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Η τελική επιλογή αποτελεί διαχρονικά μια δύσκολη διαδικασία, καθώς οι παραγωγοί αναζητούν τον κατάλληλο καλλιτέχνη που θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό πράκτορα για αρκετά χρόνια.

Η ιστορία του franchise είναι γεμάτη από καταξιωμένους ηθοποιούς, όπως οι Cary Grant, Michael Caine, Clint Eastwood και Liam Neeson, οι οποίοι προσέγγισαν τον ρόλο αλλά τελικά δεν τον ανέλαβαν για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή συμβατικούς λόγους.

Άλλοι υποψήφιοι, όπως ο Michael Billington και ο Clive Owen, έφτασαν πολύ κοντά στην επιλογή, ενώ κάποιοι καλλιτέχνες, όπως ο Sean Bean και ο Ralph Fiennes, κατέληξαν να συμμετέχουν στις ταινίες από διαφορετικές θέσεις.

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Η αναζήτηση του επόμενου James Bond έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά μυστήρια. Μετά την αποχώρηση του Daniel Craig από τον εμβληματικό ρόλο, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στους ηθοποιούς που θα μπορούσαν να τον διαδεχθούν, ενώ τα σενάρια, οι φήμες και οι πληροφορίες για μυστικές οντισιόν διατηρούν την αγωνία των φίλων του 007.

Τα ονόματα που έχουν ακουστεί κατά καιρούς είναι πολλά. Ο Jack Lowden, ο Callum Turner και ο Josh O’Connor συγκαταλέγονται στους ηθοποιούς που έχουν συνδεθεί με την επόμενη ημέρα του franchise, ενώ κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες για ακόμη πιο απρόσμενες επιλογές. Το βέβαιο είναι ότι η τελική απόφαση θα ανήκει στους παραγωγούς και ότι, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρό είναι το βιογραφικό ενός υποψηφίου, η επιλογή του νέου 007 παραμένει μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

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Άλλωστε, η ιστορία του James Bond είναι γεμάτη από ηθοποιούς που έφτασαν πολύ κοντά στο να αναλάβουν τον ρόλο, αλλά τελικά είδαν την ευκαιρία να περνά σε κάποιον άλλον. Ορισμένοι έκαναν δοκιμαστικά και έφτασαν μέχρι την τελική επιλογή, άλλοι δέχθηκαν επίσημες προτάσεις, ενώ υπήρξαν και εκείνοι που αποφάσισαν να αρνηθούν, είτε επειδή δεν τους ενδιέφερε η προοπτική είτε επειδή δεν ήθελαν να δεσμευτούν σε ένα τόσο απαιτητικό κινηματογραφικό σύμπαν.

Από τον πρώτο Bond μέχρι την εποχή του Daniel Craig, αυτά είναι μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που παραλίγο να γίνουν ο διασημότερος πράκτορας της μεγάλης οθόνης.

Cary Grant: Ο πρώτος μεγάλος υποψήφιος που δεν ήθελε να δεσμευτεί

Όταν οι παραγωγοί αναζητούσαν τον ηθοποιό που θα ενσάρκωνε για πρώτη φορά τον James Bond στη μεγάλη οθόνη, το όνομα του Cary Grant βρισκόταν ανάμεσα στις πιο ελκυστικές επιλογές. Ο γοητευτικός Βρετανοαμερικανός σταρ διέθετε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να ταιριάξουν στον κοσμοπολίτη πράκτορα: κομψότητα, αυτοπεποίθηση, χιούμορ και αδιαμφισβήτητη κινηματογραφική παρουσία.

Ωστόσο, υπήρχαν δύο σημαντικά εμπόδια. Ο Grant ήταν ήδη 58 ετών και θεωρούσε ότι ήταν πολύ μεγάλος για να ξεκινήσει μια τέτοια περιπέτεια με το Dr. No του 1962. Επιπλέον, δεν επιθυμούσε να δεσμευτεί για περισσότερες από μία ταινίες, ενώ οι παραγωγοί αναζητούσαν έναν ηθοποιό που θα μπορούσε να αποτελέσει τη σταθερή φυσιογνωμία του franchise για αρκετά χρόνια. Έτσι, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον ρόλο πέρασε χωρίς να φτάσει ποτέ στην οθόνη.

