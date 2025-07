Απόσπασμα επιστολής του 17ου αιώνα που ανακαλύφθηκε από κορυφαίο ειδικό στον Ουίλιαμ Σαίξπηρ ρίχνει φως στη σχέση του σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα με τη σύζυγο του, Αν Χάθαγουεϊ, ανατρέποντας την επικρατούσα άποψη ότι το ζευγάρι δεν έζησε ποτέ μαζί στο Λονδίνο.

Τα τελευταία περίπου 200 χρόνια, θεωρείται ότι η Άννα Σαίξπηρ παρέμεινε στο Στράτφορντ όλη της τη ζωή. Ότι δεν πήγε ποτέ στο Λονδίνο μαζί με τον άντρα της και ότι ο γάμος τους δεν ήταν και τόσο ευτυχισμένος.

Το έγγραφο αυτό ωστόσο, υποδηλώνει ότι το ζευγάρι πράγματι περνούσε σημαντικό χρόνο μαζί στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο Σαίξπηρ μετακόμισε στο Λονδίνο για την καριέρα του, αφήνοντας τη σύζυγο του στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον, μία μικρή πόλη της Αγγλίας.

Το κομμάτι από την επιστολή ανακαλύφθηκε τυχαία σε ένα από τα βιβλία της βιβλιοθήκης του καθεδρικού ναού του Χέρφορντ. Αν και είχε βρεθεί ήδη το 1978, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό στην αφάνεια, επειδή «κανείς δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τα ονόματα ή τις τοποθεσίες που αναφέρονται», δήλωσε ο Matthew Steggle, καθηγητής πρώιμης σύγχρονης αγγλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ.

Πρόκειται για ένα βιβλίο του 1608 το οποίο περιλαμβάνει αναλύσεις βιβλικών κειμένων του Γερμανού μεταρρυθμιστή θεολόγου, Ιωάννη Πισκάτορ. Εκδόθηκε από τον Ρίτσαρντ Φιλντ, κάτοικο του Στράτφορντ, ο οποίος ήταν γείτονας του Σαίξπηρ και ο πρώτος τυπογράφος του.

Ο Steggle δήλωσε ότι το κείμενο αποκαλύπτει την από κοινού εμπλοκή του ζευγαριού με χρήματα τα οποία ο Σαίξπηρ κρατούσε ως καταπίστευμα για ένα ορφανό με το όνομα John Butts.

A letter from our Library & Archive has featured in The Guardian today as new research presents a different perspective on the relationship between #WilliamShakespeare and Anne Hathaway.



Find out more about the letter here: https://t.co/ZfhFcZV4wvhttps://t.co/VYw1eDGDUv