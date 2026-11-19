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Η Barbie® τιμά την Mariah Carey, την καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, με την κυκλοφορία της νέας κούκλας της σειράς Barbie Signature™, που φτάνει ακριβώς στην ώρα της για τις γιορτές. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης κούκλας Mariah Carey το 2023 η Barbie γιορτάζει για ακόμη μία φορά τη «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» και τη διαχρονική της μουσική κληρονομιά, η οποία έχει γίνει συνώνυμο της μαγείας των Χριστουγέννων.

Η νέα συλλεκτική κούκλα Barbie Signature Mariah Carey δίνει μια φρέσκια πνοή στο εμβληματικό χριστουγεννιάτικο στιλ της τραγουδίστριας, αντλώντας έμπνευση από την αξέχαστη εμφάνισή της στο εξώφυλλο του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ της. Με πιστή αποτύπωση των χαρακτηριστικών της καλλιτέχνιδας, η νέα κούκλα φορά μια εντυπωσιακή βελούδινη ολόσωμη φόρμα με λευκό γιακά, εμπνευσμένη από την κλασική στολή του Άγιου Βασίλη, την οποία συμπληρώνουν μαύρες μπότες και ζώνη. Το σύνολο της κούκλας ολοκληρώνεται με το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι σε σχήμα πεταλούδας της Mariah και ένα μικρόφωνο.

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Ως μία από τις σπουδαιότερες σόλο καλλιτέχνιδες με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, η Mariah Carey έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, χάρη σε διαχρονικές επιτυχίες της όπως το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι «All I Want for Christmas Is You», που έχει ξεπεράσει τις 200 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

«Τα Χριστούγεννα ήταν πάντα για μένα μια μαγική εποχή, γι’ αυτό και το γεγονός ότι η Barbie γιορτάζει ξανά μαζί μου αυτή την ξεχωριστή περίοδο είναι πραγματικά υπέροχο! Το να βλέπω μια τόσο χαρακτηριστική χριστουγεννιάτικη εμφάνισή μου να παίρνει νέα μορφή μέσα από την συλλεκτική αυτή κούκλα είναι μια μοναδική στιγμή, που με γεμίζει χαρά και νοσταλγία. Εύχομαι αυτή η κούκλα να χαρίσει φέτος σε όλους χαμόγελα, λάμψη και άφθονη χριστουγεννιάτικη χαρά!», δήλωσε η Mariah Carey.

Η Mariah Carey συγκαταλέγεται στις εμβληματικές προσωπικότητες της μουσικής που έχουν τιμηθεί από τη Barbie, όπως οι Celine Dion, Whitney Houston, Miley Cyrus, Kylie Minogue, Aaliyah, Stevie Nicks, Gloria Estefan, David Bowie, Juan Gabriel, Tina Turner, Elvis Presley, Diana Ross και Elton John.

Η συλλεκτική κούκλα Barbie Signature Mariah Carey, που αποτελεί το απόλυτο χριστουγεννιάτικο δώρο, είναι διαθέσιμη σε καταστήματα παιχνιδιών και online.