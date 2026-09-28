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Ο δύο φορές υποψήφιος για Emmy, Πίτερ Σάρσγκαρντ θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ, Emmy και Χρυσή Σφαίρα Κένεθ Μπράνα στο «Laird» για το Paramount+.

Η σειρά εκτυλίσσεται στα σύγχρονα Χάιλαντς της Σκωτίας και αφηγείται την ιστορία του άρχοντα του Κάστρου Drummoch, ενός περήφανου Σκωτσέζου, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με έναν μυστηριώδη Αμερικανό δισεκατομμυριούχο (Σάρσγκαρντ) που επιχειρεί να αποκτήσει μεγάλες εκτάσεις της περιοχής. Ανάμεσα σε οικογενειακές συγκρούσεις, καλά κρυμμένα μυστικά και έρωτες που μοιάζουν καταδικασμένοι, ο ήρωας του Μπράνα αγωνίζεται να προστατεύσει τη γη και την κληρονομιά των προγόνων του απέναντι στην ανεξέλεγκτη οικονομική ισχύ.

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Σύμφωνα με το Deadline, o Peter Bergstrom, τον οποίο υποδύεται ο Σάρσγκαρντ, είναι ένας αδίστακτος, αυτοδημιούργητος μεγιστάνας με επιρροή που εκτείνεται σε πολλές ηπείρους. Δεν συσσωρεύει μόνο πλούτο, αλλά και εξουσία, διαμορφώνοντας τη γη, τη βιομηχανία και τους ανθρώπους ως προεκτάσεις της φιλοδοξίας του.

Το «Laird» δημιουργήθηκε από τον Μπάτεργουορθ και τον αδελφό του, επίσης σεναριογράφο Τζον Χένρι Μπάτεργουορθ, καθώς και από τη δημιουργό του «Partner Track», Τζόρτζια Λι. Ο βραβευμένος με BAFTA Τζο Ράιτ, ο οποίος σκηνοθέτησε τα δύο πρώτα επεισόδια του «The Agency», θα αναλάβει τη σκηνοθεσία του πιλοτικού επεισοδίου.

Ο Μπράνα θα επίσης ανάμεσα στους εκτελεστικούς παραγωγούς μαζί με τους αδελφούς Μπάτεργουορθ, τον Ντέιβιντ Γκλάσερ και άλλους. Θα εμφανιστεί επίσης στη μικρή οθόνη στο πλευρό του Κάλουμ Τέρνερ στο «Neuromancer», καθώς και στον κινηματογράφο στις ταινίες «Erosion», «Zero K» και «Road House 2».