Michael Caine: Ένας ρόλος που δεν ταίριαζε στην εικόνα του

Ο Michael Caine φέρεται να ήταν ανάμεσα στους ηθοποιούς που εξετάστηκαν για να διαδεχθούν τον Sean Connery μετά την ταινία You Only Live Twice το 1967. Εκείνη την περίοδο, ο Βρετανός ηθοποιός είχε ήδη αρχίσει να καθιερώνεται ως ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα του βρετανικού κινηματογράφου.

Παρά τη φήμη και τη γοητεία του, ο ίδιος δεν αισθανόταν ότι μπορούσε να ταυτιστεί με τον χαρακτήρα. Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του, θεωρούσε τον Bond ένα λαμπερό και σχεδόν φανταστικό δημιούργημα, σε αντίθεση με τους πιο καθημερινούς και ρεαλιστικούς ανθρώπους που συνήθιζε να υποδύεται. Τελικά, δεν ανέλαβε τον ρόλο, ο οποίος πέρασε αργότερα στον George Lazenby.

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Clint Eastwood: Γιατί δεν ήθελε να πάρει τη θέση του Sean Connery

Μετά την αποχώρηση του Sean Connery, οι παραγωγοί αναζήτησαν έναν ηθοποιό που θα μπορούσε να συνεχίσει την επιτυχία του James Bond. Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάστηκαν ήταν και εκείνο του Clint Eastwood, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει να αποκτά τεράστια δημοτικότητα χάρη στις εμφανίσεις του σε γουέστερν και αστυνομικές ταινίες.

Ο πρωταγωνιστής του Dirty Harry, ωστόσο, δεν ενθουσιάστηκε με την προοπτική. Δεν θεωρούσε σωστό να αναλάβει έναν ρόλο που είχε ταυτιστεί τόσο έντονα με τον Connery, ενώ πίστευε ότι ο Bond έπρεπε να είναι Βρετανός. Όπως είχε αποκαλύψει στους Los Angeles Times, ο δικηγόρος του, ο οποίος εκπροσωπούσε την οικογένεια Broccoli, τον είχε ενημερώσει ότι οι παραγωγοί θα ήθελαν πολύ να συνεργαστούν μαζί του.

Ο Eastwood αρνήθηκε, καθώς θεωρούσε ότι ο ρόλος ανήκε στον Connery και δεν ήθελε να πάρει τη θέση του. Τελικά, ο Σκωτσέζος ηθοποιός επέστρεψε για το Diamonds Are Forever το 1971, προτού αποχωρήσει οριστικά από τον ρόλο.

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Michael Gambon: Ο μελλοντικός Dumbledore που δεν πίστευε ότι ήταν αρκετά εμφανίσιμος

Πολύ πριν γίνει γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο ως Albus Dumbledore στις ταινίες Harry Potter, ο Michael Gambon είχε βρεθεί ανάμεσα στους ηθοποιούς που εξετάστηκαν για τον James Bond.

Η πρόταση αφορούσε το Diamonds Are Forever του 1971, μετά την αποχώρηση του George Lazenby, ο οποίος είχε υποδυθεί τον πράκτορα στην ταινία On Her Majesty’s Secret Service. Ο Gambon, ωστόσο, δεν πίστευε ότι διέθετε την εμφάνιση που απαιτούσε ο συγκεκριμένος χαρακτήρας και αποφάσισε να μην προχωρήσει.

Η ειρωνεία είναι ότι αρκετές δεκαετίες αργότερα βρέθηκε στο ίδιο κινηματογραφικό σύμπαν με τον Daniel Craig. Οι δύο ηθοποιοί συνυπήρξαν στην ταινία Layer Cake του 2004, λίγο πριν ο Craig επιλεγεί για να γίνει ο έκτος κινηματογραφικός James Bond.

