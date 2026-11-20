Η είδηση ότι νέος James Bond είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον σε γιγαντοοθόνη στο Piccadilly Circus του Λονδίνου – Φωτογραφία Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Amazon MGM δαπάνησε έως και 500.000 δολάρια για να διασφαλίσει τη μυστικότητα κατά τη διαδικασία επιλογής του νέου ηθοποιού για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η ταυτότητα αρκετών υποψηφίων διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας έντονη φημολογία σχετικά με τη διαδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ.

Την ευθύνη της διαδικασίας επιλογής ανέλαβαν οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, οι οποίοι εξέτασαν πολλούς γνωστούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ για τον ρόλο.

Ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή, αξιοποιώντας την προηγούμενη συνεργασία του με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στο κινηματογραφικό πρότζεκτ Dune.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιλέχθηκε τελικά για τον ρόλο του 007, με την απόφαση να λαμβάνεται μόλις τρεις ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της 16ης Νοεμβρίου.

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Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια φέρεται να δαπάνησε η Amazon MGM στην προσπάθειά της να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τη διαδικασία επιλογής του νέου James Bond. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, το ποσό για τη διασφάλιση της μυστικότητας των δοκιμαστικών εμφανίσεων των υποψήφιων ηθοποιών εκτιμάται ότι κυμάνθηκε μεταξύ 300.000 και 500.000 δολαρίων.

Παρά την επένδυση αυτή, η διαδικασία δεν έμεινε τελικά κρυφή, καθώς τα ονόματα αρκετών γνωστών ηθοποιών διέρρευσαν, τροφοδοτώντας τη φημολογία γύρω από τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ. Η τελική απόφαση για τον Ρόμπερτ Πάτινσον φέρεται να ελήφθη μόλις τρεις ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου.

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Η αναζήτηση του νέου 007 ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές του 2026, μετά την ανάληψη του δημιουργικού ελέγχου του κινηματογραφικού franchise από την Amazon το 2025. Την ευθύνη της διαδικασίας είχαν η παραγωγός Έιμι Πασκάλ, γνωστή από τις ταινίες «Spider-Man», και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, παραγωγός της κινηματογραφικής σειράς «Harry Potter».

Ποιοι ηθοποιοί πέρασαν από τις οντισιόν

Στα πρώτα δοκιμαστικά συμμετείχαν αρκετά γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων ο Κάλουμ Τέρνερ, ο Τζακ Λόουντεν και ο Τζος Ο’Κόνορ. Και οι τρεις είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των σεναρίων για τον επόμενο πρωταγωνιστή της σειράς ταινιών του Τζέιμς Μποντ.

Ωστόσο, στη διαδικασία προστέθηκαν αργότερα και άλλα ονόματα, με τον Ρόμπερτ Πάτινσον και τον Νίκολας Χουλτ να αποτελούν πιο απρόσμενες υποψηφιότητες. Η είσοδος του Πάτινσον στην τελική φάση της επιλογής φαίνεται πως άλλαξε τα δεδομένα, με τον ηθοποιό να κερδίζει τελικά τον πολυπόθητο ρόλο.

Ο ρόλος του Ντενί Βιλνέβ στην τελική επιλογή

Καθοριστική φέρεται να ήταν η συμβολή του σκηνοθέτη της νέας ταινίας, Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες απέκτησε τον σημαντικότερο λόγο στην τελική απόφαση.

Ο δημιουργός των ταινιών «Dune» είχε ήδη συνεργαστεί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Dune: Part Three», γεγονός που είχε συμβάλει στην ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης για τον τρόπο δουλειάς τους.

Η προηγούμενη συνεργασία τους φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιλογή, καθώς ο Βιλνέβ γνώριζε ήδη τις δυνατότητες του ηθοποιού και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός μεγάλου κινηματογραφικού πρότζεκτ.

Έτσι, παρά τις προσπάθειες της Amazon να κρατήσει κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας μακριά από τη δημοσιότητα, η επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά παρασκήνια.