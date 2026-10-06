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Η Warner Bros. και η DC Studios επιβεβαίωσαν τη διακοπή, παρέχοντας υποστήριξη στον σκηνοθέτη, ενώ παραμένει άγνωστη η διάρκεια της παύσης των εργασιών.

Επί του παρόντος, δεν έχει ανακοινωθεί καμία αλλαγή στην ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας, η οποία παραμένει προγραμματισμένη για τις 18 Φεβρουαρίου 2028.

Η παραγωγή είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο μετά από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, με τον Ρόμπερτ Πάτινσον να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπρους Γουέιν.

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Τα γυρίσματα του «The Batman Part II», του πολυαναμενόμενου σίκουελ με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, διακόπηκαν προσωρινά, καθώς ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς απομακρύνεται για ένα διάστημα από την παραγωγή για προσωπικούς λόγους.

Η Warner Bros. και η DC Studios επιβεβαίωσαν τη διακοπή τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον σκηνοθέτη ή το πόσο θα διαρκέσει η παύση των γυρισμάτων. «Η παραγωγή του “The Batman Part II” έχει διακοπεί προσωρινά, ενώ ο Ματ Ριβς επικεντρώνεται σε ένα οικογενειακό ζήτημα», ανέφερε το στούντιο, προσθέτοντας ότι ο σκηνοθέτης έχει την πλήρη υποστήριξη της DC Studios και ότι αναμένεται τα γυρίσματα να συνεχιστούν σύντομα.

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Τα γυρίσματα είχαν αρχίσει τον Ιούνιο, έπειτα από μια μακρά περίοδο προετοιμασίας και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην έναρξη τους, καθώς ο Ριβς και ο συν-σεναριογράφος Ματσον Τόμλιν εργάζονταν ακόμη πάνω στο σενάριο. Τον Ιούλιο, η Film London κατέγραφε επισήμως το «The Batman Part II» μεταξύ των μεγάλων παραγωγών που πραγματοποιούσαν γυρίσματα στη βρετανική πρωτεύουσα.

Προς το παρόν πάντως, δεν υπάρχει ανακοίνωση για νέα αναβολή της πρεμιέρας. Η ταινία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Φεβρουαρίου 2028. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Deadline, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί εάν η διακοπή της παραγωγής θα επηρεάσει την ημερομηνία εξόδου.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας της έχει μετακινηθεί επανειλημμένα, γεγονός που είχε προκαλέσει συζητήσεις. Ο επικεφαλής της DC Studios, Τζέιμς Γκαν, είχε υπερασπιστεί στο παρελθόν τον χρόνο που χρειαζόταν ο Ριβς για να ολοκληρώσει το σενάριο, επισημαίνοντας ότι μεγάλα χρονικά διαστήματα ανάμεσα σε δύο ταινίες του ίδιου franchise δεν είναι ασυνήθιστα.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει στον ρόλο του Μπρους Γουέιν/Batman, ενώ στο καστ συναντάμε ξανά τον Κόλιν Φάρελ ως Οζ Κομπ/Πιγκουίνο, τον Άντι Σέρκις ως Άλφρεντ και τον Τζέφρι Ράιτ ως Τζέιμς Γκόρντον. Στις νέες προσθήκες συγκαταλέγονται η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Σεμπάστιαν Σταν, μαζί με τους Μπράιαν Τάιρι Χένρι, Τσαρλς Ντανς και Σεμπάστιαν Κοχ.

Ο ίδιος ο Πάτινσον έχει περιγράψει το δεύτερο φιλμ ως μια πολύ διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το πρώτο, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα φιλόδοξη ταινία και για μια απροσδόκητη αλλαγή κατεύθυνσης, η οποία ωστόσο διατηρεί στοιχεία από την ατμόσφαιρα του «The Batman».

Η πρώτη ταινία του Ριβς, που κυκλοφόρησε το 2022, έκανε εισπράξεις πάνω από 770 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και άνοιξε τον δρόμο για το τηλεοπτικό spin-off «The Penguin». Το «The Batman Part II» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά πρότζεκτ της DC Studios -και η διάρκεια της διακοπής θα κρίνει εάν η νέα περιπέτεια του Batman θα μπορέσει να παραμείνει εντός του ήδη μακρινού χρονοδιαγράμματος για το 2028.

Με πληροφορίες από Variety, The Hollywood Reporter, Deadline