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Michael Billington: Τρεις οντισιόν και τρεις χαμένες ευκαιρίες

Ελάχιστοι ηθοποιοί μπορούν να ισχυριστούν ότι διεκδίκησαν τον ρόλο του James Bond τρεις διαφορετικές φορές. Ο Michael Billington ήταν ένας από αυτούς και μάλιστα έφτασε επανειλημμένα πολύ κοντά στην τελική επιλογή.

Ο Βρετανός ηθοποιός συμμετείχε στις διαδικασίες επιλογής για τις ταινίες On Her Majesty’s Secret Service το 1969, Diamonds Are Forever το 1971 και Live and Let Die το 1973. Κάθε φορά βρισκόταν ανάμεσα στους υποψηφίους, αλλά τελικά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι παραγωγοί, πάντως, δεν τον ξέχασαν. Το 1977 του έδωσαν την ευκαιρία να συμμετάσχει στην ταινία The Spy Who Loved Me, όπου υποδύθηκε τον πράκτορα της KGB Sergei Barsov. Μπορεί να μην έγινε ποτέ ο 007, αλλά κατάφερε τελικά να αποκτήσει τη δική του θέση στην ιστορία του franchise.

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James Brolin: Το δοκιμαστικό που ανατράπηκε από την επιστροφή του Roger Moore

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η παραμονή του Roger Moore στον ρόλο του James Bond δεν ήταν καθόλου δεδομένη. Μετά το For Your Eyes Only του 1981, οι παραγωγοί εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο να αναζητήσουν νέο πρωταγωνιστή.

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Ανάμεσα στους επικρατέστερους υποψηφίους βρέθηκε ο Αμερικανός James Brolin, ο οποίος μάλιστα έκανε δοκιμαστικό για την ταινία Octopussy. Η επιλογή του θα αποτελούσε μια σημαντική αλλαγή για το franchise, καθώς μέχρι τότε ο Bond είχε συνδεθεί αποκλειστικά με Βρετανούς ηθοποιούς.

Ο Brolin έφτασε πολύ κοντά στην ανάληψη του ρόλου, αλλά η επιστροφή του Roger Moore άλλαξε τα δεδομένα. Ο τελευταίος συμφώνησε να συνεχίσει για δύο ακόμη ταινίες και παρέμεινε τελικά μέχρι το A View to a Kill του 1985. Για τον Brolin, η ευκαιρία χάθηκε πριν προλάβει να φορέσει το διάσημο σμόκιν μπροστά στις κάμερες.

Mel Gibson: Η πρόταση που δεν οδήγησε ποτέ στον 007

Ο Mel Gibson ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα αστέρια του Χόλιγουντ στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με την επιτυχία των ταινιών Mad Max να τον μετατρέπει σε διεθνές κινηματογραφικό όνομα.

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Η προοπτική να αναλάβει τον ρόλο του James Bond φαίνεται πως απασχόλησε σοβαρά τους παραγωγούς, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα υπήρξε ενδιαφέρον από την MGM για τη συμμετοχή του στο franchise.

Το τι ακριβώς συνέβη παραμένει αντικείμενο διαφορετικών εκδοχών. Σύμφωνα με μία από αυτές, ο Gibson δεν ήθελε να δεσμευτεί για μια σειρά ταινιών, καθώς προτιμούσε να διατηρήσει την ελευθερία επιλογής των επόμενων κινηματογραφικών του projects. Μια άλλη εκδοχή θέλει τον παραγωγό Cubby Broccoli να μην τον θεωρεί αρκετά Βρετανό για τον ρόλο. Όποια κι αν ήταν η πραγματική αιτία, ο Αυστραλός σταρ δεν έγινε ποτέ ο πράκτορας 007.

