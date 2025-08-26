Ο Γούντι Άλεν αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η παρουσία του σε κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Μόσχα αποτελεί «ξέπλυμα» των ρωσικών θηριωδιών, μετά την έντονη καταδίκη της εμφάνισής του από το Ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.



Ο Αμερικανός σκηνοθέτης έκανε την εμφάνισή του την Κυριακή μέσω βιντεοσύνδεσης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Κινηματογράφου της Μόσχας. Την συζήτηση συντόνιζε ο Ρώσος σκηνοθέτης Φιόντορ Μπονταρτσούκ, στενός πολιτικός σύμμαχος του Πούτιν και δημιουργός ταινιών όπως το πατριωτικό έπος «Stalingrad» (2013) και το φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Attraction» (2017).

Η επίσημη ανακοίνωση του Ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύθηκε στα social media χαρακτηρίζει την εμφάνιση του Γούντι Άλεν ως «ντροπή και προσβολή προς τους ηθοποιούς και σκηνοθέτες που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από Ρώσους εγκληματίες πολέμου στον συνεχιζόμενο πόλεμο».

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι «Με τη συμμετοχή του σε ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει υποστηρικτές και φωνές του Πούτιν, ο Άλεν επιλέγει να κλείσει τα μάτια στις φρικαλεότητες που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία κάθε μέρα εδώ και 11 χρόνια. Ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να ξεπλένει εγκλήματα ή ως εργαλείο προπαγάνδας».

Σε δήλωση του στον Guardian, ο Γούντι Άλεν τόνισε: «Οσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος. Ο πόλεμος που έχει προκαλέσει είναι αποτρόπαιος. Ομως, ό,τι κι αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν θεωρώ ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών συνομιλιών είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε».

Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, ο Άλεν είπε ότι δεν σκοπεύει να γυρίσει ταινία στη Ρωσία και ότι έχει μόνο καλές αναμνήσεις από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, όπως επίσης ότι θαυμάζει τον ρωσικό κινηματογράφο, ξεχωρίζοντας την κινηματογραφική μεταφορά του «Πόλεμος και Ειρήνη» από τον Σεργκέι Μπονταρτσούκ, που έλαβε το Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1969.