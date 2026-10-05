Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ταινία Digger με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ σημείωσε απογοητευτικές εισπράξεις οκτώ εκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της στη Βόρεια Αμερική.

Το συνολικό κόστος παραγωγής και προώθησης της ταινίας εκτιμάται πως θα προκαλέσει οικονομικές ζημιές που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Η νέα παραγωγή της Warner Bros. υπολείπεται σημαντικά σε σύγκριση με προηγούμενες επιτυχίες του ηθοποιού, καταλαμβάνοντας μόνο την πέμπτη θέση στο box office.

Παράλληλα, το ψυχολογικό θρίλερ Verity πέτυχε τριπλάσια παγκόσμια έσοδα από το Digger, επικρατώντας καθαρά στην προτίμηση του κινηματογραφικού κοινού.

Οι χαμηλές κριτικές και ο βαθμός C+ στο CinemaScore δημιουργούν αβεβαιότητα για την εμπορική ανάκαμψη της ταινίας, παρά την ικανοποίηση που εξέφρασε ο ίδιος ο πρωταγωνιστής.

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Ο Τομ Κρουζ έχει συνδέσει το όνομά του όσο ελάχιστοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ με εισπρακτικές επιτυχίες. Αυτή τη φορά, όμως, ούτε το όνομά του ούτε του βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου κατάφεραν να προσελκύσουν το κοινό.

Το «Digger» έκανε επισπράξεις μόλις 8 εκατ. δολάρια από 3.321 αίθουσες σε ΗΠΑ και Καναδά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του και περιορίστηκε στην 5η θέση του box office.

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Πρόκειται για το χειρότερο άνοιγμα ταινίας με πρωταγωνιστή τον Κρουζ εδώ και 19 χρόνια, από το «Lions for Lambs» του 2007, που είχε ξεκινήσει με 6,7 εκατ. δολάρια. Εκτός Βορείου Αμερικής, τα αποτελέσματα δεν ήταν καλύτερα. Με επιπλέον 12 εκατ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές, οι παγκόσμιες εισπράξεις του πρώτου Σαββατοκύριακου έφτασαν μόλις τα 20 εκατ. δολάρια

Οι αριθμοί αποκτούν άλλη διάσταση λόγω του κόστους. Η Warner Bros. υποστηρίζει ότι η παραγωγή κόστισε 125 εκατ. δολάρια, ενώ άλλες εκτιμήσεις το ανεβάζουν στα 160-180 εκατ.

Σε αυτά προστίθενται περίπου 100 εκατ. δολάρια για τη διεθνή διαφημιστική καμπάνια της ταινίας. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία θα χρειαζόταν συνολικές εισπράξεις 300-350 εκατ. δολαρίων για να θεωρηθεί εμπορικά επιτυχημένα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν πλέον λόγο για πιθανή ζημία τουλάχιστον 150 εκατ. δολαρίων.

Πόσο ασυνήθιστα χαμηλά είναι τα 8 εκατομμύρια

Αρκεί μια ματιά στην πρόσφατη φιλμογραφία του Κρουζ. Το Top Gun: Maverick άνοιξε το 2022 με 126,7 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική. Το Mission: Impossible – The Final Reckoning με 64 εκατ., το Fallout με 61,2 εκατ. και το Dead Reckoning με 54,7 εκατ.

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Ακόμη πιο αποκαλυπτική, όμως, είναι η σύγκριση με ταινίες εκτός των μεγάλων αυτών επιτυχημένων σειρών. Το Oblivion είχε ξεκινήσει με 37,1 εκατ. δολάρια, το The Mummy με 31,7 εκατ., το Edge of Tomorrow με 28,8 εκατ. και το πολύ πιο συγκρατημένου κόστους American Made με 16,8 εκατ. Ακόμη και το πρώτο Jack Reacher είχε σχεδόν διπλάσιο άνοιγμα από το Digger, με 15,2 εκατ. δολάρια.

Η σαρωτική επικράτηση του «Verity»

Η σύγκριση με το «Verity» ήταν αναπόφευκτη, καθώς οι δύο ταινίες κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα. Το ψυχολογικό θρίλερ με τις Αν Χάθαγουεϊ και Ντακότα Τζόνσον κατέκτησε την πρώτη θέση με 32,6 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 62,6 εκατ. παγκοσμίως -περισσότερο από τριπλάσια παγκόσμια έσοδα από το Digger μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο.

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Για το «Digger», ωστόσο, το δυσκολότερο ίσως δεν είναι μόνο το κακό ξεκίνημα αλλά και οι περιορισμένες ενδείξεις ότι μπορεί να ανακάμψει. Το κοινό το βαθμολόγησε με C+ στο CinemaScore, μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην καριέρα του Κρουζ, ενώ οι διχασμένες κριτικές ανάγκασαν τη Warner να μετατρέψει ακόμη και την αρνητική δημοσιότητα σε διαφημιστικό επιχείρημα, καλώντας τους θεατές ουσιαστικά να «κρίνουν μόνοι τους».

Ο ίδιος ο Κρουζ δήλωσε πάντως με ανάρτηση στα social media «πολύ περήφανος για όσα δημιουργήσαμε». Το «Digger» σηματοδοτεί την (αναπάντεχη) επιστροφή του σε ένα φιλόδοξο, πρωτότυπο και δύσκολο να καταταχθεί κινηματογραφικό εγχείρημα, μακριά από τις ασφαλείς περιοχές των franchise. Και η πρώτη ετυμηγορία του box office δείχνει πόσο ακριβό μπορεί να γίνει σήμερα ένα τέτοιο στοίχημα.

Με πληροφορίες από Variety, The Hollywood Reporter, Deadline

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