Liam Neeson: Το τελεσίγραφο της Natasha Richardson

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες γύρω από την αναζήτηση του επόμενου James Bond αφορά τον Liam Neeson. Μετά την αποχώρηση του Timothy Dalton και την πολυετή δικαστική διαμάχη που καθυστέρησε την παραγωγή νέων ταινιών, οι παραγωγοί αναζητούσαν τον ηθοποιό που θα αναλάμβανε τον ρόλο στην επόμενη εποχή του franchise.

Ο Neeson ήταν ανάμεσα στα ονόματα που εξετάστηκαν, όμως η προσωπική του ζωή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του. Όπως αποκάλυψε αργότερα σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, η τότε σύντροφός του και μετέπειτα σύζυγός του, Natasha Richardson, του έθεσε ένα ξεκάθαρο δίλημμα.

«Liam, θέλω να σου πω κάτι: Αν παίξεις τον James Bond, δεν παντρευόμαστε», του είχε πει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Nell στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι η Richardson εννοούσε απόλυτα όσα έλεγε και ότι του έδωσε ουσιαστικά τελεσίγραφο. Ο Neeson τελικά δεν ανέλαβε τον ρόλο, παντρεύτηκε την ηθοποιό το 1994 και έμεινε μαζί της μέχρι τον θάνατό της το 2009.

Sean Bean: Δεν έγινε Bond, έγινε όμως ο πιο χαρακτηριστικός αντίπαλός του

Ο Sean Bean έχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του James Bond, καθώς όχι μόνο διεκδίκησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά τελικά έγινε ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους αντιπάλους του 007.

Ο Βρετανός ηθοποιός είχε περάσει από οντισιόν δύο φορές, διεκδικώντας τη θέση τόσο του Timothy Dalton όσο και αργότερα του Pierce Brosnan. Δεν κατάφερε να επικρατήσει σε καμία από τις δύο διαδικασίες, αλλά οι παραγωγοί εντυπωσιάστηκαν από τις δυνατότητές του.

Έτσι, όταν ξεκίνησε η παραγωγή του GoldenEye το 1995, του προσφέρθηκε ο ρόλος του Alec Trevelyan, ενός πρώην πράκτορα της MI6 που μετατρέπεται στον μεγάλο εχθρό του Bond. Η ερμηνεία του Bean έμεινε στην ιστορία της σειράς και για πολλούς αποτελεί έναν από τους καλύτερους κακούς που αντιμετώπισε ποτέ ο 007.

Ralph Fiennes: Δεν ήθελε να δεσμευτεί στον ρόλο

Πριν γίνει ο M στις ταινίες Skyfall, Spectre και No Time to Die, ο Ralph Fiennes είχε βρεθεί στο επίκεντρο της αναζήτησης για τον αντικαταστάτη του Timothy Dalton.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε αργότερα ότι είχε δεχθεί κρούση στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν οι παραγωγοί αναζητούσαν το επόμενο πρόσωπο του 007. Ωστόσο, δεν αισθανόταν έτοιμος να αναλάβει μια τόσο μεγάλη δέσμευση, ενώ θεωρούσε ότι οι συζητήσεις με τον Pierce Brosnan είχαν ήδη προχωρήσει.

Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο Seven Magazine, παραδέχθηκε ότι δεν ήταν βέβαιος πως θα μπορούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο και πρόσθεσε με αυτοσαρκασμό ότι πιθανότατα θα ήταν ένας απαίσιος Bond. Τελικά, η σχέση του με το franchise ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα, αλλά από τη θέση του επικεφαλής της MI6.

Lambert Wilson: Ο Γάλλος που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της προφοράς

Η πιθανότητα να αναλάβει τον ρόλο του James Bond ένας Γάλλος ηθοποιός θα αποτελούσε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του franchise. Ο Lambert Wilson, γνωστός από τη συμμετοχή του σε αρκετές γαλλικές και διεθνείς παραγωγές, εξετάστηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο GoldenEye του 1995.

