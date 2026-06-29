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Μια ασυνήθιστη υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση στο Λάγκος δε Μορένο, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού, περιοχή όπου δραστηριοποιείται και γνωστό καρτέλ, καθώς μέσα σε μόλις δέκα ημέρες οι κάτοικοι εντόπισαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους δεμένους σε στύλους φωτισμού.

Παρότι το περιστατικό αρχικά έμοιαζε ανεξήγητο, φαίνεται πως υπάρχει συγκεκριμένο μοτίβο πίσω από τις ενέργειες αυτές. Τα άτομα είχαν ακινητοποιηθεί με μονωτική ταινία, ενώ στα πρόσωπά τους είχαν ζωγραφιστεί μουστάκια γάτας και είχε γραφτεί η λέξη «κλέφτης».

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Mexico has a real-life ‘Batman of Lagos de Moreno’ hunting down thieves at night pic.twitter.com/q8XgDgLReR — Interesting things (@awkwardgoogle) June 29, 2026

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για ενέργειες ενός αυτόκλητου τιμωρού που φαίνεται να αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Το πρόσωπο αυτό έχει ήδη αποκτήσει το προσωνύμιο «Batman του Λάγκος δε Μορένο», καθώς φέρεται όχι μόνο να εντόπιζε τους υποτιθέμενους δράστες αλλά και να άφηνε δίπλα τους τις μοτοσικλέτες που, σύμφωνα με την εκδοχή που κυκλοφορεί, είχαν επιχειρήσει να κλέψουν, στοιχείο που ενίσχυσε την εικόνα μιας οργανωμένης και «επαγγελματικής» δράσης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι τα άτομα που βρέθηκαν δεμένα στις κολώνες και στη συνέχεια απελευθερώθηκαν συνδέονται πράγματι με περιστατικά κλοπών.

Αυτό που έχουν ανακοινώσει οι Αρχές είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αναζήτηση του μυστηριώδους ατόμου, το οποίο φέρεται να εντόπιζε επ’ αυτοφώρω τους υποτιθέμενους κλέφτες και να τους δένει σε στύλους με τρόπο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα οργανωμένος.

Με πληροφορίες από The New York Post