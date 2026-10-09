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Ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο υποδύεται τον πρώην επικεφαλής της Fiat, ο οποίος ηγήθηκε της αναγέννησης της εταιρείας και της συγχώνευσής της με την Chrysler.

Η ταινία εστιάζει στις ριζικές αλλαγές που εφάρμοσε ο Μαρκιόνε από το 2004, καθώς και στη σχέση καθοδήγησης με τον Τζον Έλκαν.

Το σενάριο της παραγωγής υπογράφει ομάδα δημιουργών, ενώ η ολοκλήρωση των γυρισμάτων προγραμματίζεται για το 2027 σε Ευρώπη και Αμερική.

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Η ζωή του αείμνηστου και κορυφαίου στελέχους της Fiat-Chrysler, Σέρτζιο Μαρκιόνε, γίνεται ταινία από τον Ιταλό σκηνοθέτη Μάρκο Μπελόκιο, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιούνται ήδη στο Τορόντο.

Ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο ενσαρκώνει τον «άνθρωπο που έσωσε τη Fiat», ενώ στο πλευρό του θα είναι οι Λουί Γκαρέλ, Μπενεντέτα Τσιμάτι, Μπάρμπαρα Ρόνκι και Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι.

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Η ταινία αφηγείται την πολυτάραχη πορεία του Μαρκιόνε, του Ιταλοκαναδού επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας, στον οποίο αποδόθηκε η «αναγέννηση» της Fiat, της ιστορικής αυτοκινητοβιομηχανίας με έδρα το Τορίνο, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά και τη μετέπειτα συγχώνευσή της με την τότε προβληματική αμερικανική Chrysler.

Marco Bellocchio’s ‘Falcon’ Sets Sales & Announces Louis Garrel In Role Of Fiat Boss John Elkann https://t.co/r18zxBl7vZ October 8, 2026

Η ιστορία επικεντρώνεται στο 2004, όταν ο Σέρτζιο Μαρκιόνε, ανέλαβε να διασώσει τη πιο γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία της Ιταλίας, η οποία βρισκόταν στα πρόθυρα κατάρρευσης, μετά τον θάνατο του επί χρόνια επικεφαλής της και θρυλικού βιομήχανου Τζάνι Ανιέλι.

Αδίστακτος αλλά και οραματιστής, ο Μαρκιόνε προχώρησε σε ριζικές αλλαγές, απομακρύνοντας την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας. Παράλληλα, ανέλαβε υπό την καθοδήγησή του τον εγγονό του Ανιέλι, Τζον Έλκαν, τον οποίο υποδύεται ο Λουί Γκαρέλ. Ο νεαρός κληρονόμος είχε βρεθεί ξαφνικά αντιμέτωπος όχι μόνο με το «βάρος» του ονόματος αλλά και με αυτό μίας ολόκληρης αυτοκρατορίας, και ο Μαρκιόνε τον δίδαξε την τέχνη της ηγεσίας και της εξουσίας.

Στη συνέχεια, ο Μαρκιόνε ήρθε αντιμέτωπος με τον αμερικανικό κολοσσό General Motors, καταφέρνοντας να απεμπλέξει τη Fiat από μια στρατηγική συμμαχία που είχε αποδειχθεί δυσμενής. Ακολούθως, στράφηκε προς την αντίπαλη Chrysler, η οποία βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, και συνέβαλε στη διάσωσή της μέσω της συγχώνευσής της με τη Fiat.

Το σενάριο συνυπογράφουν ο Μάρκο Μπελόκιο, η Λουντοβίκα Ραμπόλντι, ο Αντρέα Ντι Στέφανο και ο Στέφανο Ρούλι, με τη συμμετοχή του Ολιβιέρο Ντελ Πάπα.

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Μιλώντας στο Deadline για το συγκεκριμένο πρότζεκτ πέρυσι, ο Μπελόκιο είχε εξηγήσει τι ήταν αυτό που τον γοήτευσε στην προσωπικότητα του Μαρκιόνε. «Με συναρπάζει η διαδρομή του και η ικανότητά του, ως Ιταλού που στάθηκε απέναντι στις μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις, να υπερασπιστεί τη Fiat και στη συνέχεια να αναλάβει ακόμη και τη χρεοκοπημένη Chrysler, δημιουργώντας έναν μεγάλο όμιλο», είχε δηλώσει.

Ο σκηνοθέτης είχε αποκαλύψει επίσης την προέλευση του τίτλου «Falcon». Όπως εξήγησε, ο Μαρκιόνε ταξίδευε συχνά με ένα αεροσκάφος Falcon, πραγματοποιώντας συνεχώς το δρομολόγιο μεταξύ Τορίνο και άλλων προορισμών. «Πηγαινοερχόταν από το Τορίνο με ένα Falcon, οπότε δώσαμε αυτόν τον τίτλο στην ταινία», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν επίσης, στην περιοχή του Πιεμόντε στην Ιταλία και στη Ρώμη, ενώ στις αρχές του 2027 το συνεργείο θα επιστρέψει στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ολοκλήρωση της παραγωγής.

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Με πληροφορίες από Deadline