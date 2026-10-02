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Η παραγωγή θα διαρκέσει έξι εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από 30 διαφορετικές τοποθεσίες στη Μαδρίτη και το Αρανχουέθ.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Άλεξι Βάσερ, Τζεμάιμα Κερκ, Πίτερ Βίβες, Μάρτον Τσόκας και Γιάκομπ Όφτεμπρο, πλαισιωμένοι από πλήθος Ισπανών ηθοποιών και τεχνικών.

Ο σκηνοθέτης επέλεξε τη συγκεκριμένη πόλη για την ατμόσφαιρά της, ενώ προγραμματίζει να επενδύσει μουσικά το έργο με ισπανικά ακούσματα.

Παρά την εξαντλητική φύση των γυρισμάτων, ο 90χρονος δημιουργός επέλεξε να συνεχίσει την κινηματογραφική του πορεία λόγω του ενδιαφέροντος που του προκάλεσε το νέο σενάριο.

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Έρωτας, ίντριγκα και απιστία, με φόντο αυτή τη φορά τη Μαδρίτη. Ο Γούντι Άλεν αποκάλυψε τις πρώτες πληροφορίες για τη νέα, προς το παρόν άτιτλη ταινία του, τα γυρίσματα της οποίας αρχίζουν στις 5 Οκτωβρίου στην ισπανική πρωτεύουσα και θα διαρκέσουν έξι εβδομάδες. Πρόκειται για την 51η ταινία του 90χρονου σκηνοθέτη και την πρώτη που γυρίζει στη Μαδρίτη -τρίτη παραγωγή του στην Ισπανία, μετά το «Vicky Cristina Barcelona» (2008) και το «Rifkin’s Festival».

«Είναι μια κωμωδία με έρωτα, ίντριγκα, απιστία και όλα τα συστατικά που πάντα πιστεύω ότι μπορούν να δημιουργήσουν μια σπουδαία ιστορία», δήλωσε ο Άλεν κατά την παρουσίαση της παραγωγής. Η ιστορία θα εκτυλίσσεται σε διπλωματικό περιβάλλον, επιλογή για την οποία, όπως εξήγησε, η Μαδρίτη τού φάνηκε ιδανική. Τη χαρακτήρισε «πολύ κομψή και όμορφη πόλη», με την κατάλληλη ατμόσφαιρα για την ιστορία που είχε ήδη αρχίσει να γράφει.

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Η πόλη άλλωστε, δεν προορίζεται να λειτουργήσει απλώς ως σκηνικό. Ο Άλεν έχει περάσει τις τελευταίες ημέρες αναζητώντας ο ίδιος χώρους γυρισμάτων, ενώ η παραγωγή θα κινηθεί σε περισσότερες από 30 τοποθεσίες στη Μαδρίτη και το Αρανχουέθ. Στην πρωτεύουσα θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, σημεία στις περιοχές Centro, Retiro και Salamanca. Η λέξη «Madrid» θα περιλαμβάνεται και στον τίτλο της ταινίας, ο οποίος δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλουςείναι η Άλεξι Βάσερ, η Τζεμάιμα Κερκ, ο Πίτερ Βίβες, ο Μάρτον Τσόκας και ο Γιάκομπ Όφτεμπρο. Ο Βίβες αποκάλυψε ότι υποδύεται έναν διπλωμάτη, διευκρινίζοντας ότι κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι η σύζυγός του. Στην ταινία θα εμφανιστούν επίσης περισσότεροι από 50 Ισπανοί ηθοποιοί, ενώ στην παραγωγή θα εργαστούν πάνω από 370 τεχνικοί, στην πλειονότητά τους Ισπανοί. Τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο Χοσέ Λουίς Αλκαΐνε.

Η Μαδρίτη θα αφήσει το αποτύπωμά της και στη μουσική. Ο Άλεν, ο οποίος συνηθίζει να αντλεί από την προσωπική του συλλογή τζαζ για τα σάουντρακ των ταινιών του, θέλει αυτή τη φορά μουσική συνδεδεμένη με την Ισπανία και την πόλη. Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που βρίσκεται εκεί: όπως θυμήθηκε, η πρώτη του επίσκεψη στη Μαδρίτη ήταν ως μουσικού, για να παίξει τζαζ.

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης μίλησε για τη σχέση του με το σινεμά σε μια εποχή κατά την οποία οι ταινίες περνούν πολύ γρήγορα από τις αίθουσες στην τηλεόραση και στις πλατφόρμες. Παραδέχθηκε ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον τη δημιουργία μιας ταινίας με τον ίδιο ενθουσιασμό που είχε παλαιότερα και ότι τα γυρίσματα παραμένουν εξαντλητική διαδικασία. Δεν επέλεξε, ωστόσο, να αποσυρθεί. Η συγκεκριμένη ιστορία και κυρίως η προοπτική να τη γυρίσει στη Μαδρίτη, είπε, ήταν μια ευκαιρία υπερβολικά συναρπαστική για να την αρνηθεί.

Με πληροφορίες από Variety