Στην πρεμιέρα του music restaurant, Kyma, του ομίλου Σταθοκωστόπουλου ήταν καλεσμένος ο Δημήτρης Παπανώτας το βράδυ της Δευτέρας. Ο παρουσιαστής του Alpha μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες μετά από καιρό, καθώς είχε ακουστεί ότι το κανάλι του είχε απογορεύσει να τοποθετείται στον αέρα άλλων σταθμών χωρίς την έγγραφη άδεια του γραφείο Τύπου, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από κάποια πλευρά.

Για τον Αλέξη Τσίπρα: «Αν μου έκανε την τιμή να μου κάνει μια τέτοια πρόταση (για το νέο του κόμμα), θα το σκεφτώ σοβαρά… ναι, με χαρά. Θεωρώ ότι ήταν ο πιο τίμιος άνθρωπος που πέρασε από τον πρωθυπουργικό θώκο».

Για την απομάκρυνσή του από τον Alpha Radio: «Το ραδιόφωνο τέλειωσε άδοξα για μένα. Φαντάζομαι καταλαβαίνουμε όλοι γιατί… Μια βδομάδα αργότερα να μου το είχαν πει, θα είχα παραιτηθεί μόνος μου. Την πατήσανε λίγο» αποκάλυψε γελώντας ο Δημήτρης Παπανώτας. Τη θέση του στον Alpha Radio πήρε ο Βαγγέλης Περρής.

Για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Τι δουλειά έχει ένας ηθοποιός να παρουσιάζει μια δημοσιογραφική εκπομπή; Είναι ολοφάνερο ότι νιώθει αμήχανα».

Δημήτρης Παπανώτας: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ακροδεξιός και εγώ αριστερός»

Μπορεί να μη συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα και να τον έχει κρίνει δημόσια αμέτρητες φορές με πολύ δηκτικό τρόπο, όμως στα θέματα ανδρικού καλλωπισμού ο Δημήτρης Παπανώτας και ο Άδωνις Γεωργιάδης αφήνουν πίσω τις διαφορές τους. Όπως αποκάλυψε ο συνεργάτης της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ο Υπουργός Υγείας τον κάλεσε στο τηλέφωνο και του είπε πού έκανε την εμφύτευση μαλλιών.

Όπως σχολίασαν μάλιστα στην εκπομπή Buongiorno, ο Δημήτρης Παπανώτας ήταν από τους πρώτους γνωστούς Έλληνες που απενοχοποίησε την ανδρική περιποίηση.

Για την Αννίτα Πάνια που ανέλαβε φέτος τη βραδινή ζώνη του Alpha Radio: «Τα offa και αυτές οι λέξεις οι πεζοδρομιακές δεν είναι για τα Μέσα Ενημέρωσης. Θα προτιμούσα έναν ευπρεπή λόγο» σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Για τη διαμάχη ΣΚΑΪ- Ευλαμπίας Ρέβη: Το βρίσκω απαράδεκτο. Και μόνο που είναι σε ενδιαφέρουσα η συνάδελφος, θα έπρεπε να είναι άλλη η αντιμετώπιση».