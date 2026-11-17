Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώθηκε ως ο νέος 007, ενώ παραμένει άγνωστη η ηθοποιός που θα υποδυθεί την παρτενέρ του, με ονόματα όπως η Σίντνεϊ Σουίνι να συζητούνται έντονα.

Παράλληλα, συγγενείς του δημιουργού Ίαν Φλέμινγκ και προηγούμενων ηθοποιών του Τζέιμς Μποντ, όπως του Σον Κόνερι και του Ντάνιελ Κρεγκ, ακολουθούν τις δικές τους πορείες στον χώρο των επιχειρήσεων, των τεχνών και της υποκριτικής.

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Ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώθηκε ως ο νέος 007 έπειτα από μια πολυετή αναζήτηση, τα βλέμματα στρέφονται στο ποια ηθοποιός θα υποδυθεί τη λαμπερή παρτενέρ του στη μεγάλη οθόνη. Καμία ταινία του Τζέιμς Μποντ δεν είναι πλήρης χωρίς το χαρακτηριστικό «κορίτσι του James Bond», με ονόματα όπως η Σίντνεϊ Σουίνι, η Μάγια Τζάμα και η Σιμόν Άσλεϊ να ακούγονται έντονα για τον ρόλο.

Ωστόσο, εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης για το ποια θα σταθεί στο πλευρό του νέου πράκτορα, υπάρχουν και τα πραγματικά «κορίτσια του Bond» που ζουν μια πολυτελή και κοσμοπολίτικη καθημερινότητα που θα ζήλευε ακόμη και ο ίδιος ο 007.

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Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι δισέγγονες του δημιουργού του James Bond, Ίαν Φλέμινγκ καθώς και η Ρόουζ Γκριμόν, που διευθύνει μια πολυβραβευμένη επιχείρηση τυροκομίας. Παράλληλα, συγγενείς προηγούμενων ηθοποιών του 007, όπως του Σον Κόνερι και του Ρότζερ Μουρ, αλλά και η κόρη του Ντάνιελ Κρεγκ χρίζουν ιδιαίτερης αναφοράς

Χαμ Φλέμινγκ

Η Ερμιόνη –γνωστή ως Χαμ– Φλέμινγκ είναι η δισέγγονη του δημιουργού του James Bond, Ίαν Φλέμινγκ. Ο πατέρας της διευθύνει την τράπεζα Fleming & Partners.

Η 37χρονη Χαμ περνά την Πρωτοχρονιά στην Ελβετία, κάνει ιππασία στην Ινδονησία και χαλαρώνει σε πισίνες στην Ίμπιζα.

Το περασμένο φθινόπωρο, παντρεύτηκε τον –δύο φορές διαζευγμένο και πατέρα έξι παιδιών– Ζακ Γκόλντσμιθ, 51 ετών. Πέρα όμως από ταξίδια και τον χώρο των δημοσίων σχέσεων μόδας και lifestyle, η Χαμ έχει μιλήσει ανοιχτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της επιληψίας. Η ίδια είναι πρεσβευτής της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Young Epilepsy.

Σάσκια Κόνερι

Η Σάσκια Κόνερι, 30 ετών και εγγονή του αείμνηστου Σον Κόνερι, είναι επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας και influencer, με περισσότερους από 84.000 ακολούθους στο Instagram.

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Συνήθως μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ ΗΠΑ και Μπαχαμών, ενώ μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τα ταξίδια της σε ολόκληρο τον κόσμο, από το Παρίσι μέχρι το Λονδίνο. Αποφοίτησε από κολέγιο στο Παρίσι το 2017. Το 2022 είχε γίνει γνωστό ότι διέκοψε τον αρραβώνα της με τον τραπεζικό κληρονόμο Φίλιπ Τόμας Μουρ, δηλώνοντας πλέον ευτυχισμένη και μόνη, ενώ συνεχίζει να δραστηριοποιείται εθελοντικά και να στηρίζει το ίδρυμα The Sean Connery Foundation.

Κλόι Φλέμινγκ

Η Κλόι Φλέμινγκ είναι η δίδυμη αδερφή της Χαμ. Η 37χρονη σχεδιάζει πολύχρωμα καπέλα και αξεσουάρ κεφαλής για το brand της, Good Head, τα οποία φοριούνται σε κοσμικούς γάμους και φεστιβάλ. Απολαμβάνει μια πολυτελή ζωή, με συχνές εμφανίσεις σε φεστιβάλ και κοσμικά γεγονότα, προερχόμενη από μια οικογένεια τραπεζιτών.

Έλλα Λούντον

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Παρόλο που ο Ντάνιελ Κρεγκ προσπαθεί να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η κόρη του –από τον γάμο του με την ηθοποιό Φιόνα Λούντον– ακολουθεί τον δρόμο της υποκριτικής.

Daniel Craig e a filha Ella Loudon neste domingo, 16, em Londres, na Premiere europeia de Glass Onion: Um Mistério Knives Out. A sequência do sucesso Entre Facas e Segredos tem previsão de lançamento no dia 23 de dezembro, na @NetflixBrasil. #DanielCraig #KnivesOut https://t.co/8640QR0Oc1 — James Bond Brasil (@JamesBondBR) October 16, 2022

Η Έλλα διατηρεί στενή σχέση με τον πατέρα της, έχοντας παρευρεθεί μαζί του σε πολλές πρεμιέρες και κόκκινα χαλιά (μεταξύ αυτών και στην πρεμιέρα του No Time to Die το 2021). Πρόσφατα, έκανε το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, παίζοντας σε θεατρική παράσταση, ενώ συνεχίζει τα βήματά της στη σκηνή και τον κινηματογράφο.

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Ιζαμπέλα Σόφι Σμιθ

Η 28χρονη Ιζαμπέλα Σόφι Σμιθ είναι η μεγαλύτερη εγγονή του Πιρς Μπρόσναν. Από τον θάνατο της μητέρας της, η Ιζαμπέλα κρατά χαμηλό προφίλ, διατηρώντας όμως στενή και τρυφερή σχέση με τον παππού της.

Νατάσα Κόνερι

Η 31χρονη Νατάσα Κόνερι, επίσης εγγονή του Σον Κόνερι, ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και ταξιδεύει συχνά ανάμεσα σε Ευρώπη, Καραϊβική και ΗΠΑ. Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι είναι ζευγάρι με τον Αμερικανό ποδοσφαιριστή Ντάντε Πολβάρα. Η Νατάσα συνεχίζει να τιμά την πλούσια κληρονομιά και την αγάπη του παππού της για τη Σκωτία.

Ρόουζ Γκριμόν

Η 47χρονη Ρόουζ Γκριμόν προέρχεται από μια οικογένεια γεμμάτη δημόσια πρόσωπα και καλλιτέχνες – είναι δισέγγονη του Ίαν Φλέμινγκ, ξαδέρφη της Έλενα Μπόναμ Κάρτερ και εγγονή του πρώην πολιτικού Μπάρον Γκριμόν. Μετά από σπουδές λογοτεχνίας και θητεία στον χώρο των ΜΜΕ και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ίδρυσε το 2015 τη δική της πολυβραβευμένη επιχείρηση παραγωγής βιολογικών τυροκομικών προϊόντων, τη Nettlebed Creamery, στο Οξφορντσάιρ.

Πηγή: DailyMail