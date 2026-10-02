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Τον ομιλητή θα προλογίσει ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Χάρης Βλαβιανός.

Η ομιλία θα αναλύσει πώς τα παιδικά βιώματα διαμορφώνουν τις επιλογές των συντρόφων και τις δυσκολίες στη διαχείριση της οικειότητας.

Ο συγγραφέας θα εξετάσει την πολυπλοκότητα της έλξης, τον φόβο της εγκατάλειψης και τους λόγους που η δέσμευση παραμένει μια πρόκληση.

Η κεντρική ιδέα της διάλεξης υποστηρίζει ότι η συναισθηματική ωριμότητα απαιτεί την αποδοχή των ατελειών και της αβεβαιότητας στις ανθρώπινες σχέσεις.

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Ο Αλαίν Ντε Μποττόν έρχεται στις 15 Οκτωβρίου, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας, για μία διάλεξη με θέμα «Οι προκλήσεις του έρωτα».

Τον διάσημο συγγραφέα, ο οποίος έγινε γνωστός σε ηλικία μόλις 23 ετών με το έργο «Essays in Love», 1993 (Μικρή φιλοσοφία του έρωτα, εκδ. Πατάκη, 2003), θα προλογίσει ο Χάρης Βλαβιανός, διευθυντής του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού, Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

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Τα ρίσκα της αγάπης και η μεγάλη πρόκληση

Η αγάπη υπόσχεται να αποτελέσει μία από τις σπουδαιότερες πηγές ευτυχίας στη ζωή μας. Ωστόσο, ευθύνεται επίσης για μερικές από τις βαθύτερες στιγμές σύγχυσης, άγχους και θλίψης που βιώνουμε. Η διάλεξη θα επιχειρήσει να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους κάτι που επιθυμούμε τόσο έντονα μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο στη διαχείρισή του.

Θα εξεταστούν οι παράξενοι τρόποι με τους οποίους τα παιδικά μας χρόνια διαμορφώνουν το ποιος μας ελκύει και πώς συμπεριφερόμαστε μόλις αναπτυχθεί η οικειότητα.

Μπορεί συνειδητά να ποθούμε την καλοσύνη, την ασφάλεια και τη δέσμευση, ενώ ένα άλλο κομμάτι του εαυτού μας έλκεται από την αβεβαιότητα, την απόσταση ή την απόρριψη.

Μπορεί να γίνουμε καχύποπτοι απέναντι σε ανθρώπους που μας φέρονται καλά, να εντοπίζουμε ελαττώματα σε υποψήφιους συντρόφους που φαίνονται ιδανικοί, να αποσυρόμαστε όταν κάποιος πλησιάζει υπερβολικά -και να πανικοβαλλόμαστε όταν εκείνος απομακρύνεται.

Η διάλεξη θα εξετάσει μερικές από τις πιο οδυνηρές προκλήσεις της αγάπης: γιατί η έλξη μπορεί να είναι τόσο μυστηριώδης και απρόβλεπτη· γιατί δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα τις ανάγκες μας· γιατί οι σχέσεις ξυπνούν παλιούς φόβους εγκατάλειψης και απώλειας της αυτονομίας· γιατί ο πόνος του χωρισμού μπορεί να μετατραπεί σε εμμονή· και γιατί η σύγχρονη πληθώρα ερωτικών επιλογών ίσως καθιστά τη δέσμευση δυσκολότερη αντί για ευκολότερη.

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Στον πυρήνα της διάλεξης βρίσκεται μια παρήγορη διαπίστωση: οι δυσκολίες στην αγάπη δεν αποτελούν απαραίτητα απόδειξη ότι επιλέξαμε λάθος άνθρωπο ή ότι οι σχέσεις μας απέτυχαν. Η αμφιθυμία, η απογοήτευση και η αμφιβολία αποτελούν μέρος της καθημερινής εμπειρίας της οικειότητας. Η συναισθηματική ωριμότητα ίσως εξαρτάται λιγότερο από την εύρεση βεβαιότητας και περισσότερο από την ικανότητα να αντέχουμε την αβεβαιότητα· λιγότερο από την ανακάλυψη ενός τέλειου συντρόφου και περισσότερο από την αναγνώριση των αναπόφευκτων ατελειών κάθε ανθρώπου που μπορεί να αγαπήσουμε.

Η πρόκληση δεν είναι να εξαλείψουμε τα ρίσκα της αγάπης, αλλά να αποκτήσουμε το θάρρος και τη συναισθηματική σοφία ώστε να τα αντέξουμε.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

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Ο Αλαίν Ντε Μποττόν γεννήθηκε το 1969 στη Ζυρίχη και από τα 12 του χρόνια ζει στη Βρετανία. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία στο King’s College London.

Τα βιβλία του έχουν µεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες µε εξαιρετική επιτυχία. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν τα: Essays in Love, 1993 (Μικρή φιλοσοφία του έρωτα, Εκδ. Πατάκη, 2003), Πώς ο Προυστ µπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, 1997 (Εκδ. Πατάκη, 2002), Η τέχνη του ταξιδιού, 2001 (Εκδ. Πατάκη, 2006), Status Anxiety, 2004 (Περί του κοινωνικού status, Εκδ. Πατάκη, 2005), Η αρχιτεκτονική της ευτυχίας, 2006 (Εκδ. Πατάκη, 2007), Οι χαρές και τα δεινά της εργασίας, 2009 (Εκδ. Πατάκη, 2009), Η παρηγορία της φιλοσοφίας, 2000 (Εκδ. Πατάκη, 2010), Θρησκεία για άθεους, 2012 (Εκδ. Πατάκη, 2012), Πώς να σκεφτόμαστε περισσότερο το σεξ, 2012 (Εκδ. Πατάκη, 2013), Οι ειδήσεις, 2014 (Εκδ. Πατάκη, 2016), Το χρονικό του έρωτα, 2016 (Εκδ. Πατάκη, 2017). Είναι ιδρυτής των The School of Life (www.theschooloflife.com), ενώ διευθύνει την οµώνυµη σειρά βιβλίων, που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί και το νέο του βιβλίο Θεραπευτικό ταξίδι. Μαθήματα από το σχολείο της ζωής (Εκδ. Πατάκη, 2026).

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