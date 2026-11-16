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Την απόφαση έλαβαν οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον νέο πρωταγωνιστή πραγματοποιήθηκε και μέσω του λογαριασμού της σειράς ταινιών 007 στο Instagram.

Η παραγωγή εστιάζει πλέον στη στελέχωση του υπόλοιπου καστ και στην επιλογή των ηθοποιών που θα πλαισιώσουν τον νέο πρωταγωνιστή.

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Έπειτα από μια μακρά και εξαντλητική διαδικασία αναζήτησης, η Amazon MGM Studios φέρεται να έλαβε επιτέλους τη μεγάλη απόφαση, καθώς ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος James Bond αναλαμβάνοντας να δώσει νέα πνοή στον θρυλικό πράκτορα 007, στην επόμενη ταινία της επιτυχημένης κινηματογραφικής σειράς.

Μετά τον τελευταίο γύρο δοκιμαστικών εμφανίσεων, οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, μαζί με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ, φέρονται να επέλεξαν τον πρωταγωνιστή του «Primetime» για να ηγηθεί της νέας εποχής του James Bond. Την είδηση ανακοίνωσε ο επίσημος λογαριασμός του 007 στο Instagram.

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Η αναζήτηση του επόμενου ηθοποιού που θα φορέσει το κοστούμι του 007 είχε ξεκινήσει ήδη από την άνοιξη. Τότε, το στούντιο ανακοίνωσε τη συμμετοχή της διευθύντριας casting Νίνα Γκολντ στο κινηματογραφικό πρότζεκτ, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι είχε αρχίσει επίσημα η διαδικασία επιλογής του νέου πρωταγωνιστή.

Έπειτα από περίπου δύο μήνες συναντήσεων και επαφών με υποψήφιους ηθοποιούς, ο πρώτος γύρος ακροάσεων και δοκιμαστικών εμφανίσεων επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο. Στη συνέχεια, το στούντιο, οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, καθώς και ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ, περιόρισαν σταδιακά τον αριθμό των υποψηφίων, καταλήγοντας σε μια μικρή ομάδα ηθοποιών, στην οποία άνηκαν οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν, Νίκολας Χουλτ και Τζος Ο’Κόνορ. Τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκαν οι προτάσεις για τις τελικές δοκιμαστικές εμφανίσεις.

Τα τελευταία screen tests ήταν αρχικά προγραμματισμένα να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο. Ωστόσο, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και προβλημάτων στο πρόγραμμα των υποψηφίων, η διαδικασία μετατέθηκε για τα τέλη του μήνα, ώστε όλοι να μπορέσουν να συμμετάσχουν περίπου την ίδια χρονική περίοδο.

«Διαθέτει την διαχρονική ψυχή του 007, ενώ παράλληλα φέρνει μαζί του ένα εντελώς νέο πνεύμα»

Σε δήλωσή του, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανέφερε: «Ο James Bond είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το γεγονός ότι μου εμπιστεύονται τον ρόλο του 007 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντενί, την Έιμι, τον Ντέιβιντ, την Τάνια και σε όλους στην Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα θα ήταν λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για όσα έχουμε μπροστά μας, μαζί με αυτή την εξαιρετική ομάδα».

Δηλώσεις έκανε και ο Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιλογή του νέου πρωταγωνιστή. «Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τους σπουδαίους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι μαζί μας. Είχαμε την τύχη να περιτριγυριζόμαστε από εξαιρετικά ταλέντα, ωστόσο ο ρόλος του 007 μπορεί να ανήκει μόνο σε έναν. Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο μας James Bond. Διαθέτει την διαχρονική ψυχή του 007, ενώ παράλληλα φέρνει μαζί του ένα εντελώς νέο πνεύμα. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το BBC.

Οι θρυλικοί 007 που αγάπησε το κοινό και το μεγάλο οικονομικό διακύβευμα

Ο Σον Κόνερι ήταν ο πρώτος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον James Bond στη μεγάλη οθόνη, το 1962, στην ταινία «Dr. No». Με τη γοητεία, το χαρακτηριστικό στιλ και την επιβλητική παρουσία του, καθόρισε την εικόνα του θρυλικού πράκτορα 007 και πρωταγωνίστησε σε επτά ταινίες της σειράς, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του κινηματογράφου. Μέχρι σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς που φόρεσαν το κοστούμι του Βρετανού κατασκόπου.

Από την άλλη, ο Ντάνιελ Κρεγκ έδωσε μια πιο σκληρή, ανθρώπινη και σκοτεινή διάσταση στον James Bond, αναλαμβάνοντας τον ρόλο το 2006 με την ταινία «Casino Royale». Πρωταγωνίστησε συνολικά σε πέντε ταινίες, με τελευταία το «No Time to Die» το 2021, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία που ανανέωσε τον χαρακτήρα και τον έφερε πιο κοντά στις σύγχρονες κινηματογραφικές απαιτήσεις.

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Η επιλογή του νέου James Bond σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το franchise, μετά την εξαγορά της MGM από την Amazon το 2022 έναντι 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την παραχώρηση του δημιουργικού ελέγχου από τους Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον το 2025. Η 26η -μέχρι στιγμής άτιτλη- ταινία θα είναι η πρώτη χωρίς επιλογή πρωταγωνιστή από την οικογένεια Μπρόκολι. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς οι ταινίες του 007, βασισμένες στα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ, έχουν ξεπεράσει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις στο διεθνές box office, κάτι το οποίο το στούντιο προσδοκά να διατηρήσει.

Η επιλογή του Πάτινσον σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά franchise παγκοσμίως. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πώς ο ηθοποιός θα προσεγγίσει τον θρυλικό Βρετανό πράκτορα και ποιοι θα είναι οι ηθοποιοί που θα συμπληρώσουν το νέο κινηματογραφικό σύμπαν του 007.

Με πληροφορίες από BBC, Deadline, The Guardian

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