Μετά από τον Χορό των Εραστών που ο Τιάγκο Ροντρίγκες σκηνοθέτησε με ελληνικό θίασο, τους Νίκο Καραθάνο και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, για δύο συνεχόμενες χρονιές στη Μικρή Σκηνή, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συνεχίζει το αφιέρωμα της στο έργο του Πορτογάλου σκηνοθέτη, συγγραφέα και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, με άλλα δύο έργα του τον Μάιο.

Μαζί, τα τρία έργα συνθέτουν μια άτυπη τριλογία για την οικογένεια: από το ζευγάρι που αναρωτιέται αν έχουμε χρόνο στον Χορό των Εραστών, στις εύθραυστες ισορροπίες ανάμεσα σε μια κόρη και έναν πατέρα που κατοικούν σε διαφορετικούς πλανήτες στο La Distance και στην τρυφερή χειρονομία ενός εγγονιού προς τη γιαγιά του στο By Heart.

Ο Τιάγκο Ροντρίγκες ανοίγει τις πόρτες της θεατρικής «κουζίνας» του για να μοιραστεί τον τρόπο που οι ιδέες του γίνονται παραστάσεις, με ένα masterclass με τίτλο «Η κουζίνα» στις 9 Μαΐου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και συζήτηση για το έργο του με το κοινό στις 11 Μαΐου.

Στην Απόσταση (La Distance, 7 – 10 Μαΐου 2026), το πιο πρόσφατο έργο του Ροντρίγκες, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Αβινιόν τον περασμένο Ιούλιο, σε συμπαραγωγή της Στέγης, μια κόρη και ένας πατέρας κατοικούν σε δύο διαφορετικούς πλανήτες – κυριολεκτικά. Ο Πορτογάλος μάς παραδίδει ένα γράμμα αγάπης για την οικογένεια, με τους δύο Γάλλους ηθοποιούς να υφαίνουν μια συγκινητική ιστορία για έναν δεσμό πέρα από πλανήτες και περιβαλλοντικές καταστροφές. Δύο ζωές σε τροχιά πάνω σε μια περιστροφική σκηνή, μακριά, κι όμως πιο κοντά από ποτέ.

Ακολουθεί το By Heart (11 – 12 Μαΐου 2026), το οποίο παρουσιάζεται στη Στέγη για δεύτερη φορά, μια δεκαετία μετά την αρχική του παρουσίαση, με τον ίδιο και δέκα θεατές επί σκηνής. Στο έργο, που έλαβε σάρκα και οστά όταν η γιαγιά του συγγραφέα άρχισε να χάνει την όρασή της, η οικογένεια γίνεται συλλογική πράξη: το κοινό, μέσα από αποστήθιση, κρατά στη μνήμη του ένα σαιξπηρικό σονέτο και, μαζί, μια κληρονομιά. Για να μας υπενθυμίσει ότι είμαστε ό,τι θυμόμαστε.

© Christophe Raynaud de Lage

«Η Απόσταση»

Από 7 έως 10 Μαΐου 2026 І Κεντρική Σκηνή

Πέμπτη έως Σάββατο στις 20:30, Κυριακή ματινέ στις 14:00

Έτος 2077. Ένας πατέρας. Μια κόρη. Εκείνος στη Γη. Εκείνη στον Άρη. Η ανθρωπότητα σε οριακή στιγμή. Η σχέση τους επίσης. Πόσα μίλια μπορεί να διανύσει αυτή η αγάπη; Η παράσταση που συγκίνησε την Αβινιόν στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Ο Τιάγκο Ροντρίγκες, ένας σπουδαίος παραμυθάς του σύγχρονου θεάτρου, στο τελευταίο του έργο μάς παραδίδει ένα γράμμα αγάπης για την οικογένεια. Ένας δεσμός πέρα από πλανήτες, περιβαλλοντικές καταστροφές, ζωές. Ένα φωνητικό μήνυμα που διανύει το άπειρο. Και μετά άλλο ένα, και άλλο ένα. Κάθε επικοινωνία πιο δυνατή από τη μνήμη, πιο αχανής από την απόσταση. Δύο ζωές σε τροχιά πάνω σε μια περιστροφική σκηνή, μακριά, κι όμως πιο κοντά από ποτέ άλλοτε.

Σε μισό αιώνα από σήμερα, η ανθρωπότητα παλεύει να επιβιώσει. Η ζωή στη Γη γίνεται όλο και πιο επισφαλής, ενώ ένα κομμάτι του πληθυσμού κατοικεί πλέον στον Κόκκινο Πλανήτη, προσπαθώντας να θεμελιώσει νέες μορφές οργάνωσης και συνύπαρξης.

