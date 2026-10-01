Reuters - Ο Τομ Κρουζ σε στιγμιότυπο από την πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Warner Bros. προωθεί τη νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου με τίτλο «Digger», χρησιμοποιώντας ως διαφημιστικό εργαλείο τις έντονα αντικρουόμενες κριτικές που έχει λάβει.

Το προωθητικό βίντεο της ταινίας παρουσιάζει διαδοχικά θετικά και αρνητικά σχόλια, ενθαρρύνοντας το κοινό να σχηματίσει τη δική του άποψη για το έργο.

Ο πρωταγωνιστής Τομ Κρουζ υποδύεται έναν μεγιστάνα του πετρελαίου σε μια σάτιρα που αφορά μια περιβαλλοντική καταστροφή και έχει προκαλέσει διχασμένες αντιδράσεις στους κριτικούς.

Η ασυνήθιστη αυτή καμπάνια σχεδιάστηκε πριν από την άρση του εμπάργκο των κριτικών, αξιοποιώντας τις πρώτες αντιδράσεις από τις δημοσιογραφικές προβολές.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες την Παρασκευή, ενώ το κοινό καλείται να αποφασίσει αν πρόκειται για ένα αριστούργημα ή μια αποτυχία.

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«Αριστούργημα» ή «ανυπόφορο»; «Ευφυές» ή «ακατανόητο»; Οι κριτικές για το «Digger», τη νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, δύσκολα θα μπορούσαν να είναι τόσο διαφορετικές.

Και η Warner Bros., αντί να αποσιωπήσει τις έντονα αντικρουόμενες κριτικές, αποφάσισε να τις μετατρέψει σε διαφημιστικό όπλο.

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Στο νέο προωθητικό βίντεο της ταινίας, θετικές και αρνητικές κρίσεις εμφανίζονται διαδοχικά στην οθόνη: «Masterpiece» απέναντι στο «Unpleasant», «Brilliant» απέναντι στο «Baffling», «Magnificent» απέναντι στο «Insufferable». Και ανάμεσά τους παρεμβάλλεται ο σχεδόν αγνώριστος Τομ Κρουζ, ως Ντίγκερ Ρόκγουελ, να εκτοξεύει μια πολύ πιο ωμή απάντηση: «You know what? F@@k those people!».

Το μήνυμα με το οποίο η Warner Bros. συνοδεύει το βίντεο είναι πολύ απλούστερο: «Αποφασίστε μόνοι σας». Και λίγο αργότερα εμφανίζεται η φράση που συνοψίζει ολόκληρη την καμπάνια: «Ίδια ταινία. Διαφορετική αλήθεια».

Η επιλογή είναι ασυνήθιστη για μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή. Τα στούντιο παραδοσιακά αναζητούν στις κριτικές τις πιο κολακευτικές φράσεις για να τις χρησιμοποιήσουν στις διαφημίσεις τους. Εδώ συμβαίνει σχεδόν το αντίθετο. Η Warner Bros. προβάλλει τις αρνητικές κρίσεις δίπλα στις θετικές και επιχειρεί να μετατρέψει τον διχασμό σε λόγο για να δει κάποιος την ταινία.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η καμπάνια δεν σχεδιάστηκε ως απάντηση πανικού μετά την εμφάνιση των πρώτων αρνητικών αντιδράσεων. Το βίντεο δημοσιεύθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν αρθεί το εμπάργκο για τις κανονικές κριτικές, χρησιμοποιώντας τις αντικρουόμενες αντιδράσεις όσων παρακολούθησαν τις δημοσιογραφικές προβολές.

Μια ταινία που δίχασε

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Στη σάτιρα του Ινιάριτου, ο 64χρονος Τομ Κρουζ εγκαταλείπει τον γνώριμο ρόλο του ήρωα δράσης και, με εντυπωσιακή μεταμόρφωση, υποδύεται τον Ντίγκερ Ρόκγουελ, έναν πανίσχυρο μεγιστάνα του πετρελαίου.

Όταν οι γεωτρήσεις του στη Γροιλανδία προκαλούν μια περιβαλλοντική καταστροφή που απειλεί ολόκληρο τον πλανήτη, ο Ρόκγουελ ξεκινά μια ξέφρενη προσπάθεια να πείσει τον κόσμο ότι ο ίδιος μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που προκάλεσε. Από εκεί και πέρα, όμως, η ταινία παίρνει μια απροσδόκητη τροπή, την οποία οι περισσότεροι κριτικοί αποφεύγουν συνειδητά να αποκαλύψουν.

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Και οι απόψεις τους είναι εντυπωσιακά διχασμένες. Οι θετικές κριτικές μιλούν για μια τολμηρή, παράξενη και επίκαιρη σάτιρα και επισημαίνουν την προθυμία του Κρουζ να απομακρυνθεί θεαματικά από την κινηματογραφική εικόνα που έχει καλλιεργήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Άλλοι θεωρούν την ταινία υπερβολική, αυτάρεσκη και εξαντλητική. Οι Los Angeles Times, για παράδειγμα, τη χαρακτηρίζουν μια φιλόδοξη αλλά άνιση σάτιρα για την κλιματική κρίση που δεν πετυχαίνει πάντα τον στόχο της, αλλά στις καλύτερες στιγμές της αποδεικνύεται εξαιρετικά εύστοχη, ενώ το Variety τη θεωρεί πομπώδη και υπερβολικά αυτάρεσκη.

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Ο διχασμός των κριτικών είναι εμφανής και στο Rotten Tomatoes, όπου στις 30 Σεπτεμβρίου η ταινία συγκέντρωνε περίπου 51% θετικές κριτικές, ποσοστό που μπορεί να μεταβληθεί καθώς προστίθενται νέες αξιολογήσεις.

Ίσως γι’ αυτό η Warner Bros. επέλεξε να μη δώσει μάχη για να πείσει ότι όλοι αγαπούν το «Digger». Προτίμησε να πουλήσει κάτι διαφορετικό: την ίδια τη διαφωνία γύρω από την ταινία. Και δύο ημέρες πριν από την έξοδό της στις αμερικανικές αίθουσες, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η Warner Bros. παραδίδει πλέον την ταινία στην κρίση του κοινού -ακριβώς όπως προτρέπει και η καμπάνια της: “Αποφασίστε μόνοι σας”.»

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter, The Independent

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