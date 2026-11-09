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Το έργο αφορά την πλήρη ανακατασκευή 72 βαγονιών, με στόχο την παράταση της λειτουργικής τους διάρκειας για τουλάχιστον 25 επιπλέον έτη.

Ο πρώτος ανανεωμένος συρμός έχει ήδη τεθεί σε εμπορική κυκλοφορία, ενώ ο δεύτερος αναμένεται να ενταχθεί στο δίκτυο τις επόμενες εβδομάδες.

Η ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου των συρμών προβλέπεται για το 2027, περιλαμβάνοντας αναβαθμίσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, στην ασφάλεια και στις υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες.

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Σε τροχιά εκσυγχρονισμού βρίσκεται η Γραμμή 1 του Μετρό της Αθήνας, ο γνωστός σε όλους μας Ηλεκτρικός, καθώς προχωρά σταδιακά η ανανέωση του στόλου με 14 πλήρως ανακατασκευασμένους συρμούς.

Η αρχή έγινε στις 7 Οκτωβρίου, όταν ο πρώτος ανανεωμένος συρμός εντάχθηκε στην εμπορική κυκλοφορία, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη ολοκληρώσει τις δοκιμές του και αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Στόχος είναι η παράδοση και των 14 συρμών έως το 2027, αλλάζοντας σημαντικά την καθημερινή εμπειρία των επιβατών.

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Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 71,4 εκατ. ευρώ, υλοποιείται από τη ΣΤΑ.ΣΥ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τεχνικό σύμβουλο την LDK Consultants.

Η σύμβαση, η οποία υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2022, αφορά την ανακατασκευή 14 συρμών 8ης παραλαβής, συνολικά 72 βαγονιών, που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1983-1985 από τις Siemens/MAN.

Πρόκειται για τρένα που βρίσκονται στις ράγες εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και πλέον περνούν από μια εκτεταμένη διαδικασία εκσυγχρονισμού. Δεν πρόκειται απλώς για αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά για ουσιαστική ανανέωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των συστημάτων τους, με στόχο να παραμείνουν λειτουργικά για τουλάχιστον 25 ακόμη χρόνια.

Πότε έρχεται ο δεύτερος ανακαινισμένος συρμός στην Αθήνα

Για την πορεία των εργασιών και τα επόμενα βήματα του προγράμματος μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Θανάσης Κοτταράς, κατά την παρουσίαση του έργου στις εγκαταστάσεις του Βόλου.

Ο κ. Κοτταράς αναφέρθηκε στην πρόοδο της ανακατασκευής και στην αναμενόμενη άφιξη του δεύτερου συρμού στην Αθήνα, σημειώνοντας:

«ήδη έχουμε παραλάβει ένα συρμό που βγήκε σε κυκλοφορία εδώ και ένα μήνα περίπου, βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία και σε κυκλοφορία και εδώ φτιάχνονται οι υπόλοιποι συρμοί. Ένα έργο συνολικής αξίας 71,4 περίπου εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ο συρμός, όπως βλέπετε πίσω μου αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμος και είναι εντός των επόμενων εβδομάδων θα έρθει στην Αθήνα για να ξεκινήσει και αυτός, να μπει και αυτός στη λειτουργία. Και περιμένουμε μέσα στο ’27 να έχουμε και τους υπόλοιπους συρμούς από τη συγκεκριμένη σύμβαση με την ισπανική εταιρεία, την CAF».

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Τι περιλαμβάνει η ανακατασκευή των συρμών

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο τον τεχνικό εξοπλισμό όσο και τις συνθήκες μετακίνησης των επιβατών. Όπως εξήγησε ο Γενικός Διευθυντής Συντήρησης της ΣΤΑ.ΣΥ, Χρήστος Μαμαλουκάκης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτεταμένες αλλαγές στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, αλλά και προσθήκες που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ενημέρωση του κοινού.

Ειδικότερα, ανέφερε:

«η ανακατασκευή περιλαμβάνει πλήρη αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού τόσο για την έλξη όσο και για την πέδηση, τοποθέτηση καινούργιων καθισμάτων, τοποθέτηση καμερών ασφαλείας, νέων μηχανισμών πορτών και πινακίδων ενημέρωσης επιβατών. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για θέση επιβαινόντων με προβλήματα και ειδικές ανάγκες».

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Από τον Βόλο στα Σεπόλια: Πώς γίνεται η ανακατασκευή

Η διαδικασία ανανέωσης των συρμών πραγματοποιείται σε δύο βασικά στάδια, με τις εργασίες στον Βόλο να προχωρούν παράλληλα σε τέσσερα τρένα.

Αρχικά, τα βαγόνια καθαρίζονται και απαλλάσσονται από graffiti, ενώ αφαιρείται ο παλαιός εξοπλισμός. Ακολουθούν οι εργασίες επισκευής και βαφής του μεταλλικού σκελετού, η εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων και σωληνώσεων και η τοποθέτηση των σύγχρονων συστημάτων. Παράλληλα, ελέγχεται και επανατοποθετείται ο εξοπλισμός που διατηρείται, ενώ πραγματοποιούνται οι πρώτες στατικές δοκιμές.

Στη συνέχεια, τα βαγόνια μεταφέρονται οδικώς στην Αθήνα και καταλήγουν στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΣΤΑ.ΣΥ στα Σεπόλια. Εκεί συναρμολογούνται σε ενιαίο συρμό και ολοκληρώνονται οι υπόλοιποι τεχνικοί έλεγχοι.

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Πριν ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία τους, ακολουθούν οι δυναμικές δοκιμές στην ειδική γραμμή των Σεπολίων, καθώς και η προσομοίωση της κυκλοφορίας στη Γραμμή 1. Παράλληλα, πραγματοποιείται η απαραίτητη εκπαίδευση των οδηγών και του τεχνικού προσωπικού.

Οι 10+1 αλλαγές στους ανακαινισμένους συρμούς

Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στην εξωτερική εμφάνιση των τρένων, αλλά επεκτείνονται σε βασικά συστήματα λειτουργίας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης των επιβατών. Μεταξύ των αλλαγών που περιλαμβάνει το πρόγραμμα ανακατασκευής είναι:

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