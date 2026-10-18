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Ο Σόντερμπεργκ προσέγγισε ο ίδιος την παραγωγή με σκοπό να υποστηρίξει το όραμα του Ριβς χωρίς να αλλοιώσει την αισθητική του αποτελέσματος.

Οι δύο δημιουργοί βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για να διασφαλίσουν την ομαλή εξέλιξη της παραγωγής που διακόπηκε προσωρινά στο Λονδίνο.

Ο Ματ Ριβς θα επιστρέψει για την επίβλεψη της μεταπαραγωγής μόλις το επιτρέψουν οι οικογενειακές του υποχρεώσεις.

Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 18 Φεβρουαρίου 2028.

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Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αναλαμβάνει να βοηθήσει στην ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «The Batman Part II» με πρωταγωνσιτή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, καθώς ο Ματ Ριβς έχει απομακρυνθεί προσωρινά από την παραγωγή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα όμορφη κίνηση αλληλεγγύης, καθώς ένας σκηνοθέτης προσφέρει τη βοήθειά του σε έναν συνάδελφό του. Άλλωστε, ο Σόντερμπεργκ έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε είδους κινηματογραφική παραγωγή, από ταινίες με ελάχιστο προϋπολογισμό έως μεσαίου κόστους και μεγάλες, πολυδάπανες παραγωγές. Με την εμπειρία και την τεχνική του ευελιξία, η ταινία φαίνεται να βρίσκεται σε καλά χέρια.

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Τα γυρίσματα στο Λονδίνο είχαν διακοπεί αυτόν τον μήνα, προκειμένου ο Ριβς να αφοσιωθεί σε μια σοβαρή οικογενειακή υπόθεση. Καθώς απομένουν πλέον περίπου έξι με επτά εβδομάδες γυρισμάτων, ο Σόντερμπεργκ, ο οποίος εκτιμά εδώ και χρόνια τη δουλειά του Ριβς, επικοινώνησε μαζί του και προσφέρθηκε να συνδράμει ώστε η παραγωγή να φτάσει μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Steven Soderbergh to Help Finish ‘The Batman 2’ Filming After Matt Reeves Stepped Away for Family Matter https://t.co/ptrh6rNTDr October 15, 2026

Ο Ριβς θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Σόντερμπεργκ καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων. Μόλις οι συνθήκες τού το επιτρέψουν, θα επιστρέψει για να αναλάβει την επίβλεψη της μεταπαραγωγής (post-production). Σε ανακοίνωσή της, η DC Studios γνωστοποίησε ότι η πρωτοβουλία ανήκε στον ίδιο τον Σόντερμπεργκ, ο οποίος προσέγγισε τον Ριβς και του πρότεινε να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της ταινίας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι δύο σκηνοθέτες «θα συνεργαστούν στενά με τους ηθοποιούς και το συνεργείο, ώστε να υλοποιήσουν το όραμα του Ματ για την ταινία». Από την πλευρά του, ο Σόντερμπεργκ εξήγησε πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο του στη συγκεκριμένη συνεργασία, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του για την προηγούμενη δουλειά του Ριβς.

«Θεώρησα ότι η δουλειά του Ματ Ριβς στο “The Batman” ήταν εντυπωσιακή. Ήταν μια ταινία με σαφή πρόθεση, ξεχωριστή ταυτότητα και αυστηρά συνεκτική κινηματογραφική προσέγγιση. Ο στόχος εδώ είναι να συνεργαστώ με τον Ματ και την ομάδα του, ώστε να γυρίσουμε υλικό που θα ενσωματωθεί απρόσκοπτα σε όσα έχουν ήδη γυριστεί, επιτρέποντας στον Ματ να ολοκληρώσει σωστά τη δική του ταινία», όπως δήλωσε.

Η τελευταία αυτή δήλωση αποτυπώνει με σαφήνεια τον ρόλο που καλείται να αναλάβει ο Σόντερμπεργκ. Δεν έρχεται για να επιβάλει τη δική του αισθητική ή να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα στην ταινία. Αντίθετα, στόχος του είναι να λειτουργήσει υποστηρικτικά, γυρίζοντας τις σκηνές που έχει ήδη σχεδιάσει ο Ριβς, ώστε η παραγωγή να συνεχιστεί χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

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Λίγοι σκηνοθέτες που εργάζονται σήμερα διαθέτουν την αποτελεσματικότητα και την τεχνική ευελιξία του Σόντερμπεργκ. Παράλληλα, είναι γνωστός για την ικανότητά του να συνεργάζεται χωρίς να επιδιώκει να κυριαρχήσει δημιουργικά σε κάθε εγχείρημα.

Το «The Batman Part II», θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 18 Φεβρουαρίου 2028.

Με πληροφορίες από World of Reel

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