Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ογδονταεπτάχρονη Μαρία Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία είχε καταστεί σύμβολο κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, απεβίωσε δύο εβδομάδες μετά την έξωσή της από την κατοικία της.

Πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το παλιό της σπίτι και στην Πουέρτα ντελ Σολ για να την αποχαιρετήσουν με κεριά, λουλούδια και ενός λεπτού σιγή.

Η υπόθεση της Αμπασκάλ ανέδειξε τις κοινωνικές πιέσεις από τα αυξημένα ενοίκια, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο θάνατός της συνέπεσε με την πολιτική αστάθεια που προκλήθηκε από την απόρριψη κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση, οδηγώντας σε προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Οι διαδηλωτές δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τον αγώνα για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή κατοικία, τιμώντας τη μνήμη της εκλιπούσας με συνθήματα στο Κοινοβούλιο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μαδρίτη αποχαιρετά με συγκίνηση τη Μαρία Κάρμεν Αμπασκάλ, τη 87χρονη γυναίκα που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου είχε ζήσει για περισσότερες από επτά δεκαετίες, η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος τους ανθρώπους που είχαν σταθεί στο πλευρό της.

Στην οδό Σάινθ ντε Μπαράντα, έξω από το παλιό της σπίτι, δεκάδες πολίτες άφησαν αναμμένα κεριά, λουλούδια και χειρόγραφα μηνύματα αποχαιρετισμού. Η σιωπή διακοπτόταν από λυγμούς, αγκαλιές και λόγια συμπαράστασης, ενώ ένα από τα μηνύματα έγραφε χαρακτηριστικά: «Ήσουν το σπίτι όλων», σύμφωνα με το rtve.

Advertisement

Advertisement

🔴DIRECTO | La noticia de la muerte de Maricarmen ha caído en plena asamblea en la Puerta del Sol, donde se ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo 📌 Más información, aquí 🔗 https://t.co/Wag0VvI42M https://t.co/eR6mHLT2ub — EL PAÍS (@el_pais) October 7, 2026

Ο θάνατός της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα της Ισπανίας. Η έξωσή της, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και οδήγησε σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση με επίκεντρο την Πουέρτα ντελ Σολ, όπου στήθηκε μεγάλη κατασκήνωση διαμαρτυρίας.

Η υπόθεση της Αμπασκάλ ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο την πίεση που ασκούν τα αυξημένα ενοίκια και οι τιμές των ακινήτων, ενώ η ίδια, ακόμη και από το νοσοκομείο, είχε καλέσει τον κόσμο να συνεχίσει να αγωνίζεται για το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή κατοικία, όπως είχε μεταδώσει η El Pais.

Maricarmen Abascal, símbolo de la lucha en la crisis de la vivienda, ha fallecido en el hospital a los 87 años dos semanas después de su desahucio. "Son unos inhumanos", así hablaba de los culpables de su desahucio en la última entrevista que dió a @rtvenoticias antes de verse obligada a abandonar su hogar. — RTVE Play (@rtveplay) October 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική αντιπαράθεση για τη στεγαστική κρίση κορυφώθηκε μετά την απόρριψη δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση στη Βουλή, με αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες γενικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.

Την ώρα που η πολιτική σκηνή της χώρας βρίσκεται σε αναβρασμό, εκατοντάδες άνθρωποι στη Μαδρίτη συγκεντρώθηκαν στη μνήμη της, άναψαν κεριά και τήρησαν ενός λεπτού σιγή, ενώ διαδηλωτές από την Πουέρτα ντελ Σολ κατευθύνθηκαν προς το Κοινοβούλιο φωνάζοντας πως «η Μαρικάρμεν φεύγει, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται».

Με πληροφορίες από rtve, El Pais

Πηγή φωτογραφιών: Reuters