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Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για την έκτη και τελευταία σεζόν της σειράς «Emily in Paris», και η Έμιλι Κούπερ ταξιδεύει στην Ελλάδα για μια ακόμη ευρωπαϊκή περιπέτεια. Τα νέα επεισόδια προαναγγέλλουν επίσης μια επανένωση με τον Γκάμπριελ, υποδηλώνοντας ότι ίσως υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στη ρομαντική σχέση ανάμεσά τους.



Ο δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός Ντάρεν Σταρ μίλησε στο Tudum της Netflix για τα γραφικά σκηνικά της σειράς. «Αυτό είναι μέρος της φαντασίωσης για την Ευρώπη: Είσαι πάντα κοντά σε ένα άλλο εξαιρετικό μέρος, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη περιπέτεια», είπε. «Ήθελα το κοινό να βιώσει αυτή την έμμεση εμπειρία του ταξιδιού μαζί με την Έμιλι».



Η Λίλι Κόλινς πρωταγωνιστεί για άλλη μια φορά ως Έμιλι Κούπερ, με την Φιλιπίν Λερόι-Μπολιέ να επιστρέφει ως η Σίλβι Γκρατό, ιδιοκτήτρια της Agence Grateau που κλέβει την παράσταση, και τον Λούκας Μπράβο να επαναλαμβάνει τον ρόλο του ερωτευμένου σεφ Γκάμπριελ. Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Άσλεϊ Παρκ, Σάμουελ Άρνολντ, Μπρούνο Γκουέρι, Γουίλιαμ Αμπαντί, Λουσιέν Λαβισκούντ, Μίνι Ντράιβερ και Πολ Φόρμαν.



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Η επίσημη σύνοψη της σειράς Emily in Paris αναφέρει:



«Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή φιλοδοξίας και ρομαντισμού, η Έμιλι βρίσκεται αντιμέτωπη με αποφασιστικές επιλογές που δοκιμάζουν την απόλυτη πίστη της. Όμως, καθώς απροσδόκητες συγκρούσεις στην καριέρα της και μεταβαλλόμενες σχέσεις την αναγκάζουν να επανεκτιμήσει πού βρίσκεται το πραγματικό της μέλλον, πρέπει να κάνει μια τελική επιλογή ανάμεσα στην καριέρα της, την καρδιά της και τη ζωή που έχει χτίσει στο Παρίσι.»



Οι Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss, Joe Murphy, Stephen Brown, Ryan McCormick και Raphaël Benoliel είναι εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς «Emily in Paris».



Η έκτη και τελευταία σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου στο Netflix. Δείτε το teaser παρακάτω.