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Η Μαίρη Χρονοπούλου δεν υπήρξε απλώς μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν μια γυναίκα με εκρηκτική παρουσία, βαθιά φωνή και έναν ιδιαίτερο συνδυασμό κομψότητας και δυναμισμού, που μπορούσε να περάσει από το δράμα στο μιούζικαλ και από τον εμπορικό κινηματογράφο στις απαιτητικές ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου 1933. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και τα πρώτα της βήματα στη σκηνή έγιναν ως μέλος του χορού σε παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας.

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Από το Εθνικό Θέατρο στη μεγάλη οθόνη

Η πρώτη κινηματογραφική εμφάνισή της έγινε στο «Χαρούμενο Ξεκίνημα» του Ντίνου Δημόπουλου το 1954, ενώ το 1958 εμφανίστηκε στο «Τελευταίο Ψέμα» του Μιχάλη Κακογιάννη. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 άρχισε η μεγάλη διαδρομή της ως πρωταγωνίστρια.

Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής: Νίκο Κούρκουλο, Αλέκο Αλεξανδράκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιώργο Φούντα, Φαίδωνα Γεωργίτση και πολλούς άλλους.

Στις παραγωγές της Φίνος Φιλμ εμφανίστηκε σε ταινίες όπως «Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο», «Δάκρυα για την Ηλέκτρα», «Κοινωνία Ώρα Μηδέν», «Οι Θαλασσιές οι Χάντρες», «Μια Κυρία στα Μπουζούκια», «Πολύ Αργά για Δάκρυα», «Η Λεωφόρος του Μίσους», «Γοργόνες και Μάγκες», «Ορατότης Μηδέν» και «Εν Ονόματι του Νόμου».

Η γυναίκα που έκανε τα κινηματογραφικά τραγούδια αθάνατα

Η Χρονοπούλου δεν ήταν τραγουδίστρια με τη συμβατική έννοια. Κι όμως, η φωνή και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο «έπαιζε» ένα τραγούδι την έκαναν αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του ελληνικού κινηματογραφικού μιούζικαλ.

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Στη «Μια Κυρία στα Μπουζούκια» ερμήνευσε δύο τραγούδια που έμειναν κλασικά: το «Είμαι γυναίκα του γλεντιού», σε στίχους Γιάννη Δαλιανίδη, και το περίφημο «Του αγοριού απέναντι», σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και τα δύο είχαν μουσική του Μίμη Πλέσσα.

Η εικόνα της να τραγουδά και να χορεύει με εκείνο το χαρακτηριστικό ύφος έγινε μία από τις αναγνωρίσιμες εικόνες του ελληνικού σινεμά.

Από τον Φίνο στον Αγγελόπουλο

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Η Μαίρη Χρονοπούλου πέτυχε κάτι που δεν κατάφεραν όλοι οι αστέρες της εμπορικής εποχής: πέρασε με επιτυχία στον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο.

Έπαιξε στους «Κυνηγούς» και στο «Ταξίδι στα Κύθηρα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου και το 1987 κέρδισε το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για «Τα Παιδιά της Χελιδόνας» του Κώστα Βρεττάκου. Το 2021 η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου την τίμησε με Βραβείο Συνολικής Προσφοράς.

Παράλληλα είχε σημαντική θεατρική πορεία, ενώ το 1972 δημιούργησε και δικό της θίασο.

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Η προσωπική ζωή και τα μεγάλα χτυπήματα

Η προσωπική της ζωή υπήρξε έντονη. Το 1975 παντρεύτηκε τον τότε δήμαρχο Σπάτων Δήμο Μπότσαρη, αλλά ο γάμος τους κράτησε περίπου έναν χρόνο.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της σημαδεύτηκαν και από σοβαρές περιπέτειες. Το 1999 είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που της δημιούργησε μεγάλα κινητικά προβλήματα. Χρόνια αργότερα υπέστη σοβαρά εγκαύματα όταν πήρε φωτιά το φόρεμά της από κερί.

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Παρά τις δυσκολίες, επέστρεφε συνεχώς στη δημόσια ζωή. Το 2023, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, εμφανίστηκε ακόμη και στη σειρά «Έτερος Εγώ».

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Η πτώση στο σπίτι και ο θάνατος

Στις αρχές Οκτωβρίου του 2023 η Μαίρη Χρονοπούλου βρέθηκε τραυματισμένη στο σπίτι της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και πέθανε στις 6 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 90 ετών. Η αρχική εικόνα ήταν ότι είχε προηγηθεί ατύχημα και πτώση μέσα στο σπίτι της.

