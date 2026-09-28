Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ηθοποιός Μόργκαν Φρίμαν εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας την αναπαραγωγή ανθρώπινων φωνών ως κλοπή.

Ο ίδιος προέτρεψε τα θύματα αυτών των πρακτικών να αναζητήσουν νομική προστασία για την αντιμετώπιση των deepfakes.

Οι δικηγόροι του ηθοποιού έχουν ήδη εντοπίσει αρκετές περιπτώσεις παράνομης χρήσης της φωνής του από τρίτους.

Παράλληλα, ο Φρίμαν συνεχίζει τη δράση του για τη διάσωση της μουσικής μπλουζ μέσω της ιδιοκτησίας του κλαμπ Ground Zero.

Τέλος, ο καλλιτέχνης συμμετείχε πρόσφατα στην παραγωγή ενός άλμπουμ, ενώ εξήρε τη σημασία των μπλουζ ως έκφραση συναισθημάτων.

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Την ανησυχία του για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να αναπαράγονται οι φωνές ανθρώπων εξέφρασε ο Μόργκαν Φρίμαν, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια πρακτική ως «κλοπή».

Με την τεχνολογία να επιτρέπει πλέον την αναπαραγωγή γνωστών φωνών και τη δημιουργία ολοένα περισσότερων deepfakes, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εκτίμησε ότι όσοι πέφτουν θύματα τέτοιων πρακτικών ενδέχεται να χρειαστεί να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη.

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Μιλώντας στο ITV News, ο Φρίμαν παραδέχθηκε ότι από τη μία πλευρά η εξέλιξη αυτή μπορεί να μοιάζει κολακευτική. «Από τη μία πλευρά, είναι αρκετά ωραίο», είπε. «Από την άλλη, είναι κλοπή. Πάρτε δικηγόρους».

Ο Φρίμαν αναφέρθηκε παράλληλα στη δυσκολία να εντοπιστεί η προέλευση ενός deepfake ή ενός περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με AI. Όταν ρωτήθηκε αν έχει ήδη συμβεί κάτι τέτοιο με τη δική του φωνή, αποκάλυψε πως οι δικηγόροι του «έχουν υπάρξει πολύ, πολύ απασχολημένοι» και έχουν εντοπίσει «αρκετές» σχετικές περιπτώσεις.

Παράλληλα με την πορεία του στο χώρο του θεάματος, ο Μόργκαν Φρίμαν έχει αναλάβει εδώ και χρόνια δράση για τη διάσωση της μουσικής των μπλουζ. Είναι συνιδιοκτήτης του blues club Ground Zero στο Κλαρκσντεϊλ του Μισισίπι, το οποίο βοήθησε να δημιουργηθεί όταν δύο τουρίστες τον ρώτησαν πού θα μπορούσαν να ακούσουν μπλουζ στην περιοχή, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος.

Πρόσφατα συμμετείχε και στην παραγωγή ενός άλμπουμ μαζί με τη βρετανική Chineke! Orchestra. Μιλώντας για το ενδεχόμενο να κερδίσουν Grammy, δήλωσε πως μια τέτοια διάκριση «θα βοηθούσε πολύ τη διάθεση του».

Αναφερόμενος στο είδος του μπλουζ, ο Φρίμαν εξήγησε πως συχνά μια μουσική αναβιώνει όταν οι άνθρωποι την ανακαλύπτουν ξανά, συνδέονται μαζί της και την επαναφέρουν στο προσκήνιο. Όπως είπε, τα μπλουζ αποτελούν από τη φύση τους έναν θρήνο, μια έκφραση πόνου, απώλειας και επιθυμίας. «Αυτό είναι το μπλουζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 89χρονος ηθοποιός χαρακτήρισε επίσης πολύ «δυνατή στιγμή» την επιτυχία της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Sinners» του 2025, η οποία ενσωμάτωσε τη μουσική μπλουζ στην αφήγηση μιας υπερφυσικής ιστορίας τρόμου.

Με πληροφορίες από The Independent

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