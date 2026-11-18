Η είδηση ότι νέος James Bond είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον σε γιγαντοοθόνη στο Piccadilly Circus του Λονδίνου – Φωτογραφία Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώθηκε επίσημα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ως ο νέος πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής σειράς James Bond, διαδεχόμενος τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Τη σκηνοθεσία της επερχόμενης ταινίας θα αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, με τον οποίο ο ηθοποιός έχει ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν.

Η επιλογή του ηθοποιού προκάλεσε κύμα υποστήριξης από προσωπικότητες του Χόλιγουντ, όπως ο Μπραντ Πιτ, η Φλόρενς Πιου, η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και ο Ράμι Μάλεκ.

Παρά την προτίμησή του στον Ντάνιελ Κρεγκ, ο Ρέιφ Φάινς εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Πάτινσον θα είναι εξαιρετικός στον συγκεκριμένο ρόλο.

Ο ίδιος ο Πάτινσον χαρακτήρισε την ανάληψη του εμβληματικού ρόλου ως τη μεγαλύτερη τιμή της καριέρας του.

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Η ανακοίνωση ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του James Bond έχει προκαλέσει κύμα δηλώσεων στο Χόλιγουντ, με διάσημους ηθοποιούς και καλλιτέχνες να εκφράζουν δημόσια τον ενθουσιασμό τους για την επιλογή του.

Ανάμεσά τους είναι ο Μπραντ Πιτ, η Φλόρενς Πιου, η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και ο Ράμι Μάλεκ. Πάντως, ο σπουδαίος ηθοποιός Ρέιφ Φάινς, παραδέχεται ότι εξακολουθεί να έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στον προηγούμενο 007, Ντάνιελ Κρεγκ.

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Έπειτα από χρόνια εικασιών και έντονης φημολογίας γύρω από το ποιος θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι ο νέος πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής σειράς James Bond. Ο ηθοποιός, που διανύει μία από τις καλύτερες χρονιές στην καριέρα του, αναλαμβάνει έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου, μετά την ολοκλήρωση της «θητείας» του Κρεγκ με την ταινία No Time to Die το 2021.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας θα αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, με τον οποίο ο Πάτινσον έχει ήδη συνεργαστεί στο πολυαναμενόμενο «Dune: Part Three».

Η είδηση δεν άργησε να προκαλέσει ενθουσιώδεις αντιδράσεις από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί του, αλλά και από άλλες προσωπικότητες της διεθνούς showbiz.

Φλόρενς Πιου: «Είναι απίστευτα ταλαντούχος»

Ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την επιλογή του Pattinson εμφανίστηκε η Φλόρενς Πιου, η οποία έχει συνεργαστεί μαζί του στο Dune: Part Three. Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Women in Hollywood του περιοδικού Elle, αποκάλυψε μάλιστα ότι ο ηθοποιός ήταν εδώ και καιρό η πρώτη επιλογή για τον ρόλο μέσα στο σπίτι της.

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη, γιατί εδώ και αρκετό καιρό είναι η νούμερο ένα επιλογή στο σπίτι μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Φλόρενς Πιου

Στη συνέχεια, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για το ταλέντο του, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν ηθοποιό που συνεχώς εκπλήσσει με τις επαγγελματικές του επιλογές.

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«Είναι απίστευτα ταλαντούχος. Κάνει επιλογές που δεν μπορείς εύκολα να προβλέψεις και είναι υπέροχο να βλέπεις μια καριέρα να εξελίσσεται με τέτοιον τρόπο και να χαρακτηρίζεται από τόσο μεγάλη ευελιξία. Είμαι ενθουσιασμένη που πήρε αυτόν τον ρόλο. Είναι εξαιρετικό, ειδικά σε συνεργασία με τον Ντενί», πρόσθεσε.

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι: «Νομίζω ότι είναι ο ιδανικός Bond»

Εξίσου θερμή ήταν η αντίδραση της Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, συμπρωταγωνίστριας του Πάτινσον στην ταινία Tenet του Κρίστοφερ Νόλαν.

Σε δηλώσεις της στο Variety, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της ταινίας The Further Mis-Adventures of Cliff Booth στο Λος Άντζελες, εξέφρασε τη χαρά της για τη νέα επαγγελματική σελίδα που ανοίγεται στην καριέρα του.

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«Είμαι τόσο χαρούμενη για τον Ρομπ. Είναι ο ίδιος ένα αίνιγμα. Είναι όμορφος, αστείος και έξυπνος… Νομίζω ότι είναι τέλειος για τον ρόλο. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη», δήλωσε.

Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι ο Πάτινσον έχει εξελιχθεί σημαντικά ως ηθοποιός, κάνοντας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και έξυπνες επιλογές στην πορεία της καριέρας του.

Ρέιφ Φάινς: «Είμαι ακόμη ερωτευμένος με τον Ντάνιελ Κρεγκ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αντίδραση Ρέιφ Φάινς, ο οποίος έχει συνδεθεί και ο ίδιος με το σύμπαν του James Bond, καθώς ενσάρκωσε τον M σε τρεις ταινίες της σειράς: Skyfall, Spectre και No Time to Die.

