Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο οίκος Julien’s Auctions σε συνεργασία με το Turner Classic Movies θα δημοπρατήσει το αυθεντικό Batmobile από την ταινία «Batman Returns» τον Νοέμβριο.

Το εμβληματικό όχημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στα γυρίσματα της ταινίας του 1992, αναμένεται να αλλάξει χέρια κατά τη διάρκεια της «Ημέρας του Μπάτμαν».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τιμή πώλησης του αυτοκινήτου θα κυμανθεί μεταξύ πέντε και επτά εκατομμυρίων δολαρίων.

Εάν επιτευχθεί αυτό το ποσό, το όχημα θα καταγράψει νέο ρεκόρ ως το ακριβότερο κινηματογραφικό αυτοκίνητο στην ιστορία των δημοπρασιών.

Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει κινητήρα Chevy V-8 και διατηρεί έως σήμερα το αρχικό του μαύρο φινίρισμα από την περίοδο των γυρισμάτων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα από τα πιο θρυλικά αυτοκίνητα στην ιστορία του κινηματογράφου πρόκειται να βγει σε δημοπρασία.

Η Julien’s Auctions και το Turner Classic Movies συνεργάζονται για να δημοπρατήσουν το Batmobile από την ταινία «Batman Returns» αργότερα αυτό το φθινόπωρο. Το αυτοκίνητο, το οποίο θα πωληθεί κατά τη φετινή «Ημέρα του Μπάτμαν» τον Νοέμβριο, χρησιμοποιήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του 1992 που σκηνοθέτησε ο Τιμ Μπάρτον και αναμένεται να καταρρίψει ένα νέο ρεκόρ δημοπρασίας για κινηματογραφικά αυτοκίνητα.

Advertisement

Advertisement

Η Aston Martin DB5 του Τζέιμς Μποντ έχει πολλούς θαυμαστές, αλλά ακόμη και αυτοί θα συμφωνούσαν ότι το Batmobile συγκαταλέγεται στα πιο διάσημα αυτοκίνητα του κινηματογράφου όλων των εποχών. Διάφορες εκδόσεις του αγαπημένου οχήματος του Μπάτμαν έχουν κοσμήσει τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, αλλά το αγαπημένο μας είναι το μοντέλο του 1989 που εμφανίστηκε στις ταινίες του Τιμ Μπάρτον, το «Batman» του 1989 και το «Batman Returns» του 1992.

Julien’s Auctions and Turner Classic Movies will auction off the “Batman Returns” this fall. The car could sell for a record-setting $7 million. https://t.co/jIQQ9mZKwU September 20, 2026

Το «Batmobile» του 1989 σχεδιάστηκε από τον Τζούλιαν Κάντλοου και πήρε ζωή χάρη στον θρύλο του Χόλιγουντ, Καρλ Κάσπερ. Έχει μήκος περίπου 6 μέτρα και το σασί του είναι κατασκευασμένο από δύο σασί Chevrolet Impala που έχουν ενωθεί μεταξύ τους. Το πλαίσιο στέφεται από ένα αμάξωμα εμπνευσμένο από το Art Deco, κατασκευασμένο από υαλοβάμβακα, το οποίο διαθέτει μια εισαγωγή αέρα μπροστά σε στυλ στροβιλοκινητήρα και δύο γιγάντια φτερά νυχτερίδας που εκτείνονται από το πίσω μέρος. Τροφοδοτείται από έναν κινητήρα Chevy V-8 σε συνδυασμό με ένα αυτόματο κιβώτιο τριών ταχυτήτων.

Αυτό το Batmobile δεν εμφανίστηκε απλώς στην ταινία «Batman Returns», αλλά χρησίμευσε και ως το βασικό όχημα του ήρωα της ταινίας. Ο οίκος δημοπρασιών αναφέρει ότι εμφανίζεται στην οθόνη στις περισσότερες σκηνές οδήγησης της ταινίας. Εμφανίστηκε μάλιστα και στην πρεμιέρα της ταινίας, καθώς και στο πάρτι λήξης των γυρισμάτων. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το όχημα, το οποίο διατηρεί ακόμα το αρχικό του γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα, παρέμεινε είτε αποθηκευμένο είτε εκθεμένο στο Μουσείο Αυτοκινήτων Marconi.

Μεταξύ 5 και 7 εκατομμυρίων

Αν έχετε ονειρευτεί να έχετε ένα Batmobile να σας περιμένει στη δική σας «Bat Cave», ετοιμαστείτε να ξοδέψετε ένα μεγάλο ποσό τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου. Ο οίκος Julien’s αναφέρει ότι αναμένει το όχημα να πωληθεί σε τιμή μεταξύ 5 και 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν η τιμή πώλησης πέσει πράγματι εντός αυτού του εύρους, το Batmobile από την ταινία «Batman Returns» θα γίνει το πιο ακριβό αυτοκίνητο ταινίας στην ιστορία. Ποιο όχημα θα αντικαταστήσει; Το Μπάτμομπιλ από την τηλεοπτική σειρά «Batman» με τον Άνταμ Γουέστ, το οποίο πωλήθηκε σε δημοπρασία την προηγούμενη δεκαετία για 4,2 εκατομμύρια δολάρια.