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Το έργο τέχνης είχε πωληθεί το 1924 από τον Sir Henry Bedingfield για τη χρηματοδότηση του ιστορικού κτήματος στο Νόρφολκ.

Οι υπεύθυνοι εντόπισαν την ταπισερί σε έκθεση καλών τεχνών στο Μάαστριχτ και προχώρησαν στην αγορά της με τη βοήθεια ιδιωτικής δωρεάς.

Το National Trust επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του έργου, το οποίο διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση παρά το πέρασμα του χρόνου.

Η τύχη των υπόλοιπων έξι ταπισερί που δημοπρατήθηκαν μαζί με τη συγκεκριμένη παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη.

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Μία χαμένη ταπισερί από την εποχή της δυναστείας των Τυδώρ, η οποία είχε πουληθεί για τη χρηματοδότηση μίας έπαυλης στο Νόρφολκ, επέστρεψε στην Βρετανία μετά από σχεδόν έναν αιώνα.

Το έργο τέχνης, που κάποτε κοσμούσε την Αίθουσα του Βασιλιά στο Oxburgh Hall, απεικονίζει μια σκηνή από το Βιβλίο της Εσθήρ στην Παλαιά Διαθήκη. Η τοποθεσία του παρέμενε άγνωστη μέχρι την περασμένη χρονιά, όταν εντοπίστηκε προς πώληση σε έκθεση καλών τεχνών στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Με τη βοήθεια επιχορηγήσεων και μίας δωρεάς από ιδιώτη, πραγματοποιήθηκε η αγορά της ταπισερί και επέστρεψε στο ιστορικό κτήμα.

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Rare Tudor tapestry returns to Norfolk stately home Oxburgh Hall after 100 years https://t.co/i1V4SzNSew — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 18, 2026

«Η ταπισερί της Εσθήρ έχει διασωθεί σε εξαιρετική κατάσταση, με μια έντονη χρωματική πλούσια παλέτα η οποία παραμένει εντυπωσιακά άθικτη παρά τα χρόνια που έχουν περάσει», δήλωσε η Claire Golbourn από το National Trust

Για την ιστορία, το έργο είχε τεθεί σε δημοπρασία από τον Sir Henry Bedingfield το 1924, μαζί με άλλα έξι και πωλήθηκε σε Γάλλους εμπόρους τέχνης, τους Seligmann & Co, με έδρα το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Lost Tudor tapestry returns home after 100 years https://t.co/CItU7bdrjt — BBC East (@BBCLookEast) June 19, 2026

Όταν εντοπίστηκε η ταπισερί, η ετικέτα της έκθεσης ανέφερε: «Αίθουσα του Βασιλιά, Oxburgh Hall, Norfolk». Τότε, το National Trust εργάστηκε για την ταυτοποίηση του έργου ψάχνοντας σε αρχειακά έγγραφα, αλλά η τύχη των υπόλοιπων ταπισερί αγνοείται έως και σήμερα.

Ο Pierre Maes, διευθυντής των Royal Manufacturers De Wit, όπου η ταπισερί είχε καταχωρηθεί προς πώληση, επεσήμανε: «Πάντα αναζητούμε εξαιρετικά έργα με μοναδική ιστορία. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε την ευκαιρία να συμβάλουμε ουσιαστικά στην ιστορία μιας ταπισερί, επιστρέφοντάς τη στον τόπο προέλευσής της. Είναι ύψιστη τιμή για κάθε έμπορο τέχνης».

Η Golbourn, η οποία αποτελεί μέλος του εργαστηρίου συντήρησης υφασμάτων του National Trust, συνέβαλε στην ταυτοποίηση και επιδιόρθωση του έργου. «Παρ’ όλο που έχει υποβληθεί σε ελάχιστες παρεμβάσεις συντήρησης, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μεγαλοπρέπεια αυτής της ταπισερί», όπως σημείωσε.

Με πληροφορίες από BBC, The Independent