Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΣΤΑΣΥ προκήρυξε τη διαδικασία πρόσληψης 59 εργαζομένων σε Μετρό και Ηλεκτρικό, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου και να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, όπως πτυχίο ή άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΣΤΑΣΥ έως τις 13 Ιουλίου.

Η διαδικασία υποβολής απαιτεί τη χρήση κωδικών Taxisnet, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να τροποποιούν την αίτησή τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

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Σε εξέλιξη είναι από την Δευτέρα (29/6) η διαδικασία για την πρόσληψη 59 εργαζομένων σε Μετρό και Ηλεκτρικό, μετά την προκήρυξη της ΣΤΑΣΥ.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι 11 και αφορά αποκλειστικά αποφοίτους Λυκείου, ενώ τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι πέντε. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση https://proslipseis.stasy.gr/ λήγει στις 13 Ιουλίου.

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Οι ειδικότητες που ζητούνται:

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Δομικών Έργων – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 20 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρονικών – 9 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών-Οξυγονοκολλητών – 4 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών – 5 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) – 8 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Υδραυλικών – 2 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ειδ. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 3 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ξυλουργών – 1 θέση

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ψυκτικών – 3 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Χειριστών Εργαλειομηχανών – 2 θέσεις.

Τα προσόντα που απαιτούνται:

Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1981 έως και το έτος 2005.



Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.



Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. Συγκεκριμένα: Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή, να μην είναι υπόδικοι, να μην τους έχει επιβληθεί η παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης δημόσιας θέσης, να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, να μην έχει ανακληθεί ο διορισμός τους, να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα.



Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (π.χ. πτυχίο, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία).





Οι υποψήφιοι αφότου εισέλθουν στη σχετική πλατφόρμα της ΣΤΑΣΥ (https://proslipseis.stasy.gr/) για να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί «Σύνδεση» και να καταχωρήσουν τους κωδικούς Taxisnet που διαθέτουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, τα προσόντα που διαθέτουν (π.χ., τίτλοι σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση αγγλικής γλώσσας, εργασιακή εμπειρία κ.λπ.). Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν την ηλεκτρονική τους αίτηση όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

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