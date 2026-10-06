Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η προοπτική δημιουργίας μιας δεύτερης ταινίας Barbie ενισχύεται μετά την εξαγορά της Warner Bros.

Discovery από τη Skydance.

Στελέχη της εταιρείας έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τη Μάργκοτ Ρόμπι και τους συνεργάτες της για τη συνέχεια του επιτυχημένου franchise.

Ο διορισμός του πρώην στελέχους της Mattel, Ινών Κέιζ, στη νέα διοίκηση υποδηλώνει την πρόθεση της εταιρείας να επενδύσει εκ νέου στο συγκεκριμένο κινηματογραφικό εγχείρημα.

Η επίτευξη συμφωνίας με τους βασικούς συντελεστές κρίνεται απαραίτητη μέχρι τον Δεκέμβριο, προκειμένου να αποφευχθεί η επιστροφή των δικαιωμάτων της Barbie στη Mattel.

Το κόστος παραγωγής αναμένεται ιδιαίτερα υψηλό, καθώς οι αμοιβές των πρωταγωνιστών και της σκηνοθέτιδας ενδέχεται να ξεπεράσουν συνολικά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

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Για ένα μεγάλο διάστημα, η προοπτική μιας δεύτερης ταινίας «Barbie» έμοιαζε να απομακρύνεται, κυρίως εξαιτίας του τεράστιου κόστους που θα απαιτούσε μια νέα παραγωγή. Τα τελευταία δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν πως το σκηνικό αλλάζει και ότι η επιστροφή της Barbie στη μεγάλη οθόνη μπορεί πλέον να θεωρείται πολύ πιο πιθανή.

Σύμφωνα με το Variety, η εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Skydance, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, φαίνεται πως έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την επιστροφή του blockbuster της Γκρέτα Γκέργουιγκ.

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Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει περίπτωση να μη γίνει το “Barbie 2”», καθώς οι συζητήσεις για τη συνέχεια της ταινίας φαίνεται πως έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ακόμη και πριν ο Ντέιβιντ Έλισον αναλάβει επίσημα τα ηνία της νέας εταιρείας, οι επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος της Paramount, Ντάνα Γκόλντμπεργκ και Τζος Γκρίνσταϊν, φέρονται να έχουν ήδη επικοινωνήσει με τη Μάργκο Ρόμπι και τους συνεργάτες της.

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει τις φήμες για την επιστροφή του franchise είναι η απόφαση του Έλισον να τοποθετήσει τον Ινών Κέιζ, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Mattel, στη θέση του συνδιευθύνοντος συμβούλου της νέας εταιρείας.

Ο Κρέιζ είχε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια που μετέτρεψε την «Barbie» σε κινηματογραφικό φαινόμενο με έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συνεπώς, η επιλογή του δημιουργεί την εντύπωση ότι η πολύ δύσκολα θα αφήσουν μία τέτοια ευκαιρία ανεκμετάλλευτη.

NEW: Barbie 2 is officially moving forward under the new Skydance studio. https://t.co/P6uxDYeJSg — Valuetainment (@valuetainment) October 3, 2026

Η επιστροφή των βασικών συντελεστών, πάντως, δεν θεωρείται απλή υπόθεση. Όταν γυρίστηκε η πρώτη ταινία, ούτε η Μάργκο Ρόμπι, ούτε ο Ράιαν Γκόσλινγκ είχαν υπογράψει κάποιο συμβόλαιο για πιθανό σίκουελ. Μετά την τεράστια επιτυχία της «Barbie», και οι δύο θέλησαν σημαντικά υψηλότερες αμοιβές προκειμένου να επιστρέψουν. Παράλληλα, η Γκρέτα Γκέργουιγκ φέρεται να έχει ήδη μια ιδέα για τη συνέχεια, όμως δεν προτίθεται να την αποκαλύψει μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

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Εάν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το κόστος των βασικών συντελεστών θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Για την ακρίβεια, η Γκέργουιγκ θα μπορούσε να λάβει περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια για να αναλάβει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας, ενώ ο Νόα Μπάουμπαχ περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια για τη συγγραφή του σεναρίου μαζί της.

Για την επιστροφή του στο ρόλο του Ken, ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα μπορούσε να λάβει περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια. Όσο για τη Ρόμπι, η σταθερή αμοιβή της θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 40 εκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερο. Συνολικά, μόνο οι αμοιβές των βασικών συντελεστών θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, πριν καν υπολογιστεί το υπόλοιπο κόστος παραγωγής της ταινίας.

Παρά τις εξελίξεις, ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος, καθώς η Warner Bros. θα πρέπει να καταλήξει σε κάποια συμφωνία με όλους τους συντελεστές μέχρι τον Δεκέμβριο. Σε διαφορετική περίπτωση, τα δικαιώματα της «Barbie» επιστρέφουν στη Mattel.

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Με πληροφορίες από Variety, World of Reel