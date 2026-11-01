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Πέντε σταθμοί θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στα τμήματα μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο - Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις στα τελευταία δρομολόγια.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25, η οποία θα καλύπτει τη διαδρομή μεταξύ των δύο σταθμών.

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Αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 3 του Μετρό τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, εξαιτίας των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 1η έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική ολοκλήρωση της κυκλοφορίας.

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Οι σταθμοί στους οποίους θα διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία είναι οι Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή και Χαλάνδρι.

Κατά το διάστημα των εργασιών, τα δρομολόγια θα εκτελούνται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο. Για την κάλυψη του τμήματος που θα παραμένει εκτός λειτουργίας, ο ΟΑΣΑ θα διαθέσει την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25, η οποία θα συνδέει την Κατεχάκη με τη Δουκίσσης Πλακεντίας και θα εξυπηρετεί όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς.

Τα τελευταία δρομολόγια πριν από το κλείσιμο των σταθμών

Οι τελευταίοι συρμοί με κατεύθυνση τη Δουκίσσης Πλακεντίας θα αναχωρούν από τους σταθμούς ως εξής:

Από Δημοτικό Θέατρο: 21:06

Από Σύνταγμα: 21:30

Από Εθνική Άμυνα: 21:40

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Από Χολαργό: 21:42

Από Νομισματοκοπείο: 21:44

Από Αγία Παρασκευή: 21:46

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Από Χαλάνδρι: 21:47

Αντίστοιχα, οι τελευταίοι συρμοί με κατεύθυνση το Δημοτικό Θέατρο θα αναχωρούν:

Από Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:30

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Από Χαλάνδρι: 21:31

Από Αγία Παρασκευή: 21:33

Από Νομισματοκοπείο: 21:35

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Από Χολαργό: 21:36

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Από Εθνική Άμυνα: 21:38

Τι αλλάζει στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν και τη σύνδεση της Γραμμής 3 με το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Συγκεκριμένα, ο τελευταίος συρμός από το Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρεί στις 21:06, ενώ από το Αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο ο τελευταίος συρμός θα ξεκινά στις 21:10.

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Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, ενώ τα δρομολόγια από το Αεροδρόμιο θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Οι αναχωρήσεις από τη Δουκίσσης Πλακεντίας προς το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται στις 22:24, 23:00 και 23:36.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, από το Αεροδρόμιο προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας, οι συρμοί θα αναχωρούν στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Πώς θα λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25 με την ονομασία «Στ. Μετρό Κατεχάκη – Στ. Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας».

Τα λεωφορεία θα κυκλοφορούν από την Κυριακή 1η έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, καλύπτοντας τη διαδρομή μεταξύ των δύο σταθμών και εξυπηρετώντας τις περιοχές όπου θα διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του Μετρό.

Στην κατεύθυνση από Κατεχάκη προς Δουκίσσης Πλακεντίας, οι στάσεις θα πραγματοποιούνται στα ακόλουθα σημεία:

Σταθμός Κατεχάκη: Στον παράδρομο της λεωφόρου Μεσογείων, στην αφετηρία της γραμμής 402.

Σταθμός Εθνική Άμυνα: Στην υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων.

Σταθμός Χολαργός: Στη στάση «5η Χολαργού» επί της λεωφόρου Μεσογείων.

Σταθμός Νομισματοκοπείο: Στην υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων.

Σταθμός Αγία Παρασκευή: Στη στάση «Μετρό» επί της οδού Αγίας Παρασκευής.

Σταθμός Χαλάνδρι: Στην υπάρχουσα στάση στον παράδρομο της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας.

Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας: Σε νέα στάση αποβίβασης στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Κατεχάκη, τα λεωφορεία θα εξυπηρετούν τις εξής στάσεις:

Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας: Σε νέα στάση επιβίβασης στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ.

Σταθμός Χαλάνδρι: Στη στάση «Στ. Μετρό Χαλάνδρι», επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας.

Σταθμός Αγία Παρασκευή: Στην υπάρχουσα στάση επί της οδού Αγίας Παρασκευής.

Σταθμός Νομισματοκοπείο: Στην υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων.

Σταθμός Χολαργός: Στη στάση «5η Χολαργού» επί της λεωφόρου Μεσογείων.

Σταθμός Εθνική Άμυνα: Στην υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων.

Σταθμός Κατεχάκη: Στη στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων, πάνω από την ανισόπεδη διασταύρωση Μεσογείων και Κατεχάκη.

Η ΣΤΑΣΥ διευκρινίζει ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης της υποδομής της Γραμμής 3.

«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της εταιρείας.