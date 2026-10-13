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Σε «Maricarmen» μετονομάστηκε συμβολικά η στάση «El Carmen» στη γραμμή 5 του μετρό της Μαδρίτης, στο πλαίσιο μιας καλλιτεχνικής παρέμβασης αφιερωμένης στη μνήμη μιας 87χρονης γυναίκας που πέθανε λίγες ημέρες μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί δεκαετίες.

Την παρέμβαση πραγματοποίησε η καλλιτεχνική συλλογικότητα Redretro, η οποία δημιουργεί έργα με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο. Μέλη της τροποποίησαν προσωρινά την επιγραφή της στάσης, προσθέτοντας τη λέξη «Mari» δίπλα στο «El Carmen», ώστε το όνομα να παραπέμπει στη Maricarmen Αμπασκάλ.

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Η υπόθεσή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία και ανέδειξε το ζήτημα των εξώσεων και της στεγαστικής κρίσης. Η 87χρονη απομακρύνθηκε από το σπίτι της στις 23 Σεπτεμβρίου και πέθανε στις 7 Οκτωβρίου.

Βίντεο από τη στιγμή της παρέμβασης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο λογαριασμός aticolunatico, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα στη μνήμη της ηλικιωμένης.

«Τη Maricarmen δεν τη θάψαμε, τη σπείραμε. Και μέσα σε εκείνο το εύφορο χώμα της αξιοπρεπούς οργής, ανθίζει η ελπίδα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση λειτούργησε ως συμβολικός φόρος τιμής στην 87χρονη, αλλά και ως διαμαρτυρία για τις κοινωνικές συνθήκες που συνδέονται με την απώλεια κατοικίας. Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα της elDiario.es η τροποποιημένη επιγραφή είχε ήδη αφαιρεθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από elDiario.es