέα αυτή διπλωματική εξέλιξη στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής ηγεσίας.

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Τουρκική υποψηφιότητα για την κορυφαία θέση των Ηνωμένων Εθνών, με την Άγκυρα να επιβεβαιώνει ότι κατέθεσε επισήμως την πρότασή της για τον Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου. Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας αναζητεί το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αχμέτ Γιλντίζ, μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

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Σύμφωνα με τον Τούρκο διπλωμάτη, η σχετική επιστολή κατατέθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2026 στην Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, συνοδευόμενη από το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και κείμενο στο οποίο παρουσιάζονται οι θέσεις και το όραμά του για τον Οργανισμό.

Η ανακοίνωση αυτή μετατρέπει πλέον τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών σε επίσημη διπλωματική εξέλιξη, καθώς η Άγκυρα εισέρχεται στη διαδικασία διεκδίκησης της ηγεσίας του ΟΗΕ.

Η απόφαση Ερντογάν και η τουρκική διπλωματική κινητοποίηση

Όπως ανέφερε ο Αχμέτ Γιλντίζ, η απόφαση για την υποψηφιότητα ελήφθη από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θεωρεί ότι η πολυετής διπλωματική εμπειρία του Σινιρλίογλου αποτελεί σημαντικό προσόν για την ανάληψη της θέσης.

Η τουρκική πλευρά προβάλλει την προηγούμενη θητεία του ως υπουργού Εξωτερικών, τη μακρά παρουσία του στον διπλωματικό μηχανισμό της Άγκυρας, την εμπειρία του ως μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη και τη σημερινή του θέση στον ΟΑΣΕ.

Η επίσημη κατάθεση της υποψηφιότητας έρχεται να επιβεβαιώσει πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί από διεθνή και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η Άγκυρα προετοίμαζε την κίνησή της, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις διαδοχικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου Ασφαλείας.

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Ποιος είναι ο Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου

Ο Σινιρλίογλου αποτελεί ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της τουρκικής διπλωματίας.

Διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας το 2015, ενώ από το 2016 έως το 2023 υπηρέτησε ως μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

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Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του σταδιοδρομίας χειρίστηκε σειρά σημαντικών ζητημάτων της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, της Ανατολικής Μεσογείου και των περιφερειακών κρίσεων.

Η παρουσία του στη Νέα Υόρκη επί σειρά ετών τού επέτρεψε να αναπτύξει επαφές με διπλωματικές αντιπροσωπείες και αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για Ελλάδα και Κύπρο

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Η υποψηφιότητα Σινιρλίογλου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αθήνα και τη Λευκωσία, καθώς πρόκειται για διπλωμάτη που έχει εκπροσωπήσει επί χρόνια τις τουρκικές θέσεις σε ζητήματα τα οποία βρίσκονται στον πυρήνα των ελληνοτουρκικών διαφορών.

Κατά τη θητεία του στον ΟΗΕ, ο Σινιρλίογλου υπέγραψε και διαβίβασε επιστολές που αποτύπωναν τις τουρκικές διεκδικήσεις σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και την υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το γεγονός αυτό προσδίδει στην υποψηφιότητά του ιδιαίτερη πολιτική και διπλωματική σημασία, χωρίς ωστόσο να προδικάζει τη στάση που θα τηρήσουν η Ελλάδα, η Κυπριακή Δημοκρατία ή άλλες χώρες.

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Το κρίσιμο εμπόδιο: Οι πέντε μόνιμοι του Συμβουλίου Ασφαλείας

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Η επίσημη υποβολή της τουρκικής υποψηφιότητας δεν σημαίνει ότι ο Σινιρλίογλου έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποστήριξη.

Για να προταθεί ένας υποψήφιος από το Συμβούλιο Ασφαλείας απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι από τα δεκαπέντε μέλη του και, κυρίως, να μην ασκηθεί βέτο από κάποια από τις πέντε μόνιμες δυνάμεις: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διαδικασία διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες έχει ήδη αποδειχθεί σύνθετη, καθώς οι διαδοχικές ψηφοφορίες δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία για ένα κοινά αποδεκτό πρόσωπο.

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Η τουρκική υποψηφιότητα προστίθεται πλέον στη διαδικασία, δημιουργώντας νέα δεδομένα στις διπλωματικές διαβουλεύσεις.

Ο ρόλος της Ελλάδας

Η Ελλάδα συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως μη μόνιμο μέλος για τη διετία 2025–2026 και ασκεί την προεδρία του οργάνου κατά τον Οκτώβριο του 2026.

Η ελληνική διπλωματία βρίσκεται συνεπώς στο επίκεντρο μιας διαδικασίας με ιδιαίτερο διεθνές ενδιαφέρον, την ώρα που η Τουρκία αποφασίζει να διεκδικήσει την κορυφαία διοικητική θέση του Οργανισμού.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος, διαθέτει μία ψήφο, αλλά όχι δικαίωμα βέτο.

Η επόμενη ημέρα

Η υποψηφιότητα Σινιρλίογλου αποτελεί πλέον επίσημη τουρκική διπλωματική πρωτοβουλία. Η επιτυχία της, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τη στάση των κρατών-μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και κυρίως από το εάν θα υπάρξει συναίνεση μεταξύ των πέντε μόνιμων μελών.

Εφόσον το Συμβούλιο Ασφαλείας καταλήξει σε πρόταση, η τελική απόφαση διορισμού θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Το βέβαιο είναι ότι η Άγκυρα επιδιώκει πλέον επισήμως να αποκτήσει παρουσία στην κορυφή του ΟΗΕ, με έναν διπλωμάτη που γνωρίζει σε βάθος τους μηχανισμούς του Οργανισμού και έχει συνδεθεί με κρίσιμες επιλογές της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Η εξέλιξη αναμένεται να απασχολήσει ιδιαίτερα τις διπλωματικές αποστολές στη Νέα Υόρκη, καθώς η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα εισέρχεται σε νέα φάση.