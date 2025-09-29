Δύο χρόνια συμπληρώνονται στις 6 Οκτωβρίου από τον θάνατο της ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου, την στιγμή που εξελίξεις στην υπόθεση έρχονται το φως της δημοσιότητας.



Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση τις τελευταίες ημέρες της ζωής της στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μετά από σοβαρό ατύχημα στο σπίτι της, είχε διαγνωστεί με βαριά εγκεφαλική κάκωση. Η κατάσταση της υγείας της είχε χαρακτηριστεί από τους γιατρούς εξαιρετικά βαριά. Η Μαίρη Χρονοπούλου τελικά δυστυχώς δεν τα κατάφερε, με την είδηση του θανάτου της να σκορπίζει θλίψη.

Μετά την απώλειά της, οι αστυνομικές αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, που προκάλεσε τον θάνατό της.

Η υπόθεση, που μέχρι πρότινος αντιμετωπιζόταν ως τραγικό ατύχημα, παίρνει πλέον δραματική τροπή, καθώς ο φάκελος μεταβιβάζεται στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ.

«Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια»

Ο δικηγόρος και στενός φίλος της, Δημήτρης Χατζημιχάλης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, άφησε σαφείς αιχμές για εγκληματική ενέργεια και όχι για ατύχημα, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί: «Εμείς, οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως», δήλωσε, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι η Χρονοπούλου χτυπήθηκε και δεν έπεσε απλώς.

«Βλέπουμε με την πείρα μας 50 χρόνια δικηγόρος και έχουν μιλήσει οι ιατροδικαστές. Αυτή η υπόθεση δεν είναι ατύχημα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι εγκληματική ενέργεια. Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό. Εκείνο που συνέβη είναι ότι μεσολάβησε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που η Μαίρη Χρονοπούλου έπεσε -εμείς πιστεύουμε ότι την χτύπησαν κι έπεσε- και μάλιστα έπεσε πάνω σε ένα χαλί. Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα, ανέλυσα και τον τρόπο που έπεσε. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, ένα σκαλάκι υπάρχει. Κάποιοι μπήκανε, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα», περιέγραψε στη συνέχεια.



«Η οικιακή βοηθός και ο φίλος της τη βρήκανε αλλά δεν έχει βρεθεί περιέργως ούτε το νοσοκομειακό, ούτε το ματωμένο νυχτικό για να δούμε μέσω του DNA τι έγινε, η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά», κατέληξε ο κύριος Χατζημιχάλης στην πρωινή εκπομπή του Alpha.