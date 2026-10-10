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Το κοστούμι του Ντάνιελ Κρεγκ από την ταινία Skyfall αποτελεί το σημαντικότερο έκθεμα με εκτιμώμενη αξία έως σαράντα χιλιάδες λίρες.

Στη δημοπρασία διατίθενται επίσης το φόρεμα της Άνα ντε Άρμας, σπάνιες πρώτες εκδόσεις βιβλίων του Ίαν Φλέμινγκ και ιστορικές αφίσες.

Οι ενδιαφερόμενοι συλλέκτες μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσω διαδικτύου έως και τις 27 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

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Ένα από τα κοστούμια που φόρεσε ο Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ στην ταινία «Skyfall», η οποία κυκλοφόρησε το 2012, ξεχωρίζει σε μία μεγάλη δημοπρασία αναμνηστικών αντικειμένων από το κινηματογραφικό σύμπαν του 007. Η εκτιμώμενη τιμή πώλησής του κυμαίνεται από 20.000 έως 40.000 λίρες (περίπου 23.600 έως 43.000 ευρώ).

Η σειρά κατασκοπευτικών ιστοριών του Τζέιμς Μποντ ξεκίνησε το 1953, όταν ο Ίαν Φλέμινγκ δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα με πρωταγωνιστή τον Βρετανό πράκτορα. Εννέα χρόνια αργότερα, το 1962, οι περιπέτειες του διάσημου ήρωα μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη, με τον Σον Κόνερι να ενσαρκώνει για πρώτη φορά τον εμβληματικό πράκτορα.

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Έπειτα από περισσότερες από έξι δεκαετίες διεθνούς επιτυχίας, η κινηματογραφική σειρά γνώρισε τον Ντάνιελ Κρεγκ ως έναν από τους πρωταγωνιστές που σημάδεψαν την πορεία της. Ο Βρετανός ηθοποιός αποχώρησε από το δημοφιλές franshise μετά την ταινία «No Time to Die» του 2021 και έκτοτε η παραγωγή βρίσκεται σε ένα συνεχές «κυνήγι» για την εύρεση του επόμενου James Bond.

Suit worn by Daniel Craig in Bond film Skyfall up for auction https://t.co/pNhf7RJP8k October 5, 2026

Η δημοπρασία διοργανώνεται από την Propstore και περιλαμβάνει συνολικά 400 αντικείμενα από όλες τις ταινίες του franchise. Ανάμεσά τους βρίσκονται κοστούμια που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα, σπάνιες αφίσες, βιβλία και συλλεκτικά αντικείμενα που συνδέονται με τον κόσμο του 007.

Το γκρι, ειδικά σχεδιασμένο κοστούμι του οίκου Tom Ford, το οποίο φόρεσε ο Κρεγκ στην τέταρτη ταινία του ως Τζέιμς Μποντ, αποτελεί το σημαντικότερο αντικείμενο της δημοπρασίας. Το σύνολο συνοδεύεται από ασορτί πουκάμισο με την επωνυμία του σχεδιαστή, γραβάτα και μανικετόκουμπα. Ο ηθοποιός το φορούσε στην εναρκτήρια σκηνή του Skyfall, όταν ο Μποντ καταδιώκει έναν κακοποιό στην Κωνσταντινούπολη. Η σκηνή περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή καταδίωξη στις στέγες κτιρίων, η οποία συνεχίζεται πάνω σε ένα τρένο εν κινήσει.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των συλλεκτών βρίσκεται και ένα εντυπωσιακό σύνολο που φόρεσε η Άνα ντε Άρμας στην ταινία «No Time to Die». Η 38χρονη ηθοποιός υποδύθηκε την Παλόμα, μια μυστική πράκτορα που συνεργάζεται με τον Τζέιμς Μποντ, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με ένα μπλε σκούρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και πέδιλα με τακούνι.

Το συγκεκριμένο σύνολο διατίθεται επίσης προς πώληση, με την εκτιμώμενη τιμή του να κυμαίνεται επίσης μεταξύ 20.000 και 40.000 λιρών (περίπου 23.600 έως 43.000 ευρώ). Η δημοπρασία περιλαμβάνει ακόμη μια ολοκληρωμένη συλλογή 14 πρώτων εκδόσεων και πρώτων εκτυπώσεων βιβλίων του Ίαν Φλέμινγκ, τα οποία κυκλοφόρησαν από τον εκδοτικό οίκο Jonathan Cape.

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Η συλλογή συγκεντρώνει και τα 12 μυθιστορήματα της κατασκοπευτικής σειράς, καθώς και δύο συλλογές διηγημάτων. Όλοι οι τόμοι έχουν αποκτήσει νέα, δερμάτινα εξώφυλλα, με σχεδιασμό εμπνευσμένο από την αυθεντική εικαστική ταυτότητα των πρώτων εκδόσεων.

Ιδιαίτερη θέση στη δημοπρασία έχει και μια αφίσα κινηματογραφικής προβολής τύπου «quad» (οριζόντιος σχεδιασμός) από την πρώτη ταινία του franchise, με τίτλο Dr. No. Πρόκειται για την πρώτη αφίσα που δημιουργήθηκε για την κινηματογραφική σειρά. Το εικαστικό, το οποίο φιλοτέχνησε ο Μίτσελ Χουκς, απεικονίζει τον Σον Κόνερι ως πράκτορα 007 μπροστά σε κίτρινο φόντο. Η αφίσα αναμένεται να πωληθεί έναντι 8.000 έως 16.000 λιρών (περίπου 9.445 έως 18.890 ευρώ).

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Ο Άλαστερ ΜακΚρέα, διευθυντής του τμήματος παραλαβής αντικειμένων προς δημοπράτηση στην Propstore, δήλωσε: «Ο Μποντ αποτελεί κάτι ξεχωριστό για πολλές γενιές θαυμαστών και απόλαυσα ιδιαίτερα την επιμέλεια αυτής της συλλογής».

Η ηλεκτρονική δημοπρασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα είναι διαθέσιμη έως τις 27 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από The Independent

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