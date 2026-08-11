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Η επίσημη παρουσίαση της κούκλας πραγματοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου 2026 στο Legacy of Love Gala, το οποίο διοργάνωσε το ίδρυμα της εκλιπούσας τραγουδίστριας.

Για τον σχεδιασμό της Barbie, η Mattel συνεργάστηκε στενά με την Πατ Χιούστον, ώστε να αποδοθεί με ακρίβεια το προσωπικό στιλ και η αισθητική της καλλιτέχνιδας.

Η συλλεκτική κούκλα διατίθεται στην τιμή των 60 δολαρίων και αποτελεί μέρος της σειράς Barbie Signature, η οποία τιμά σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της παγκόσμιας μουσικής.

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Η Γουίτνεϊ Χιούστον αποκτά τη δική της συλλεκτική Barbie, καθώς η Mattel τίμησε τη θρυλική τραγουδίστρια με μια νέα κούκλα της σειράς Barbie Signature, εμπνευσμένη από μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της καριέρας της.

Η κούκλα παρουσιάστηκε επίσημα στις 8 Αυγούστου 2026, κατά τη διάρκεια του 5ου ετήσιου Legacy of Love Gala στην Ατλάντα, που διοργανώνει το Whitney E. Houston Legacy Foundation. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα γενέθλια της Χιούστον, η οποία θα έκλεινε φέτος τα 63 της χρόνια.

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Η νέα Barbie αναπαριστά τη Χιούστον όπως εμφανίστηκε στο εμβληματικό βιντεοκλίπ του «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)» του 1987. Φορά το χαρακτηριστικό μοβ φόρεμα, πολύχρωμα σκουλαρίκια και ψηλοτάκουνα παπούτσια, ενώ συνοδεύεται από μικρόφωνο και βάση μικροφώνου, παραπέμποντας στη σκηνική παρουσία που την έκανε μία από τις σημαντικότερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής.

Για τη δημιουργία της κούκλας, η Mattel συνεργάστηκε στενά με την Πατ Χιούστον, κουνιάδα της τραγουδίστριας και εκτελέστρια της περιουσίας της. Στόχος ήταν να αποτυπωθούν όσο το δυνατόν πιο πιστά το προσωπικό στιλ και η αισθητική που χαρακτήρισαν τη Γουίτνεϊ Χιούστον.

Μάλιστα, η Πατ Χιούστον ανέφερε ότι η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την οικογένεια, ενώ η ίδια είχε την ευκαιρία να εγκρίνει προσωπικά τις λεπτομέρειες της κούκλας.

Μια ιδέα που χρειάστηκε 20 χρόνια για να γίνει πραγματικότητα

Η συγκεκριμένη συνεργασία έχει και μια ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω της. Σύμφωνα με το People, η ιδέα για μια Barbie εμπνευσμένη από τη Γουίτνεϊ Χιούστον είχε συζητηθεί περίπου δύο δεκαετίες πριν, όταν είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο η κούκλα να είναι εμπνευσμένη από την εμφάνισή της στην ταινία «The Bodyguard».

Η αρχική ιδέα, ωστόσο, δεν προχώρησε τότε. Χρόνια αργότερα, η Mattel και η οικογένεια της τραγουδίστριας κατάφεραν να δημιουργήσουν τη συλλεκτική κούκλα, αυτή τη φορά με σημείο αναφοράς ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά βίντεο της Χιούστον.

Η επιλογή του συγκεκριμένου look δεν είναι τυχαία. Το «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Χιούστον και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ποπ μουσική.

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Στα 60 δολάρια η συλλεκτική Barbie

Η Barbie Signature Whitney Houston διατίθεται στην τιμή των 60 δολαρίων και απευθύνεται κυρίως σε συλλέκτες και θαυμαστές της τραγουδίστριας. Η κυκλοφορία της εντάσσεται στη σειρά Barbie Signature, στην οποία έχουν τιμηθεί και άλλες σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής, μεταξύ των οποίων η Miley Cyrus, η Kylie Minogue και η Tina Turner.

Η κυκλοφορία της κούκλας συμπίπτει με μια ευρύτερη περίοδο εορτασμού της κληρονομιάς της Χιούστον. Παράλληλα με τη Barbie, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «WH1TNEY», μια συλλογή που περιλαμβάνει και τις 11 επιτυχίες της που έφτασαν στο Νο1 του Billboard Hot 100.

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Έτσι, η νέα συλλεκτική Barbie δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη αντικείμενο για τους λάτρεις της διάσημης κούκλας, αλλά έναν ακόμη τρόπο να παραμείνει ζωντανή η μουσική κληρονομιά μιας καλλιτέχνιδας που εξακολουθεί να επηρεάζει γενιές ακροατών.

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