Οι παραγωγοί φέρονται να ενδιαφέρθηκαν για την παρουσία και τη γοητεία του, ωστόσο υπήρχαν επιφυλάξεις σχετικά με την προφορά του και το κατά πόσο θα μπορούσε να πείσει ως ο κατεξοχήν Βρετανός μυστικός πράκτορας. Τελικά, η επιλογή κατέληξε στον Pierce Brosnan.

Η ιστορία του Wilson θυμίζει και τις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει αργότερα οι επιλογές των παραγωγών, όταν ορισμένοι θαυμαστές αμφισβήτησαν ακόμη και τον Daniel Craig, θεωρώντας ότι τα ξανθά μαλλιά του δεν ταίριαζαν στην παραδοσιακή εικόνα του Bond.

Christian Bale: Ο ηθοποιός που δεν ήθελε να γίνει James Bond

Το όνομα του Christian Bale έχει συνδεθεί με την αναζήτηση του αντικαταστάτη του Pierce Brosnan, ωστόσο ο ίδιος δεν φαίνεται να ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την προοπτική να γίνει ο νέος 007.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Barbara Broccoli είχε προσεγγίσει τον ηθοποιό, ο οποίος αργότερα θα γινόταν παγκοσμίως γνωστός ως Batman. Ο Bale, όμως, φέρεται να απέρριψε την ιδέα, καθώς δεν του άρεσε η παραδοσιακή εικόνα του χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τη Daily Express, είχε χαρακτηρίσει τον Bond ως εκπρόσωπο στερεοτύπων που θεωρούσε απεχθή για την Αγγλία και τους Βρετανούς ηθοποιούς. Είχε επίσης επισημάνει ότι είχε ήδη υποδυθεί έναν ιδιαίτερα σκοτεινό χαρακτήρα, τον serial killer Patrick Bateman, στο American Psycho, και δεν ήθελε να ακολουθήσει μια παρόμοια διαδρομή.

Hugh Jackman: Ο Wolverine που δεν βρήκε τον χρόνο για το σμόκιν

Μετά την τεράστια επιτυχία του ως Wolverine στις ταινίες X-Men, ο Hugh Jackman βρέθηκε ανάμεσα στα ονόματα που εξετάστηκαν για να διαδεχθούν τον Pierce Brosnan μετά το Die Another Day του 2002.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν συζητήσεις για τον ρόλο, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ο μάνατζέρ του τον είχε ρωτήσει αν θα τον ενδιέφερε να γίνει ο επόμενος Bond, την περίοδο που ετοιμαζόταν για το X-Men 2.

Ωστόσο, υπήρχαν δύο βασικά ζητήματα. Το πρόγραμμά του ήταν ήδη ιδιαίτερα φορτωμένο, ενώ ο ίδιος είχε αρχίσει να διαφωνεί με την κατεύθυνση που είχαν πάρει οι ταινίες της σειράς. Όπως είχε εξηγήσει στο Variety, θεωρούσε ότι τα σενάρια είχαν γίνει υπερβολικά απίστευτα και ότι ο χαρακτήρας χρειαζόταν μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση.

Τελικά, δεν ανέλαβε τον ρόλο, μια απόφαση που ίσως αποδείχθηκε καθοριστική για την επόμενη κινηματογραφική του πορεία.

Julian McMahon: Ο Αυστραλός που έχασε τον ρόλο από τον Daniel Craig

Ο Julian McMahon, γνωστός κυρίως από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Nip/Tuck, συγκαταλεγόταν στους ηθοποιούς που εξετάστηκαν ως πιθανοί αντικαταστάτες του Pierce Brosnan.

Ο Αυστραλός ηθοποιός διέθετε αρκετά από τα χαρακτηριστικά που αναζητούσαν οι παραγωγοί: εντυπωσιακή εμφάνιση, κομψότητα και μια ιδιαίτερη κινηματογραφική παρουσία. Η περίπτωσή του έδειχνε επίσης ότι οι υπεύθυνοι της σειράς ήταν διατεθειμένοι να εξετάσουν ξανά ηθοποιούς εκτός Βρετανίας.