Christophe Raynaud de Lage Festival d’Avignon

Ο Τιάγκο Ροντρίγκες αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα που επιλέγει να μείνει πίσω στη Γη, διστάζοντας να απαρνηθεί όσα χάνονται, και μιας κόρης που επιλέγει τον Άρη, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε ένα ασύλληπτο μέλλον. Τους χωρίζουν 225 εκατομμύρια χιλιόμετρα, κι όμως –όπως λέει και ο ίδιος– «μιλώντας για την απόσταση, ανακαλύπτουμε επίσης την εγγύτητα […] Η δυσαρμονία ανάμεσα σε έναν συλλογικό στόχο και στην πραγματικότητα της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας είναι ένα από τα παράδοξα της εποχής μας. Πώς θα το εξηγήσουμε αυτό στις επόμενες γενιές; Ίσως είναι το σύμπτωμα του ποιοι είμαστε ως είδος: μια βαθιά αντίφαση ανάμεσα στην τεράστια δημιουργική μας ικανότητα και στην τάση μας για καταστροφή. Το La Distance στοχάζεται πάνω στο τιτάνιο έργο που μας περιμένει στα επόμενα πενήντα χρόνια. Αλλά το αισθάνομαι σαν κάποιον που, αφού διάβασε μια εγκυκλοπαίδεια, γράφει τελικά ένα σονέτο. Είναι μια μεγέθυνση μέσω της μικρογραφίας».

Η Απόσταση του Ροντρίγκες είναι ένα διαπλανητικό σκηνικό σε περιστροφή. Δύο συγγενείς σε παράλληλη τροχιά. Ένα αθέατο νήμα που ενώνει γενιές. Μια συγκινητική ελεγεία για τη μνήμη, την υπαρξιακή σύγκρουση, τη γονεϊκότητα και τη χειραφέτηση των παιδιών. Μια παράσταση βαθιά ανθρώπινη, που γιορτάζει την απεραντοσύνη του σύμπαντος και της αγάπης. Δύο κόσμοι που τελικά γίνονται ένας.

«By Heart»

11 & 12 Μαΐου 2026 І Κεντρική Σκηνή І 20:30

Σε έναν κόσμο όπου θυμόμαστε κυρίως PIN και κωδικούς, τι αξία έχει να αποστηθίσεις ένα σονέτο του Σαίξπηρ; Ένας συγκινητικός μονόλογος του Πορτογάλου δημιουργού, με δέκα εθελοντές θεατές να μοιράζονται μαζί του τη σκηνή.

«By Heart» Tiago Rodrigues 2023 © Christophe Raynaud de Lage

«Όταν δέκα άνθρωποι αποστηθίσουν ένα ποίημα, δεν υπάρχει πια τίποτα που μπορεί να κάνει η KGB, η CIA ή η Γκεστάπο. Το ποίημα θα επιβιώσει» είχε πει ο George Steiner. Ο Τιάγκο Ροντρίγκες έρχεται να μας το θυμίσει αυτό με το συνταρακτικό μέσα στην απλότητά του «By Heart», το τελευταίο έργο του φετινού αφιερώματος της Στέγης στον Πορτογάλο δημιουργό.

Η σκηνή είναι άδεια. Υπάρχουν μόνο δέκα καρέκλες και καφάσια με βιβλία. Περιμένουν τους δέκα εθελοντές θεατές, που ο Ροντρίγκες καλεί στην έναρξη της παράστασης. Το By Heart, δέκα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση στη Στέγη, επιστρέφει, με τον συγγραφέα-σκηνοθέτη του ως ηθοποιό-αφηγητή να ξετυλίγει ένα χρονικό προσωπικών και συλλογικών ιστοριών, διδάσκοντας ταυτόχρονα –στα ελληνικά– ένα σονέτο του Σαίξπηρ.

Ο Τιάγκο Ροντρίγκες αναφέρει: «Η παράσταση είναι η απεικόνιση της αναζήτησης αυτού του μοναδικού βιβλίου που θα είχε στη μνήμη της η γιαγιά μου, όταν τα μάτια της θα την πρόδιδαν. Στην παράσταση αναφέρομαι επίσης στην ιστορία της Ναντέζντα, της συζύγου του Όσιπ Μάντελσταμ. Μετά τη σύλληψη του Ρώσου ποιητή και την απαγόρευση κυκλοφορίας των βιβλίων του, η γυναίκα του βρήκε έναν τρόπο αντίστασης: στην κουζίνα της δίδασκε ένα ποίημα του συζύγου της σε 10 ανθρώπους κάθε φορά, ώστε τα ποιήματα του άντρα της να συνεχίσουν να «δημοσιεύονται» στη μνήμη των ανθρώπων. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω σε αυτή την παράσταση. Διδάσκω ένα σονέτο του Σαίξπηρ σε 10 μέλη του κοινού σε κάθε παράσταση. Ένα από τα σονέτα που διάλεξα για τη γιαγιά μου».

