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Η δισκογραφική εταιρεία Decca Records θα κυκλοφορήσει το έργο στις 7 Αυγούστου, με τον Φρίμαν να εκτελεί χρέη παραγωγού και αφηγητή.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν θρυλικοί και σύγχρονοι καλλιτέχνες, όπως οι Taj Mahal, Keb’ Mo’ και Shemekia Copeland, αποδίδοντας κλασικά και νεότερα μπλουζ κομμάτια.

Το άλμπουμ αναδεικνύει την εξέλιξη του μουσικού είδους από την περιοχή του Δέλτα του Μισισιπή μέχρι τις σύγχρονες κινηματογραφικές επιτυχίες.

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Ο Μόργκαν Φρίμαν συνεργάζεται με μια σειρά από διάσημους μουσικούς της μπλουζ σε ένα άλμπουμ το οποίο καταγράφει τα 100 χρόνια του μουσικού είδους. Ο διάσημος ηθοποιός είναι παραγωγός και αφηγητής στο «Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience», που θα κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου από την περίφημη δισκογραφική Decca Records.

«Με ρίζες στις ιστορίες που ταξίδεψαν από τη Δυτική Αφρική στον αμερικανικό Νότο, η μπλουζ μουσική έγινε μια απόδειξη του αλύγιστου ανθρώπινου πνεύματος, του ήχου του παρελθόντος και του παρόντος της Αμερικής, και του παλμού μιας κουλτούρας που αρνήθηκε να ξεχαστεί», δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός.

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Ο Φρίμαν επιστράτευσε θρυλικούς και σύγχρονους καλλιτέχνες της μπλουζ σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Taj Mahal, Keb’ Mo’ και Shemekia Copeland. Το άλμπουμ αρχίζει με το «Dark Was the Night, Cold Was the Ground» του Μπλάιντ Γουίλι Τζόνσον και καλύπτει ολόκληρη την ιστορία της εξέλιξης της μπλουζ από την περιοχή του Δέλτα του Μισισιπή και πέρα από αυτήν.

Περιλαμβάνει επίσης διασκευές τραγουδιών όπως το «The Thrill Is Gone» του B.B. King και το «Traveling Riverside Blues» και ολοκληρώνεται με διασκευή της υποψήφιας για Όσκαρ επιτυχίας «I Lied to You» από την περσινή, πολυσυζητημένη ταινία «Sinners» («Αμαρτωλοί») που έφερε τη μπλουζ σε ένα νεότερο κοινό.

«Άκουσα τα μπλουζ για πρώτη φορά στη βεράντα της γιαγιάς μου στο Δέλτα του Μισισιπή και δεν με άφησαν ποτέ», είπε ο Φρίμαν, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης του Ground Zero Blues Club στο Κλάρκσντεϊλ του Μισισιπή, την πόλη που είναι γνωστή και ως «γενέτειρα των μπλουζ».

Παρότι το «Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience» αποτελεί το πιο φιλόδοξο μουσικό εγχείρημα της καριέρας του, ο βραβευμένος ηθοποιός δεν είναι άγνωστος στον χώρο της δισκογραφίας. Το 2012 συμμετείχε στο τραγούδι «Bombs Away» του B.o.B., ενώ το 2020 δάνεισε τη χαρακτηριστική φωνή του ως αφηγητής στο «Savage Mode II» των Metro Boomin και 21 Savage. Η συνεργασία του με τον Metro συνεχίστηκε και το 2022, όταν ανέλαβε την αφήγηση του άλμπουμ «Heroes & Villains».

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter