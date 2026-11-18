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Η απόφαση οριστικοποιήθηκε ομόφωνα μετά από απαιτητικά δοκιμαστικά γυρίσματα, στα οποία ο Πάτινσον ξεχώρισε ανάμεσα σε πέντε τελικούς υποψηφίους για την ταινία.

Τη σκηνοθεσία της 26ης ταινίας του franchise, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2028, έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ.

Η νέα παραγωγή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη διαχείριση της σειράς, καθώς η Amazon αναλαμβάνει πλέον τον δημιουργικό έλεγχο, αντικαθιστώντας την οικογένεια Μπρόκολι μετά από δεκαετίες.

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Την προσωπική του εμπλοκή στη διαδικασία επιλογής του Ρόμπερτ Πάτινσον ως νέου James Bond αποκάλυψε ο Τζεφ Μπέζος, εξηγώντας πώς ο Βρετανός ηθοποιός κατάφερε να κερδίσει τον εμβληματικό ρόλο του 007, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που υπήρχαν λόγω της ήδη μεγάλης δημοσιότητάς του.

Ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon μίλησε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Semafor Silicon Valley & The World, που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Όπως ανέφερε, η επιλογή του 40χρονου πρωταγωνιστή των ταινιών «Batman» και «Twilight» δεν θεωρούνταν εξαρχής δεδομένη. Μάλιστα, η αναγνωρισιμότητά του είχε αρχικά λειτουργήσει εις βάρος του, καθώς υπήρχε η προτίμηση να επιλεγεί ένας λιγότερο γνωστός ηθοποιός, όπως είχε συμβεί και με προηγούμενους πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής σειράς.

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«Αρχικά ήμασταν κάπως προκατειλημμένοι επειδή είναι ήδη τόσο διάσημος», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά ο Μπέζος.

Τα δοκιμαστικά που έκριναν τον νέο James Bond

Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε ριζικά όταν ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά γυρίσματα. Ο Πάτινσον κατάφερε να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους υποψηφίους, με τον Μπέζος να δηλώνει πως η παρουσία του μπροστά στην κάμερα έκανε αμέσως σαφές ότι ήταν ο κατάλληλος για τον ρόλο. «Ήταν τόσο προφανές ότι αυτός είναι ο James Bond», ανέφερε, περιγράφοντας την εντύπωση που προκάλεσε η ερμηνεία του ηθοποιού.

Η διαδικασία επιλογής ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς πέντε ηθοποιοί κατάφεραν να φτάσουν στην τελική φάση. Οι υποψήφιοι συμμετείχαν σε ολοκληρωμένα δοκιμαστικά γυρίσματα, φορώντας τα κοστούμια των χαρακτήρων τους και ερμηνεύοντας τρεις διαφορετικές σκηνές. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε κανονικά κινηματογραφικά σκηνικά, με τη συμμετοχή και άλλων ηθοποιών, ώστε να αξιολογηθεί όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα η παρουσία κάθε υποψηφίου.

Jeff Bezos just now on the choice of Rob Pattinson: “After the screen test, there was no debate. Rob is James Bond!” https://t.co/j6shJMxf2m — Steve Jurvetson (@FutureJurvetson) November 17, 2026

Όπως αποκάλυψε ο Μπέζος, η τελική απόφαση ελήφθη την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της επιλογής. Παρότι και οι πέντε ηθοποιοί που έφτασαν στην τελική λίστα θεωρήθηκαν εξαιρετικοί, ο Πάτινσον ήταν εκείνος που άφησε τις ισχυρότερες εντυπώσεις. «Όταν φτάσαμε σε αυτή τη λίστα των πέντε, ήταν όλοι καταπληκτικοί. Αλλά υπήρχε κάτι ξεχωριστό στον Ρομπ και στην ερμηνεία του», σημείωσε ο επικεφαλής της Amazon.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η επιλογή του Βρετανού ηθοποιού ήταν ομόφωνη και δεν προκάλεσε αμφισβητήσεις από την ομάδα παραγωγής. «Ήταν αμέσως μια απόφαση που κανείς δεν αμφισβήτησε. Ο Ντενί Βιλνέβ, ο σκηνοθέτης, και όλοι εμείς στραφήκαμε προς τον Ρομπ», πρόσθεσε.

Πριν από την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον, αρκετά ονόματα είχαν συνδεθεί με τη διαδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του διάσημου Βρετανού πράκτορα. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που είχαν ακουστεί ως πιθανοί διάδοχοι ήταν ο Τζος Ο’Κόνορ, ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Τζακ Λόουντεν.

Παράλληλα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι και οι συγκεκριμένοι ηθοποιοί είχαν λάβει μέρος στη διαδικασία των δοκιμαστικών, διεκδικώντας την ευκαιρία να ενσαρκώσουν τον επόμενο κινηματογραφικό James Bond. Η επίσημη ανακοίνωση για την επιλογή του Πάτινσον έγινε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, βάζοντας τέλος στις πολυετείς συζητήσεις και εικασίες γύρω από το πρόσωπο που θα αναλάμβανε να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ.

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Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι ο έβδομος James Bond

Με την ανάληψη του πρωταγωνιστικού ρόλου, ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο έβδομος ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον James Bond στη μεγάλη οθόνη. Η νέα παραγωγή αποτελεί την 26η ταινία του δημοφιλούς κατασκοπευτικού franchise και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2028.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ανάθεση του εμβληματικού ρόλου, δηλώνοντας μετά την ανακοίνωση: «Ο James Bond είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το να μου εμπιστεύονται τον 007 είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου».

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Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, δημιουργός γνωστών κινηματογραφικών παραγωγών, όπως οι ταινίες «Dune» και «Blade Runner 2049». Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε ο επίσημος τίτλος της ταινίας ούτε η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας της.

Η 26η ταινία του Τζέιμς Μποντ σηματοδοτεί και μια σημαντική αλλαγή στη διοίκηση και τον δημιουργικό έλεγχο του κινηματογραφικού franchise. Για πρώτη φορά από την έναρξη της σειράς, η οικογένεια Μπρόκολι δεν θα έχει πλέον τον δημιουργικό έλεγχο της παραγωγής. Η οικογένεια Μπρόκολι είχε συνδέσει το όνομά της με τον κινηματογραφικό πράκτορα 007 από το 1962, όταν κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία της σειράς.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα αυτή εποχή διαδραματίζει η Amazon, η οποία απέκτησε τη MGM το 2022. Η MGM κατείχε από κοινού τα δικαιώματα του κινηματογραφικού franchise, με αποτέλεσμα η εξαγορά να ενισχύσει σημαντικά τη θέση του τεχνολογικού κολοσσού στη διαχείριση ενός από τα πιο επιτυχημένα και κερδοφόρα κινηματογραφικά brands παγκοσμίως.

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Η επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον, με την ενεργή συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος και τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Ντενί Βιλνέβ, σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τον James Bond, ενόψει της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής επιστροφής του το 2028.

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