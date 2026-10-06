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Ο διάσημος πράκτορας συνεργάζεται με τη λαθρέμπορο διαμαντιών Τίφανι Κέις, αναζητώντας έναν πολύτιμο λίθο σε μια περίοδο έντονων ιστορικών αλλαγών.

Η έκδοση αποτελεί φόρο τιμής στον δημιουργό του ήρωα, Ίαν Φλέμινγκ, και θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 3 Δεκεμβρίου μέσω της ιστοσελίδας ianflemingshop.com.

Ο Νταν Τζόουνς χαρακτήρισε την ανάθεση αυτής της συγγραφικής πρόκλησης ως μία από τις σημαντικότερες τιμές στην καριέρα του.

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Κεϋλάνη, 1954. Η βρετανική αυτοκρατορία υποχωρεί, τα στρατιωτικά φυλάκια αδειάζουν και μια ολόκληρη εποχή μοιάζει να τελειώνει. Ο James Bond όμως, κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντί να εγκαταλείψει το νησί, φτάνει εκεί για μια αποστολή που θα τον οδηγήσει από τα ορεινά της Κάντι μέχρι τα σκοτεινά βάθη του ωκεανού. Στο πλευρό του βρίσκεται η Τίφανι Κέις, η λαθρέμπορος διαμαντιών που γνωρίσαμε στο «Diamonds Are Forever». Και πίσω από τη νέα αυτή περιπέτεια βρίσκεται ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο λίγοι πώς να ζωντανεύει το παρελθόν: ο ιστορικός και συγγραφέας μπεστ σέλερ Νταν Τζόουνς.

Το «All In», όπως είναι ο τίτλος, θα κυκλοφορήσει ως ειδική έκδοση μέσω του ianflemingshop.com στις 3 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του Εθνικού Έτους Ανάγνωσης.

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Παράλληλα, αποτελεί έναν φόρο τιμής στον δημιουργό του 007, Ίαν Φλέμινγκ, και στο τέταρτο μυθιστόρημά του, «Τα διαμάντια είναι παντοτινά», που εκδόθηκε το 1956. Η 5η Οκτωβρίου, οπότε και ανακοινώθηκε η νέα νουβέλα, θεωρείται «Ημέρα James Bond», επειδή είναι η ημερομηνία που το 1962 έκανε πρεμιέρα η πρώτη ταινία του πράκτορα 007, η «Dr No» («Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007, εναντίον Δόκτορος Νο»).

Η επιλογή της Κεϋλάνης δεν είναι τυχαία. Η ιστορία τοποθετείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλάζει. Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, ο Μποντ αναζητά ένα από τα πολυτιμότερα διαμάντια στον κόσμο, όμως σύντομα αντιλαμβάνεται ότι το πραγματικό διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από έναν πολύτιμο λίθο. Για να βγει ζωντανός από το παιχνίδι, θα πρέπει να ρισκάρει τα πάντα.

Εδώ ακριβώς συναντώνται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο Νταν Τζόουνς έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του συγγραφικού του έργου στην ιστορία, γράφοντας για τους Ναΐτες, τους Σταυροφόρους, τους Πλανταγενέτες, τον Πόλεμο των Ρόδων και τη Μάγκνα Κάρτα. Τα βιβλία του έχουν πουλήσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως. Τώρα καλείται να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση όχι για να αφηγηθεί το παρελθόν ως ιστορικός, αλλά για να δημιουργήσει μέσα του μια νέα περιπέτεια του πιο διάσημου κατασκόπου της λογοτεχνίας.

Για τον Τζόουνς, η ανάθεση έχει και μια βαθιά προσωπική διάσταση. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την πρόσκληση να γράψει μια ιστορία του Τζέιμς Μποντ ως μία από τις μεγαλύτερες τιμές στη σύγχρονη μυθιστοριογραφία. Θυμάται, μάλιστα, τον εαυτό του παιδί, τόσο αφοσιωμένο στην ανάγνωση ώστε να επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη δύο φορές κάθε Σάββατο και, όταν τελείωναν τα βιβλία, να διαβάζει ακόμη και τις συσκευασίες των δημητριακών.

Ο Ίαν Φλέμινγκ έγραψε 12 μυθιστορήματα με ήρωα τον Μποντ -η πρώτη ιστορία Τζέιμς Μποντ ήταν το «Καζίνο Ρουαγιάλ», κυκλοφόρησε το 1953- και δύο συλλογές διηγημάτων. Συγγραφείς συνέχισαν τη σειρά, πιο πρόσφατα ο Τσάρλι Χίγκσον με το «King Zero» που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο.

Με πληροφορίες από Radio Times