Όμως η υπόθεση δεν έκλεισε εκεί.

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Το θρίλερ που άρχισε μετά τον θάνατο

Φίλοι της ηθοποιού και ιδιαίτερα ο δικηγόρος και φίλος της Δημήτρης Χατζημιχάλης εξέφρασαν αμφιβολίες για τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού. Τον Φεβρουάριο του 2024 η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου της.

Η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση το 2025, όταν ο φάκελος πέρασε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών και άρχισε νέα προκαταρκτική έρευνα με επανεξέταση μαρτύρων.

Ο Χατζημιχάλης έχει δηλώσει δημοσίως ότι θεωρεί πως μπορεί να υπήρξε εγκληματική ενέργεια. Έχει επίσης υποστηρίξει ότι από το σπίτι έλειπαν χρήματα, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας. Πρόκειται, όμως, για ισχυρισμούς που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας και όχι για αποδεδειγμένο συμπέρασμα των Αρχών.

Νέα μαρτυρία που εμφανίστηκε το 2025 περιλήφθηκε επίσης στην έρευνα, ενώ δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες για ηχητικό υλικό στο οποίο η ίδια η ηθοποιός φέρεται να είχε μιλήσει για απειλές. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει εάν ο μοιραίος τραυματισμός ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή εάν υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση.

Και στη μέση η περιουσία

Ένα δεύτερο θρίλερ άρχισε γύρω από την περιουσία της.

Η δημόσια διαθήκη της είχε συνταχθεί στις 4 Οκτωβρίου 2013 και δημοσιεύθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2023.

Στη διαθήκη προβλεπόταν, μεταξύ άλλων, ότι το σπίτι της στο Κορωπί μαζί με κινητά αντικείμενα θα περνούσε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», με την υποχρέωση καταβολής 50.000 ευρώ σε γυναίκα που την είχε φροντίσει. Για ένα διαμέρισμα στην οδό Αχαρνών υπήρχε επίσης σχετική πρόβλεψη.

Στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκαν μεταγενέστερες συμβολαιογραφικές πράξεις. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, το 2016 η Χρονοπούλου είχε προχωρήσει σε δωρεά εν ζωή των δύο ακινήτων προς το «Χαμόγελο του Παιδιού», κρατώντας για τον εαυτό της δικαίωμα ισόβιας οίκησης στην κατοικία του Κορωπίου.

Παράλληλα, με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας προβλέφθηκε απογραφή των αντικειμένων από συμβολαιογράφο και πραγματογνώμονες.

Τα ερωτήματα για χρήματα και κοσμήματα

Ο Δημήτρης Χατζημιχάλης έχει υποστηρίξει ότι στο σπίτι υπήρχαν σημαντικά ποσά, κοσμήματα και πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα τα οποία δεν εντοπίστηκαν στην έκταση που, κατά τον ίδιο, θα έπρεπε να υπάρχουν. Έχει συνδέσει αυτό το ζήτημα με τις αμφιβολίες του για τις συνθήκες του θανάτου.

Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί δικαστικό πόρισμα που να αποδεικνύει ότι η Μαίρη Χρονοπούλου δολοφονήθηκε ή ότι συγκεκριμένο πρόσωπο αφαίρεσε την περιουσία της. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα και έρευνα, αλλά όχι τελεσίδικη απάντηση.

Μια ζωή σαν κινηματογραφική ταινία

Η Μαίρη Χρονοπούλου έζησε σχεδόν ολόκληρη την ιστορία του μεταπολεμικού ελληνικού θεάματος. Από το Εθνικό Θέατρο και τον Φίνο μέχρι τον Αγγελόπουλο, από τα δραματικά φιλμ μέχρι τα μιούζικαλ, από το «Του αγοριού απέναντι» μέχρι «Τα Παιδιά της Χελιδόνας».

Ήταν μία σταρ που δεν χρειαζόταν να μιλήσει πολύ για να γεμίσει την οθόνη.

Και, κατά μια παράξενη ειρωνεία, ακόμη και μετά τον θάνατό της η ιστορία της παραμένει ανολοκλήρωτη. Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι της πριν από τον μοιραίο τραυματισμό της.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, η τελευταία «σκηνή» στη ζωή της Μαίρης Χρονοπούλου παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα.