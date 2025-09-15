Ο Κένεθ Μπράνα, ένας από τους σπουδαιότερους σαιξπηρικούς ηθοποιούς της γενιάς του, αλλά και βραβευμένος με Όσκαρ πρωταγωνιστής -όπως υπενθυμίζει ο Guardian, είναι το πρώτο πρόσωπο που έχει προταθεί σε επτά διαφορετικές κατηγορίες των Όσκαρ- επιστρέφει στη Royal Shakespeare Company με τον ρόλο του Πρόσπερου στην «Τρικυμία».

Ωστόσο, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Today» του BBC, η εξαιρετική πορεία του είχε στην αρχή και απρόοπτα. Ο Μπράνα θυμήθηκε μια στιγμή από τα πρώτα του βήματα στη σκηνή, όταν σε ηλικία μόλις 23 ετών έπαιζε στην παράσταση «Henry V» («Ερρίκος Ε΄») στο Stratford-upon-Avon. «Ξέχασα τα γάντια που χρειαζόμουν στο τελευταίο μέρος του έργου, από το οποίο εξαρτιόταν μεγάλο μέρος της πλοκής», παραδέχτηκε. «Γι’ αυτό και επινόησα πολλές ατάκες, εμπνευσμένες από τον Σαίξπηρ, πιστεύοντας ότι το έσωσα», πρόσθεσε γελώντας.

Παρότι αργότερα προτάθηκε δύο φορές για Όσκαρ για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Henry V» (1990), εκείνη τη φορά δεν κατάφερε να περάσει απαρατήρητος. Όπως αφηγήθηκε, στο δρόμο για το σπίτι, «ένα αυτοκίνητο επιβράδυνε και κάποιος φώναξε: «Πολύ ωραία παράσταση, αψεγάδιαστη… και παρεμπιπτόντως, λάτρεψα τα γάντια».

Ο 64χρονος ηθοποιός μοιράστηκε αυτή τη ιστορία προκειμένου να ενθαρρύνει το κοινό να παρακολουθεί Σαίξπηρ στο θέατρο, αντί να περνάει τον χρόνο του στις οθόνες του κινητών. «Στο θέατρο μπορείς να ζήσεις μοναδικές στιγμές που δεν θα επαναληφθούν ποτέ. Αυτό είναι το μεγαλείο του Σαίξπηρ: η ζωντανή επαφή με την απρόβλεπτη ανθρώπινη εμπειρία», τόνισε.

«Η Τρικυμία» θα ανέβει σε σκηνοθεσία του Βρετανού Ρίτσαρντ Ερ, ενώ μαζί του στην σκηνή θα βρεθεί η βραβευμένη με Όσκαρ, Έλεν Χαντ, η οποία κάνει το ντεμπούτο της στη Royal Shakespeare Company με τον «Βυσσινόκηπο» του Άντον Τσέχοφ.

«Απολαμβάνω την πρόκληση να πείσω το σημερινό κοινό να παρακολουθήσει Σαίξπηρ», δήλωσε. «Πρέπει να δουλεύουμε πιο σκληρά για να κερδίσουμε την προσοχή τους, αλλά όλη η συγκίνηση και η έκπληξη είναι πάντα όταν τελικά έρχεται κόσμος στο θεάτρο», πρόσθεσε.

«Η Τρικυμία» θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Μαΐου 2026 και οι παραστάσεις θα διαρκέσουν έως τις 20 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από Deadline