Τελικά, όμως, ο ρόλος κατέληξε στον Daniel Craig, ο οποίος επιλέχθηκε για το Casino Royale και άλλαξε ριζικά την εικόνα του Bond. Ο McMahon συνέχισε την καριέρα του, μεταξύ άλλων, υποδυόμενος τον Doctor Doom στις ταινίες Fantastic Four. Έφυγε από τη ζωή το 2025, σε ηλικία 56 ετών.

Clive Owen: Το φαβορί των θαυμαστών που δεν έγινε ποτέ 007

Για αρκετά χρόνια, ο Clive Owen θεωρούνταν από πολλούς φίλους του James Bond η ιδανική επιλογή για να διαδεχθεί τον Pierce Brosnan. Οι εμφανίσεις του στις ταινίες Croupier, Gosford Park, The Bourne Identity, Closer και Sin City είχαν ενισχύσει τη δημοτικότητά του και είχαν δημιουργήσει την εικόνα ενός ηθοποιού που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στον απαιτητικό ρόλο.

Το όνομά του βρέθηκε επανειλημμένα στην κορυφή των σχετικών δημοσιευμάτων, ειδικά την περίοδο πριν από την ανακοίνωση του νέου πρωταγωνιστή για το Casino Royale.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, ο Owen δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμος να αναλάβει τις υποχρεώσεις που συνεπαγόταν ένα πολυετές συμβόλαιο. Η συμμετοχή του σε μια σειρά ταινιών θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις υπόλοιπες επαγγελματικές του επιλογές, μεταξύ των οποίων και παραγωγές όπως το Inside Man και το Children of Men. Έτσι, το μεγάλο φαβορί των θαυμαστών δεν έφτασε ποτέ να φορέσει το σμόκιν.

Goran Visnjic: Ο πρωταγωνιστής του ER που εντυπωσίασε την Barbara Broccoli

Ο Κροάτης ηθοποιός Goran Visnjic έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του γιατρού Luka Kovac στη δημοφιλή ιατρική σειρά ER. Η επιτυχία του στην τηλεόραση τον έφερε στο ραντάρ των παραγωγών του James Bond, οι οποίοι τον εξέτασαν ως πιθανό αντικαταστάτη του Pierce Brosnan.

Ο Visnjic πέρασε από οντισιόν για την Barbara Broccoli και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατάφερε να την εντυπωσιάσει. Ωστόσο, υπήρχαν επιφυλάξεις για την προφορά του, αλλά και για το αν το κοινό θα αποδεχόταν έναν ηθοποιό που δεν προερχόταν από τη Βρετανία.

Τελικά, η επιλογή του Daniel Craig έβαλε τέλος στις πιθανότητές του να αναλάβει τον ρόλο.

Michael Fassbender: Πήγε να διεκδικήσει τον ρόλο και τελικά προώθησε τον Daniel Craig

Η ιστορία του Michael Fassbender είναι ίσως μία από τις πιο παράξενες της διαδικασίας επιλογής του Daniel Craig. Ο Ιρλανδογερμανός ηθοποιός είχε συναντήσει την Barbara Broccoli και τον Michael G. Wilson, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο να αναλάβει τον ρόλο του James Bond.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε αργότερα στο Hollywood Reporter, κατά τη διάρκεια της συνάντησης βρέθηκε να μιλά θετικά για τον συνάδελφό του, Daniel Craig, αντί να προωθεί τη δική του υποψηφιότητα.

«Θυμάμαι που μπήκα στο δωμάτιο, συνάντησα εκείνη και τον Wilson και νομίζω πως είπα: “Ο Daniel Craig είναι…” Δεν ξέρω γιατί τον προωθούσα. Έπρεπε να προωθώ τον εαυτό μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Fassbender τελικά δεν έγινε Bond, αλλά η ιστορία του αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πόσο απρόβλεπτες μπορεί να είναι οι διαδικασίες επιλογής για έναν τόσο εμβληματικό ρόλο.

