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Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Φρεντ Αστέρ θα ενσαρκώσει ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος προετοιμάζεται εντατικά για να εκτελέσει ο ίδιος τις χορευτικές σκηνές της παραγωγής.

Η Μάργκαρετ Κουόλι θα υποδυθεί την αδελφή του Φρεντ, Αντέλ Αστέρ, σε μια ταινία που βασίζεται στο βιβλίο της Κάθλιν Ράιλι για το καλλιτεχνικό τους δίδυμο.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Πολ Κινγκ, ο οποίος επιδιώκει να αναδείξει τόσο την καριέρα του Αστέρ στο Χόλιγουντ όσο και την ιστορική συνεργασία με την αδελφή του.

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Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θα υποδυθεί τελικά την Τζίντζερ Ρότζερς στην πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία για τον θρυλικό Φρεντ Αστέρ, με τον Τομ Χόλαντ στον ρόλο του εμβληματικού χορευτή.

Η ταινία της Sony Pictures, που προς παρόν δεν έχει τίτλο, θα αφηγηθεί την ιστορία του Φρεντ Αστέρ και της αδελφής του, Αντέλ, αλλά και τη μετέπειτα συνεργασία του με την Τζίντζερ Ρότζερς, ένα από τα πιο διάσημα χορευτικά δίδυμα στην ιστορία του κινηματογράφου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πολ Κινγκ.

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Την Αντέλ, τη μεγαλύτερη αδελφή του Φρεντ και πρώτη σημαντική χορευτική του παρτενέρ, θα υποδυθεί η Μάργκαρετ Κουόλι. Ο Φρεντ και η Άντελ υπήρξαν μεγάλα αστέρια του Μπρόντγουεϊ και του Γουέστ Εντ του Λονδίνου, προτού ο Φρεντ κάνει το μεγάλο βήμα στο Χόλιγουντ.

Η επιλογή της Κάρπεντερ έρχεται πέντε χρόνια τις φήμες για μία ταινία με θέμα τη ζωή του Φρεντ Αστέρ.

Ο Τομ Χόλαντ έχει πλέον ξεκινήσει εντατικές πρόβες για τον ρόλο, έχοντας μάλιστα δηλώσει ότι επιθυμεί να εκτελέσει ο ίδιος τις χορευτικές σκηνές, χωρίς τη χρήση αντικαταστάτη. «Θέλω να μη χρησιμοποιήσω καθόλου double, αλλά να κάνω όλα τα χορευτικά μέρη ο ίδιος και να γυρίσουμε τις χορογραφίες σε ένα μόνο πλάνο- όπως ακριβώς το έκανε εκείνος», έχει δηλώσει ο Χόλαντ. Η απόφαση δεν είναι τυχαία. Πριν γίνει γνωστός από τον ρόλο του Spider-Man, ο Χόλαντ ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο του Λονδίνου. Από το 2008 έως το 2010 πρωταγωνίστησε στο «Billy Elliot the Musical» στο Γουέστ Εντ, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στον χορό και το μιούζικαλ.

Η ιστορία του Φρεντ και της Αντέλ Αστέρ

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο «The Astaires: Fred & Adele» της Κάθλιν Ράιλι. Ο Πολ Κινγκ συνυπογράφει το σενάριο με τον Στίβεν Λέβενσον, ενώ η Ράιλι συμμετέχει στην παραγωγή ως σύμβουλος σεναρίου και ιστορίας.

Ο Κινγκ δήλωσε ότι αισθάνεται «ενθουσιασμένος και τιμημένος» που του δόθηκε η ευκαιρία να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του Φρεντ Αστέρ και της πρώτης χορευτικής του παρτενέρ, της αδελφής του Άντελ.

Σε αντίθεση με τον Φρεντ, η καριέρα της Άντελ έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί από τη συλλογική μνήμη. Μάλιστα, δεν έχει διασωθεί κανένα κινηματογραφικό πλάνο από τις χορευτικές εμφανίσεις της. Αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ταινίας.

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Η κόρη του Φρεντ Αστέρ, Άβα Αστέρ ΜακΚένζι, στηρίζει την παραγωγή, όπως και ο γιος της, Τάιλερ ΜακΚένζι, ο οποίος συμμετέχει ως σύμβουλος και συμπαραγωγός.

«Με χαροποιεί ιδιαίτερα που στηρίζω αυτή την προσπάθεια να τιμηθούν οι εξαιρετικές καριέρες και η διαχρονική κληρονομιά του πατέρα και της θείας μου», δήλωσε η Άβα Αστέρ ΜακΚένζι, προσθέτοντας ότι η ιστορία της συνεργασίας τους, τόσο πάνω όσο και έξω από τη σκηνή, «βρίσκεται στα καλύτερα χέρια».

Η θρυλική συνεργασία με την Τζίντζερ Ρότζερς

Ο Φρεντ Αστέρ πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 30 κινηματογραφικά μιούζικαλ, ενώ η καριέρα του σε Μπρόντγουεϊ και Γουέστ Εντ διήρκεσε συνολικά επτά δεκαετίες.

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Ωστόσο, για το ευρύ κοινό έχει συνδεθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο με την Τζίντζερ Ρότζερς. Οι δυο τους πρωταγωνίστησαν μαζί σε μια σειρά από κλασικές ταινίες, δημιουργώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χορευτικά δίδυμα στην ιστορία του σινεμά. Ανάμεσα στις ταινίες τους βρίσκονται τα «The Gay Divorcee» (1934), «Top Hat» (1935) και «Swing Time» (1936). Η νέα ταινία θα επιχειρήσει να φωτίσει όχι μόνο αυτή τη διάσημη συνεργασία, αλλά και την λιγότερο γνωστή ιστορία της σχέσης του Φρεντ με την Άντελ, η οποία υπήρξε καθοριστική στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Με πληροφορίες από Variety

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