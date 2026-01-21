Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού, που συνδέει την Κηφισιά με τον Πειραιά, μετά τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα στις μετακινήσεις των επιβατών από την κακοκαιρία που έπληξε την Αττική.

Παράλληλα, θετικές είναι οι εξελίξεις και στη Γραμμή 7 του Τραμ, η οποία εκτείνεται από το Ασκληπιείο Βούλας έως την Αγία Τριάδα Πειραιά. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κυκλοφορία των συρμών έχει αποκατασταθεί στα τμήματα που εξυπηρετούν τον Πειραιά και τη Γλυφάδα.

Ωστόσο, εκτός λειτουργίας παραμένει προσωρινά η στάση «Ασκληπιείο Βούλας», με τους επιβάτες να καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία σε ολόκληρη τη γραμμή.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την πλήρη επαναλειτουργία όλων των στάσεων.