Henry Cavill: Ο Superman που έχασε τον ρόλο για λίγα χρόνια ηλικίας

Ο Henry Cavill είναι ίσως ένας από τους ηθοποιούς που έφτασαν πιο κοντά από κάθε άλλον στο να γίνουν ο James Bond της εποχής μετά τον Pierce Brosnan.

Όταν ξεκίνησε η αναζήτηση για τον πρωταγωνιστή του Casino Royale, ο τότε 22χρονος Cavill βρέθηκε στην τελική αναμέτρηση με τον Daniel Craig. Η οντισιόν του εντυπωσίασε τους υπεύθυνους της παραγωγής, ενώ ο σκηνοθέτης Martin Campbell είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την παρουσία του.

Το βασικό πρόβλημα, ωστόσο, ήταν η ηλικία του. Ο Campbell θεωρούσε ότι ο Cavill ήταν πολύ νέος για να υποδυθεί έναν χαρακτήρα που έπρεπε να έχει την εμπειρία, την ωριμότητα και την επιβλητικότητα ενός πράκτορα της MI6.

Τελικά, ο Craig πήρε τον ρόλο και ο Cavill ακολούθησε μια διαφορετική διαδρομή, η οποία τον οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα να φορέσει την κάπα του Superman. Παρ’ όλα αυτά, το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται στις συζητήσεις των θαυμαστών για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο ιδανικός Bond.

Antony Starr: Ο Homelander που δεν εντυπωσίασε με το «Bond, James Bond»

Πριν γίνει γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο ως ο Homelander στη σειρά The Boys, ο Antony Starr είχε διεκδικήσει και εκείνος τον ρόλο του James Bond.

Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός συμμετείχε στις οντισιόν για το Casino Royale, αλλά η εμπειρία του δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Μάλιστα, ο ίδιος έχει περιγράψει με αρκετό χιούμορ την προσπάθειά του, χαρακτηρίζοντας την ανάγνωσή του για την περίφημη ατάκα «Bond, James Bond» ως μία από τις χειρότερες που θα μπορούσε να δει κανείς.

Η αποκάλυψή του έγινε σε συνέντευξη στο podcast Happy Sad Confused, όπου θυμήθηκε τη συγκεκριμένη οντισιόν. Σήμερα, βέβαια, ο Starr έχει συνδεθεί με έναν εντελώς διαφορετικό, αλλά εξίσου εμβληματικό τηλεοπτικό χαρακτήρα.

Sam Worthington: Μπορούσε να παίξει τον δολοφόνο, όχι όμως τον κομψό πράκτορα

Πριν γίνει παγκοσμίως γνωστός μέσα από το Avatar του James Cameron, ο Αυστραλός Sam Worthington είχε βρεθεί ανάμεσα στους υποψηφίους για τον ρόλο του James Bond.

Ο ηθοποιός πέρασε από οντισιόν μαζί με τους Henry Cavill και Daniel Craig, διεκδικώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Casino Royale. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε αργότερα σε συνέντευξή του στο Variety, δυσκολεύτηκε να βρει τα στοιχεία που έκαναν τον Bond τόσο ξεχωριστό.

Μπορούσε να προσεγγίσει τον χαρακτήρα ως έναν ψυχρό και αποτελεσματικό δολοφόνο, αλλά δεν κατάφερνε να αποδώσει τη φινέτσα, την κομψότητα και το ιδιαίτερο στιλ του. Όπως χαρακτηριστικά είπε, το κοστούμι απλώς δεν του ταίριαζε.

Rupert Friend: Ο ηθοποιός που έμεινε εκτός παρά το εντυπωσιακό μέλλον του

Όταν ο Rupert Friend συμμετείχε στις οντισιόν για το Casino Royale το 2005, η κινηματογραφική του πορεία βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα. Στο βιογραφικό του είχε μόλις μία κινηματογραφική εμφάνιση, στο ιστορικό δράμα The Libertine του 2004, δίπλα στους Johnny Depp και John Malkovich.