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Ρέιφ Φάινς

Ο ηθοποιός έμαθε για την επιλογή του Πάτινσον κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον Andy Cohen, στην εκπομπή του στο SiriusXM, όπου βρισκόταν μαζί με συντελεστές της ταινίας The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Η πρώτη του αντίδραση ήταν μάλλον απρόσμενη, καθώς δεν έκρυψε ότι δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ από τον ρόλο.

«Συγγνώμη, αλλά είμαι ακόμη ερωτευμένος με τον Daniel Craig», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Όταν, ωστόσο, ρωτήθηκε για τον διάδοχό του, έσπευσε να διευκρινίσει ότι θεωρεί τον Πάτινσον εξαιρετικό ηθοποιό και δεν αμφιβάλλει για τις δυνατότητές του.

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«Είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξαιρετικός», πρόσθεσε.

Ο Φάινς γνωρίζει καλά τον Πάτινσον, καθώς οι δύο τους είχαν συνεργαστεί στην ταινία Harry Potter and the Goblet of Fire το 2005, σε μία από τις πρώτες σημαντικές κινηματογραφικές εμφανίσεις του νεότερου ηθοποιού.

Μπραντ Πιτ: «Μου αρέσει πολύ αυτή η επιλογή»

Την έγκρισή του για τη νέα επιλογή εξέφρασε και ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος ενημερώθηκε για την είδηση από δημοσιογράφους του ExtraTV, κατά την άφιξή του στην πρεμιέρα της ταινίας The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.

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Αρχικά εμφανίστηκε έκπληκτος, ρωτώντας: «Αλήθεια;».

Brad Pitt reacts to the news that Robert Pattinson is the new James Bond — would Brad play the villain? Plus, Brad could be going for this second Oscar for the role of Cliff Booth! https://t.co/AI60Y0vtGH — ExtraTV (@extratv) November 17, 2026

Στη συνέχεια, όμως, έδειξε ξεκάθαρα τον ενθουσιασμό του.

«Ξέρετε κάτι; Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. Μου αρέσει ό,τι κάνει μέχρι σήμερα, μου αρέσουν οι επιλογές του και πιστεύω ότι είναι πραγματικά αυθεντικός. Ναι, είναι υπέροχο. Πολύ καλή επιλογή, μου αρέσει», σχολίασε.

Ράμι Μάλεκ: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για εκείνον»

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Ράμι Μάλεκ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Πάτινσον στο The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2.

Σε δηλώσεις του στο People, ο Μάλεκ αποκάλυψε ότι γνωρίζει τον ηθοποιό εδώ και αρκετά χρόνια και ότι οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια στενή φιλική σχέση.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τον Rob. Τον γνωρίζω εδώ και αρκετό καιρό. Νομίζω ότι πλέον ο κόσμος αναγνωρίζει, ή ίσως πάντα γνώριζε, πόσο ταλαντούχος είναι αυτός ο άνθρωπος. Τον ξέρω εδώ και χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι και είναι υπέροχο να μοιράζομαι μαζί του αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Λίαμ Γκάλαχερ, Κέιτι Πέρι και Λίντσεϊ Λόχαν στηρίζουν τον νέο 007

Θετικά σχόλια για την επιλογή του Πάτινσον υπήρξαν και από τον μουσικό κόσμο. Ο Λίαμ Γκάλαχερ των Oasis εξέφρασε δημόσια τον ενθουσιασμό του μέσα από το X, γράφοντας χαρακτηριστικά «BIG UP BOBBY P», απαντώντας σε ανάρτηση θαυμαστή που συνόδευε την είδηση με μια παλαιότερη φωτογραφία του ηθοποιού να φορά μπλουζάκι των Oasis.

Από την πλευρά τους, η Κέιτι Πέρι και η Λίντσεϊ Λόχαν έδειξαν τη στήριξή τους με έναν πιο διακριτικό τρόπο, κάνοντας like στην επίσημη ανακοίνωση της επιλογής του Πάτινσον στο Instagram, όπως εντόπισε η Daily Mail.

Η πρώτη δήλωση του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του James Bond

Ο ίδιος ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την ανάληψη του εμβληματικού ρόλου, χαρακτηρίζοντάς τον ως τη μεγαλύτερη τιμή της καριέρας του.

«Ο James Bond είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το γεγονός ότι μου εμπιστεύονται τον ρόλο του 007 αποτελεί την τιμή μιας ολόκληρης ζωής. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για όσα έχουμε μπροστά μας με αυτή την εξαιρετική ομάδα», ανέφερε στη δήλωσή του.

Από την πλευρά του, ο Ντενί Βιλνέβ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους ηθοποιούς που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, υπογραμμίζοντας ότι, παρά το εξαιρετικό ταλέντο που υπήρχε στη διάθεσή τους, ο ρόλος του 007 μπορούσε να καταλήξει μόνο σε έναν.

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο μας James Bond. Διαθέτει τη διαχρονική ψυχή του 007, αλλά ταυτόχρονα φέρνει μαζί του ένα εντελώς νέο πνεύμα. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Η επιλογή του Πάτινσον σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο πώς ο ηθοποιός θα προσεγγίσει έναν χαρακτήρα που έχει ταυτιστεί με διαφορετικές γενιές κινηματογραφικών θεατών και έχει ενσαρκωθεί από ορισμένους από τους πιο αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, The Independent