Το By Heart παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Στέγη τον Δεκέμβριο του 2016 στο πλαίσιο αφιερώματος για τα 400 χρόνια από το θάνατο του Σαίξπηρ. Η περιπέτεια του 20ού αιώνα, οι ζωές και τα λόγια σπουδαίων συγγραφέων, όπως είναι ο βραβευμένος με Νόμπελ Boris Pasternak, ο Ray Bradbury, ο George Steiner και ο Joseph Brodsky, μπλέκονται με προσωπικές αφηγήσεις – με κυρίαρχη εκείνη της γιαγιάς του Τιάγκο, όταν έχανε την όρασή της. Μια από καρδιάς και, ταυτόχρονα, «από στήθους» (“by heart”) ομολογία υπεράσπισης του νου και της ψυχής μας – της πιο ασφαλούς κρυψώνας για την ελευθερία της σκέψης, για τα απαγορευμένα κείμενα, για τις λέξεις και τις ιστορίες που θέλουμε να ορίζουν τον κόσμο μας. Μια εγγύηση πολιτισμού, ακόμη και στους πιο δύσκολους καιρούς.

Συζήτηση του Tiagi Rodrigues με το κοινό – Δευτέρα 11 Μαΐου μετά την παράσταση By Heart | Κεντρική Σκηνή

Masterclass by Onassis Stegi με τον Tiago Rodrigues με τίτλο «Η Κουζίνα»| Σάββατο 9 Μαΐου, 11:00 -14:00 | Μικρή Σκηνή

Δομή: 11:00–12:45| Ομιλία, 13:00–14:00 | Συζήτηση (Q&A)

Γλώσσα: Αγγλικά

Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες του θεάτρου, με προτεραιότητα σε θεατρικούς συγγραφείς, δραματουργούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, περφόρμερ και συγγραφείς

Στο πλαίσιο του αφιερώματος της Στέγης στον διεθνώς αναγνωρισμένο θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη, ο Tiago Rodrigues συναντά το ελληνικό κοινό για ένα masterclass και μια συζήτηση αφιερωμένα στην τέχνη της θεατρικής γραφής και σκηνοθεσίας.

Από το By Heart έως το Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες και από τον Χορό των εραστών έως το La Distance (Η Απόσταση), ο διεθνώς αναγνωρισμένος θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Τιάγκο Ροντρίγκες ανοίγει τις πόρτες της θεατρικής «κουζίνας» του για να μοιραστεί τον τρόπο που οι ιδέες του γίνονται παραστάσεις. Μια σπάνια ευκαιρία να εμβαθύνουμε στις μεθόδους του, σε όλο το φάσμα από την πρώτη δημιουργική σπίθα έως την τελική παράσταση.

© Christophe Raynaud de Lage

Με αφορμή τις δύο παραστάσεις που ολοκληρώνουν το αφιέρωμα της φετινής σεζόν της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο έργο του, ο διεθνώς αναγνωρισμένος θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Τιάγκο Ροντρίγκες, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν από το 2021, παραδίδει ένα masterclass αφιερωμένο στην τέχνη της θεατρικής γραφής και σκηνοθεσίας. Ο πορτογάλος δημιουργός μοιράζεται την εμπειρία του από τη θεατρική συγγραφή και τη σκηνοθεσία, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο «μαγειρεύει» τα έργα του.

Καλύπτοντας όλο το φάσμα από την πρώτη δημιουργική σπίθα μιας ιδέας έως την τελευταία παράσταση μιας περιοδείας, θα παρουσιάσει ιστορίες και συγκεκριμένα παραδείγματα που φωτίζουν τα βασικά στοιχεία της θεατρικής του πρακτικής. Παράλληλα, θα συνομιλήσει ανοιχτά με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, απαντώντας σε ερωτήματα και προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες στις δικές τους «κουζίνες».

Είτε αναμειγνύει αλήθεια και μυθοπλασία, είτε ξαναγράφει κλασικά έργα, είτε διασκευάζει μυθιστορήματα, είτε συνυφαίνει το προσωπικό με το πολιτικό, η δημιουργική πρακτική του Ροντρίγκες βασίζεται στο να γράφει για και μαζί με τους ηθοποιούς, επιδιώκοντας μια ποιητική αναδιαμόρφωση της αντίληψής μας για την πραγματικότητα μέσα από τα εργαλεία του θεάτρου. Στόχος του: να μας φέρει κοντά, ώστε να αναρωτηθούμε για τον κόσμο μέσω της δύναμης των λέξεων, των σωμάτων και της συλλογικής φαντασίας.

Απευθυνόμενο σε θεατρικούς συγγραφείς, δραματουργούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, περφόρμερ και συγγραφείς, αυτό το masterclass προσφέρει μια σε βάθος ματιά στις μεθόδους, τις τεχνικές και τις προσεγγίσεις του Τιάγκο Ροντρίγκες, ενώ θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση όπου οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες καλούνται να θέσουν ερωτήματα και να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις δικές τους δημιουργικές «κουζίνες».