Ο τότε 23χρονος ηθοποιός έστειλε βιντεοσκοπημένο δοκιμαστικό, ελπίζοντας να εξασφαλίσει τον ρόλο. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να επικρατήσει στη διαδικασία επιλογής και έμεινε εκτός της τελικής απόφασης.

Η μετέπειτα πορεία του έδειξε ότι διέθετε αρκετές από τις υποκριτικές δυνατότητες που απαιτούσε ένας τόσο σύνθετος ρόλος. Συμμετείχε σε παραγωγές όπως τα Homeland, Anatomy of a Scandal, The Boy in the Striped Pyjamas, The Young Victoria και The Death of Stalin, αποδεικνύοντας την ευελιξία του σε διαφορετικά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά είδη.

Aaron Taylor-Johnson: Το μεγάλο φαβορί που απομακρύνθηκε από την κούρσα

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της τελευταίας περιόδου είναι αναμφίβολα εκείνο του Aaron Taylor-Johnson. Ο Βρετανός ηθοποιός έχει συνδεθεί από το 2022 με την πιθανότητα να γίνει ο έβδομος κινηματογραφικός James Bond, ενώ για μεγάλο διάστημα θεωρούνταν ένα από τα ισχυρότερα φαβορί.

Η πορεία του στον κινηματογράφο περιλαμβάνει αρκετές διαφορετικές παραγωγές, από το Angus, Thongs and Perfect Snogging και το Kick-Ass μέχρι τη βιογραφική ταινία Nowhere Boy για τον John Lennon. Ακολούθησαν οι εμφανίσεις του στο Avengers: Age of Ultron, στο Nocturnal Animals και πιο πρόσφατα στο 28 Years Later, ενισχύοντας τη φήμη του ως ενός από τους πιο ενδιαφέροντες Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του.

Οι φήμες γύρω από την υποψηφιότητά του έγιναν ιδιαίτερα έντονες, με δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι είχε περάσει από δοκιμαστικό και ότι βρισκόταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τους παραγωγούς. Ωστόσο, ποτέ δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι είχε εξασφαλίσει τον ρόλο.

Με το πέρασμα του χρόνου, το όνομά του άρχισε να υποχωρεί από την κορυφή των σχετικών συζητήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπήρξε ποτέ οριστική επιβεβαίωση για την τύχη της υποψηφιότητάς του. Για πολλούς θαυμαστές, πάντως, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές για τη νέα εποχή του 007.

Ποιος θα είναι τελικά ο επόμενος James Bond;

Η ιστορία των προηγούμενων επιλογών αποδεικνύει ότι η ανάληψη του ρόλου του James Bond δεν εξαρτάται μόνο από την εμφάνιση, τη δημοτικότητα ή την υποκριτική ικανότητα ενός ηθοποιού. Οι παραγωγοί αναζητούν έναν πρωταγωνιστή που θα μπορεί να σηκώσει το βάρος ενός παγκόσμιου κινηματογραφικού franchise, να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα με τεράστια ιστορία και ταυτόχρονα να του δώσει νέα πνοή.

Ορισμένοι από τους ηθοποιούς που απορρίφθηκαν έγιναν αργότερα ακόμη μεγαλύτερα αστέρια, άλλοι βρήκαν τη δική τους θέση στο σύμπαν του Bond και κάποιοι απλώς συνέχισαν την καριέρα τους χωρίς να επιστρέψουν ποτέ στη συγκεκριμένη διεκδίκηση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι, όπως συνέβη με τον Sean Connery, τον Roger Moore, τον Pierce Brosnan και τον Daniel Craig, έτσι και ο επόμενος 007 θα κληθεί να δημιουργήσει τη δική του εκδοχή ενός χαρακτήρα που έχει ξεπεράσει εδώ και δεκαετίες τα όρια του κινηματογράφου. Και αυτή τη φορά, δεκάδες ηθοποιοί θα πρέπει να συμβιβαστούν με το γεγονός ότι μόνο ένας θα πάρει τελικά το πολυπόθητο Martini.

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Με πληροφορίες από Euronews