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Ο θρυλικός Βρετανός ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, γνωστός για τη συμμετοχή του στα κινηματογραφικά σύμπαντα του «Star Trek» και των «X-Men» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Στιούαρτ ξεκίνησε την καριέρα του στο Library Theatre του Μάντσεστερ, πριν ενταχθεί στο δυναμικό του Royal Shakespeare Company το 1966.

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Στην προσωπική του ζωή παντρεύτηκε τρεις φορές: την πρώτη με τη χορογράφο Σίλα Φάλκονερ και τη δεύτερη με την παραγωγό του «Star Trek» Γουέντι Νόις. Αφήνει πίσω του τη τρίτη του σύζυγο, Σάνι Όζελ —με την οποία παντρεύτηκαν το 2013 σε τελετή όπου χοροστάτησε ο Ίαν ΜακΚέλεν— καθώς και δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο, τη Σόφι και τον ηθοποιό Ντάνιελ Στιούαρτ.

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