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Η Σέιφερ θα μπορούσε να γίνει η πρώτη τρανς γυναίκα που θα ενσαρκώσει τον συγκεκριμένο ρόλο στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η ηθοποιός αντέδρασε θετικά στην προοπτική αυτή, ενώ χαρακτήρισε πολύ ενδιαφέρουσα την επιλογή του Πάτινσον για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας.

Στη σχετική λίστα του περιοδικού περιλαμβάνονται επίσης ονόματα όπως η Ζεντάγια και η Λουπίτα Νιόνγκο για την πλαισίωση του νέου πράκτορα.

Η ηθοποιός επιδιώκει την επαγγελματική εξέλιξη πέρα από συγκεκριμένους περιορισμούς ρόλων, αν και παραμένει ανοιχτή σε διαφορετικές κινηματογραφικές προοπτικές στο μέλλον.

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Μετά την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον ως νέου James Bond, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ποια ηθοποιός θα βρεθεί στο πλευρό του ως το επόμενο κορίτσι του θρυλικού πράκτορα 007. Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν αρχίσει να συζητούνται βρίσκεται και εκείνο της 27χρονης Χάντερ Σέιφερ, η οποία θα μπορούσε να γράψει ιστορία, εφόσον αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο, καθώς θα ήταν η πρώτη τρανς γυναίκα που θα ενσάρκωνε το κορίτσι του Bond.

Την υποψηφιότητά της έφερε στο προσκήνιο το περιοδικό Variety, συμπεριλαμβάνοντάς την σε μια λίστα με ηθοποιούς που θα μπορούσαν να πλαισιώσουν τον νέο πρωταγωνιστή της κινηματογραφικής σειράς. Η Σέιφερ, γνωστή κυρίως από τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά «Euphoria», κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «Blade Runner 2099», το βράδυ της Τρίτης.

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Η 27χρονη ηθοποιός αντιμετώπισε με ενθουσιασμό την προοπτική να υποδυθεί το κορίτσι του 007, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν γνωρίζει «ποια δεν θα ήθελε» να βρεθεί σε μια τέτοια θέση. Παράλληλα, αναφέρθηκε θετικά και στην επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ενδιαφέρουσα» και προσθέτοντας απλώς: «Μου αρέσει».

Το Variety, εκτός από τη Χάντερ Σέιφερ, συμπεριέλαβε στη σχετική λίστα και άλλες γνωστές ηθοποιούς, όπως η Ζεντάγια και η Λουπίτα Νιόνγκο. Για τη Σέιφερ, μάλιστα, το περιοδικό σημείωσε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη τρανς γυναίκα που θα αναλάβει τον ρόλο του κοριτσιού του James Bond, εκτιμώντας ότι θα ήταν εξαιρετική επιλογή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ρόλος θα μπορούσε να της προσφέρει και αρκετές απαιτητικές σκηνές δράσης. Το Variety περιέγραψε μάλιστα ένα πιθανό κινηματογραφικό δίδυμο της Σέιφερ με τον Πάτινσον, αναφέροντας ότι οι δύο ηθοποιοί θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν παιχνιδιάρικες ατάκες πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τους κακούς της ιστορίας. Το περιοδικό σχολίασε, επίσης, με χιούμορ ότι η κοινή τους παρουσία στην προωθητική περιοδεία της ταινίας θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η συζήτηση γύρω από μια πιθανή συμμετοχή της στο κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον αν ληφθούν υπόψη όσα έχει δηλώσει στο παρελθόν για την επαγγελματική της πορεία και τους ρόλους που επιθυμεί να αναλαμβάνει.

Transgender actor Hunter Schafer says he would take the "Bond girl" role if offered in the upcoming film This comes as Robert Pattinson was named as James Bond Nothing will surprise me to be honest https://t.co/NqtwlG9mf0 Advertisement November 18, 2026

Σε συνέντευξή της στο GQ, το 2024, η ηθοποιός είχε εκφράσει την επιθυμία να μην περιορίζεται αποκλειστικά σε χαρακτήρες τρανς γυναικών. Όπως είχε εξηγήσει, θεωρεί ότι ένας τέτοιος περιορισμός είναι τελικά υποτιμητικός τόσο για την ίδια όσο και για τις επαγγελματικές της φιλοδοξίες.

«Δούλεψα πολύ σκληρά για να φτάσω εκεί όπου βρίσκομαι σήμερα, ξεπερνώντας πολύ δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της μετάβασής μου, και τώρα θέλω απλώς να είμαι ένα κορίτσι και επιτέλους να προχωρήσω παρακάτω», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, σε πιο πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, η Σέιφερ εμφανίστηκε ανοιχτή και σε μια διαφορετική προοπτική. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι έχει αρχίσει να εξετάζει την πιθανότητα να πρωταγωνιστήσει σε μια ρομαντική κομεντί με κεντρικό χαρακτήρα μια τρανς γυναίκα, τονίζοντας ότι θα ήθελε να δει ένα τέτοιο κινηματογραφικό εγχείρημα να γίνεται πραγματικότητα.

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