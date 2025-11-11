Ο «Ηλεκτρικός» της Αθήνας αλλάζει ριζικά, καθώς μπαίνει σε τροχιά πλήρους ανανέωσης που θα βελτιώσει αισθητά τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών.

Πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα και τη λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό, φέρνοντας νέους, αναβαθμισμένους συρμούς που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια, άνεση και αποδοτικότητα.

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, οι νέοι πλήρως ανακαινισμοί συρμοί της γραμμής 1 του Μετρό, του γνωστού μας «Ηλεκτρικού» θα παραδοθούν από τον Φεβρουάριο του 2026, εξοπλισμένοι με ειδικές θέσεις ΑμεΑ, άλλα και κλιματισμό.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει ήδη δρομολογηθεί από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της ΣΤΑΣΥ και της ισπανικής εταιρείας Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής των συρμών κατά τουλάχιστον 25 χρόνια, συνδυάζοντας τη βελτίωση της ασφάλειας με την αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών.

Μεταξύ των τεχνικών αλλαγών που περιγράφεται από την ΣΤΑΣΥ στα πλαίσια της σύμβασης, συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση των παλαιών κινητήρων συνεχούς ρεύματος με νέους, σύγχρονους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, η αναβάθμιση του συστήματος έλξης, της περιστρεφόμενης γεννήτριας, των αεροσυμπιεστών και του πνευματικού συστήματος, καθώς και η εγκατάσταση νέων μονάδων κλιματισμού για καλύτερες συνθήκες στο εσωτερικό των βαγονιών.

Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της γραμμής 1, αναμένεται ουσιαστική ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, καθώς και μείωση των χρονοαποστάσεων μεταξύ των δρομολογίων, με στόχο να πλησιάσουν τα επίπεδα των γραμμών 2 και 3.

Όπως τόνισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η ανανέωση του ηλεκτρικού θα πραγματοποιηθεί σε τρία μέτωπα, με την παράδοση πλήρως ανακαινισμένων συρμών με κλιματισμό και υποδομές για ΑμεΑ, τον εκτεταμένο καθαρισμό των βαγονιών και την εφαρμογή αισθητικών παρεμβάσεων που θα ανανεώσουν συνολικά την εικόνα της Γραμμής 1.

Ως προς τον καθαρισμό, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, στο πλαίσιο της καμπάνιας «αντί-γκράφιτι», η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου, τα συνεργεία καθαρισμού έχουν αναλάβει την απομάκρυνση και τον καθαρισμό των υφιστάμενων γκράφιτι στους συρμούς, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται μέτρα για την προστασία τους από μελλοντικούς βανδαλισμούς, με υλικά που εξασφαλίζουν πως οποιοδήποτε νέο σχέδιο γκράφιτι μπορεί να αφαιρεθεί πιο εύκολα.

Ο καθαρισμός, μάλιστα, επεκτείνεται και στο εσωτερικό των συρμών, με στόχο οι χώροι να παραμένουν καθαροί και έτοιμοι για χρήση από τους επιβάτες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και σε σημεία όπως οι χάρτες των γραμμών του μετρό, ώστε να παραμένουν καθαροί και ευδιάκριτοι για το κοινό.

Σημειώνεται επίσης πως σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρωτοποριακό έργο ενεργειακής αναβάθμισης του ηλεκτρικού, το οποίο αφορά την ανάκτηση ενέργειας από την ηλεκτροπέδηση των συρμών. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη τον Αύγουστο του 2024 με τη Siemens Mobility A.E. και προβλέπει την ανακαίνιση των δύο υποσταθμών της γραμμής, στο Νέο Φάληρο και στο Ηράκλειο.

Το έργο αυτό θα επιτρέψει την αξιοποίηση της κινητικής ενέργειας που παράγεται κατά το φρενάρισμα των τρένων, μετατρέποντάς την σε ηλεκτρική, η οποία θα επανεισάγεται στο δίκτυο. Η εξοικονόμηση εκτιμάται στις 4.500 MWh ετησίως, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 12,5% της συνολικής κατανάλωσης της γραμμής «Πειραιάς – Κηφισιά».

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή τέτοιου συστήματος σε σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική για πιο πράσινες και βιώσιμες μετακινήσεις με το έργο, προϋπολογισμού 4,13 εκατομμυρίων ευρώ να χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2027, σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.