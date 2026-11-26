Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027 έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας myCAR.

Τα ειδοποιητήρια με τους κωδικούς πληρωμής RF και QR code είναι ήδη διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ για όλους τους υπόχρεους.

Η νομοθεσία δεν επιτρέπει την παράταση της προθεσμίας και προβλέπει κλιμακούμενα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν την εξόφληση των τελών.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εκτυπώνουν τα έντυπα πληρωμής είτε με τη χρήση κωδικών Taxisnet είτε συμπληρώνοντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας.

Η πληρωμή πραγματοποιείται εύκολα μέσω mobile banking με σκανάρισμα του QR code ή μέσω e-banking χρησιμοποιώντας τον κωδικό RF.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα τέλη κυκλοφορίας 2027 για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες πρέπει να πληρωθούν έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026. Τα ποσά βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, και κάθε ειδοποιητήριο έχει κωδικό RF και QR code.

Σύμφωνα με τον νόμο 5113/2024, η προθεσμία δεν μπορεί να παραταθεί. Όσοι καθυστερήσουν πληρώνουν πρόστιμο που ανεβαίνει κάθε μήνα.

Advertisement

Advertisement

Πώς εκτυπώνω τα τέλη κυκλοφορίας 2027 χωρίς κωδικούς Taxisnet;

Ο ιδιοκτήτης μπαίνει στη σελίδα της ΑΑΔΕ για πληρωμή τελών χωρίς κωδικούς (aade.gr/teli-kykloforias-horis-kodikoys-taxisnet). Συμπληρώνει τον ΑΦΜ του και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και εκτυπώνει το έντυπο. Με αυτό μπορεί να πληρώσει σε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ.

Πώς εκτυπώνω τα τέλη κυκλοφορίας με κωδικούς στο myCAR;

Με κωδικούς Taxisnet, ο ιδιοκτήτης μπαίνει στο myCAR (aade.gr/mycar), στην ενότητα «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων». Εκεί βλέπει τα οχήματά του, παίρνει τον κωδικό πληρωμής για όλο το έτος και κατεβάζει το ειδοποιητήριο.

Από το ίδιο σημείο μπορεί να βγάλει μηνιαίους κωδικούς, όπου το επιτρέπουν οι κανόνες, και να κατεβάσει αρχείο με τους κωδικούς αν έχει πολλά οχήματα. Μπορεί επίσης να πάρει βεβαίωση μη οφειλής τελών, να καταθέσει ψηφιακά τις πινακίδες για ακινησία ή να άρει την ακινησία.

Πώς πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας 2027;

Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι το QR code του ειδοποιητηρίου. Σκανάρεται από την εφαρμογή mobile banking και η πληρωμή γίνεται χωρίς να πληκτρολογηθεί κωδικός ή ποσό. Το ίδιο QR code διαβάζεται και στα μηχανήματα αυτόματων πληρωμών των τραπεζών.

Η πληρωμή γίνεται επίσης από το e-banking με τον κωδικό RF. Η ΑΑΔΕ συστήνει αυτούς τους τρόπους αντί για επίσκεψη σε κατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ.

Τι πρόστιμο πληρώνω αν καθυστερήσω τα τέλη κυκλοφορίας;

Αν τα τέλη πληρωθούν τον Ιανουάριο του 2027, επιβαρύνονται με 25%. Τον Φεβρουάριο η επιβάρυνση γίνεται 50%. Αν περάσουν πάνω από δύο μήνες από την προθεσμία, ή αν τα τέλη δεν πληρωθούν καθόλου ή πληρωθούν μερικώς με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τέλος. Το πρόστιμο για μη πληρωμή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Πότε πληρώνεται (παράδειγμα: τέλος 690 ευρώ) Ποσό Έως 31 Δεκεμβρίου 2026 690 ευρώ Ιανουάριος 2027 (+25%) 862,50 ευρώ Φεβρουάριος 2027 (+50%) 1.035 ευρώ Αργότερα (τέλος + ίσο πρόστιμο) 1.380 ευρώ

Μπορώ να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα;

Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις. Όποιος άρει την ακινησία ενός οχήματος μέσα στη χρονιά μπορεί από το myCAR να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, με τους μηνιαίους κωδικούς πληρωμής.